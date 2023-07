Fersk student? Dette bør du gjøre før studiestart

– Vær litt frampå. Kom deg ut av komfortsonen og prøv nye ting, sier Liss Gøril Anda-Ågotnes, førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Hun har lang erfaring med unge som trenger hjelp med stress- og angstmestring, og har stor forståelse for at det kan være vrient å komme til en helt ny by.

– Men husk at mange andre også er nye. Kanskje venter de bare på at noen skal si hei.

Liss Gøril Anda-Ågotnes, førsteamanuensis i psykologi ved Universitetet i Stavanger. (Guro Zahir Storskjær)

Ikke glem det akademiske

Den akademiske biten er også viktig, ifølge Anda-Ågotnes. Her gjelder det å legge inn en innsats.

Inntrykket hennes er at studenter som gjør dette ikke bare presterer bedre på skolen, men ender opp med en kjekkere studietid.

– Lag kollokvier, vær aktiv og forbered deg til forelesninger. Vær med på å skape et studiemiljø hvor det er både greit og bra å rekke opp hånden. Sannsynligvis er det ti andre som lurer på akkurat det samme.

– Og hvis målet er å bli lærerens favoritt, bør du unngå spørsmål som «hvor står dette i pensum», eller «får vi dette på eksamen». Læringsprosessen er bredere enn bare eksamensspørsmålet, understreker hun.

Hun oppfordrer alle kommende studenter til å engasjere seg, for eksempel ved å være tillitsvalgt eller gjennom linjeforeningen, om man har tid og råd. De færreste som gjør det angrer, ifølge Anda-Ågotnes.

– Det er ofte voksne damer med barn som sier ja, har jeg lagt merke til. De har ikke bedre tid, men de skjønner verdien av det, fortsetter hun.

Vend i tide

Førsteamanuensen er tydelig på at alle kan ha tunge dager. Sitter man imidlertid med en følelse av at studiet alltid er kjipt, har psykologen et klart råd:

– Bytt fag. Gjør noe annet! Det er ingen skam å snu.

– Ingen vet hva de holder på med på det første semesteret. Det er helt naturlig å tenke at det ikke kommer til å gå. Men det gjør det. Plutselig er du veteranen som informerer nykommerne om når det er billig øl på Tappetårnet, sier hun.

Student i ny by

Emilie Slettum (23) skal snart flytte til Stavanger for første gang. Hun har tidligere studert til å bli faglærer i design, kunst og håndverk.

Nå skal hun ta et år med religionsstudier, for å ha mulighet til å undervise i både religion og kunst og håndverk.

Slettum har erfart viktigheten av en deltidsjobb ved siden av studiene, og er klar på at det er noe hun ønsker å fortsette med når hun kommer til byen.

– Jeg har et stort ønske om å skaffe meg en deltidsjobb, selv om det er litt billigere å bo i Stavanger. Før har hele studielånet gått til å bo. Nå er det litt mer fleksibelt, men jeg ordner meg gjerne en jobb for å få ting til å gå rundt.

Hun ser veldig fram til å studere i en splitter ny by. Studenttilværelsen anser hun som en fin arena for sosialisering. Deltar man på fadderuken er ofte mye gjort, ifølge henne.

– Da får man et godt grunnlag for å bli kjent med nye folk. Det å se mulighetene og tørre å utforske er veldig viktig, forteller hun.

Emilie Slettum (23) gleder seg til tiden som fersk student i Stavanger. (Privat)

– Ta grep med en gang

Fredrich Grålumstuen, assisterende banksjef i DNB, er overbevist om at økonomi vil bli et hett diskusjonstema mellom forelesningene framover. I en tid hvor nesten alt har blitt dyrere, er det viktig å ta grep allerede fra første studiedag, ifølge ham.

– Sett av tid til økonomien og lag et budsjett. Ha konkrete sparemål og ta en nøye gjennomgang av forbruket ditt. Det kan ofte være vanskelig å finne tid til dette i en travel hverdag, men det lønner seg, oppfordrer Grålumstuen.

Fredrich Grålumstuen, assisterende banksjef i DNB, har flere tips og triks til kommende studenter. (DNB)

Han forteller at deltidsjobber er positivt for både egen økonomi og arbeidserfaring. Det vil nemlig gi studentene en stabil inntekt som kommer veldig godt med i en trang studentøkonomi.

– Også bruker man jo heller ikke penger når man jobber, så det ligger litt sparing i deltidsarbeid, fortsetter han.

En bufferkonto bør man også ha, selv om den er liten. Har man en skrapt konto er det lett å havne i en økonomisk klemme.

– Uforutsette utgifter dukker alltid opp, forklarer Grålumstuen.

Noen tips og triks fra økonomen:

Ikke ta opp mer studielån enn du trenger, hvis du kommer til å bruke opp pengene. Sparer du pengene, lønner det seg å ta opp maksimalt med studielån slik at pengene kan forrente seg.

Betal alltid regningene dine ved forfall for å unngå purregebyr.

Sett av penger for å komme deg inn på boligmarkedet. Har du en skattbar inntekt; spar i BSU.

Vær prisbevisst.

Planlegg matinnkjøpene. Handle én gang i uken, og gå for de billigere alternativene.

Sjekk ut studentrabattene.

Utnytt biblioteket for gratis aviser, bøker og multimedia.

