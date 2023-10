Vil bruke 300.000 kroner mot passiv røyking: - Røyking er ikke et problem

I 2022 ba formannskapet om en sak som belyser tiltak og kostnader for en holdningskampanje for røykfrie kommunale uteområder. Nå er saken fra administrasjonen klar. Prislappen er på 300.000 kroner.

Kampanjen vil bestå av skilting ved Stavangers idrettsanleggene og digitale annonser til småbarnsforeldre på sosiale medier.

Årsaken til at kampanjen legges til kommunale idrettsanlegg, er fordi dette er anlegg som besøkes mye av personer i alle aldre, samtidig som barn og unge er den største gruppen. Slik kan kommunen nå ut til et stort antall mennesker med budskapet.

Det mangler statistikk for tobakksbruk i Stavanger kommune. Generelt oppleves røyking på kommunale grønt- og idrettsanlegg ikke som et stort problem. Kommunen har ikke fått klager på dette.

Dette skal behandles av utvalg for miljø og utbygging onsdag 18. oktober.

På Midjord: – Ser ikke behovet for kampanje

Tirsdag kveld sitter Roy Larsen og Martin Tjelta på tribunen til Midjord idrettspark. Begge har vært fast inventar på Midjord i en årrekke. Larsen er trener for Brodds rekruttlag og for Åpen hall på Storhaug, og Tjelta sitter i Brodd-styret. De ser ikke at det er et behov for en slik holdningskampanje.

– Innimellom er det noen som må ta seg en røyk, men aldri foran unger. Folk er flinke til å gjemme seg vekk, sier Larsen.

Heller ikke på kamper er røyking et problem på Midjord.

– På kamper er det 500 tilskuere og jeg har aldri opplevd røyklukt, sier Tjelta.

Larsen mener det er andre utfordringer blant unge som trenger tiltak.

– Vold og rus er en utfordring blant unge, sier han og legger til at dette er utfordringer han kan merke gjennom hans arbeid i Åpen hall på Storhaug.

Tjelta istemmer:

– Ungdommer dealer med andre utfordringer. Røyking er ikke et problem, i hvert fall ikke på Midjord.

Frp: – Penger ut av vinduet

Leif Arne Moi Nilsen (Frp), som skal lede det nye utvalg for utbygging, mener holdningskampanjer har liten effekt.

– Holdningskampanjer er lite vits. Dette er 300.000 kroner ut av vinduet. Jeg stemte mot dette sist gang, og kommer til å gjøre det samme igjen.

Dessuten mener Moi Nilsen (Frp) at det er få som røyker ved idrettsanleggene i Stavanger.

– Det er jo ingen som røyker på idrettsanleggene. Færre og færre røyker. Jeg hadde blitt «øvegidde» om jeg så ungene mine røyke. Folk tar hensyn og har ikke hørt noe klaging om dette.

Regjeringen vil forby røyking på kommunale uteanlegg

I vår gikk regjeringen inn for totalt røykeforbud på lekeplasser, idrettsanlegg, holdeplasser og i privatbiler med barn. Det kommer fram av folkehelsemeldingen som ble lagt fram i mars i år.

Innføre røykeforbud i private biler med barn, på utendørs lekeplasser, idrettsområder og holdeplasser, og i fellesareal i borettslag mm.

Vurdere røykeforbud på uteserveringer, festivalområde, offentlige strender og parker og dessuten tiltak for å redusere plager fra røykingen til naboer i leilighetskompleks.

Videreføre effektive tobakkskampanjer for å motivere folk til å slutte å røyke og hindre at unge starter, og vurdere å styrke tobakksforebyggende skoleprogram.» Målsettingene i folkehelsemeldingen må følges opp med endring i tobakksskadeloven. Dette vil kunne gi kommunene hjemmel til å innføre lokale forskrifter om røykfrie uteområder.

Målsettingene i folkehelsemeldingen må følges opp med endring i tobakksskadeloven. Først da vil kommunene ha hjemmel til å innføre lokale forskrifter om røykfrie uteområder.

Regjeringen har signalisert til Stavanger kommune at forslag til lovendring vil komme på høring i høst, og at det er mulig at et lovforslag kan vedtas før sommeren 2024.

