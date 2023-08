692 studenter mangler bolig: - Det er for mye kø

I Stavanger står 692 studenter på venteliste for å få studentbolig. Det er 150 mer enn de som faktisk har fått tildelt en studentbolig.

– Vi har flere søkere på studentboligene enn det har vært tidligere fordi det er inkludert strøm, internett og du kan vaske klær gratis. De tingene gjør at det er mye mer attraktivt å bo i studentbolig, noe som er forståelig fordi leiemarkedet i Stavanger er vanskelig for hvem som helt, ikke bare studenter.

Det sier Kristina Renberg som er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden i Stavanger. En mulig løsning på de lange ventelistene er på vei.

– Vi har fått tilskudd til å bygge 277 nye boliger fra Kunnskapsdepartementet, men vi ønsker egentlig å bygge 500 på samme tomten.

Tilskuddet ligger på rundt 300.000 kroner per bolig.

– Vi kommer nok til å bygge 500 boliger, men vi må se at vi får det til med den plassen, tomten og områdeplanen som er lagt opp på Ullandhaug.

Boligene skal være innflytningsklare til semesterstart 2025.

Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden i Stavanger. (Privat)

Mindre i år

De nye studentboligene er fortsatt to år unna å stå ferdig. De er derfor ikke en løsning på årets lange ventelister, men Renberg velger å se lyst på situasjonen.

– Det er tre stykker mindre enn i fjor i alle fall, sier hun og legger til:

– Vi har i år som i fjor lagt opp til nødinnkvartering hvor du kan sove på feltsenger i fellesområdene. I tillegg har vi inngått avtaler med noen hoteller som kan tilby en midlertidig løsning til studenter i perioden hvor de leter etter bolig.

Ifølge Renberg var det kun sju til ti stykker som benyttet seg av denne nødinnkvarteringen i fjor. Det er derfor ikke sikkert at alle de 692 studentene ikke har funnet bolig, bare fordi det står så mange på venteliste.

– Det kan være mange av de som allerede har funnet en bolig på privatmarkedet eller noen som ikke skal til Stavanger likevel. Vi tar ikke kontakt med alle og spør om det fortsatt er aktuelt at de står på venteliste.

– Fikk de som sto på venteliste boliger i fjor?

– De fikk seg boliger, men de fikk seg nok dyre boliger. For det er dyrt å bo i Stavanger, i alle fall nå. Leiemarkedet har aldri vært så høyt.

Dette er tomten som de nye studentboligene skal bygges på. (Veronica Irmelin Ellingsen)

20 prosent dekning

I en pressemelding skrev Norske studentorganisasjon (NSO) at det ikke er nok studenter som får tilbud om studentbolig. Årets studentboligundersøkelse viser at den nasjonale dekningsgraden er på 14,7 prosent. Det betyr at det er under 15 prosent av studenter som får tilbud om studentbolig.

NSOs overordnede mål er en nasjonal dekningsgrad på minst 20 prosent, altså nok studentboliger til å huse en av fem studenter i Norge.

– Vi må tråkke hardere på gassen. Viljen til å bygge er for lav. 85 prosent av norske studenter tvinges ut på det stadig tøffere private leiemarkedet. Vi forventer nå at stat, kommune og studentsamskipnadene samarbeider om å få satt spadene i jorda, skrev NSO i den samme pressemeldingen.

Renberg er ikke enig i at dette målet trenger å gjelde overalt.

– Det er viktig å tenke på at den 20 prosent dekningen som NSO ønsker på studentboliger i Norge, er et snitt for hele Norge. Det kan diskuteres om dette er riktig tall for Stavanger, blant annet fordi vi har færre tilflyttere enn andre regioner.

Planen er å se an situasjon etter at de nye studentboligene står ferdig i 2025, for å se om det er behov for flere.

– Det verste for oss er at vi står med tomme studentboliger slik vi gjorde under oljekrisen i 2014. Da taper vi penger som der studentene sine. Derfor må vi også være forsiktige med å bygge for mange boliger. Ideelt sett skal det alltid være litt kø, men nå synes vi det er for mye, avslutter Renberg.

