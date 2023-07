Dette dekker ikke reiseforsikringen din

En svak kronekurs vil gjøre årets utenlandsferier dyre. Flere eksperter anbefaler nordmenn å bli hjemme, men få dropper allikevel utenlandsferien på grunn av svak kronekurs, skriver E24.

Reiseforsikring er uansett anbefalt om du drar ut av landet eller ferierer i Norge. Men vet du egentlig hva som er inkludert i reiseforsikringen?

– En forsikring dekker mye, men ikke alt. Premiumprisene hadde vært mye høyere hvis forsikringen skulle dekket alt, sier kommunikasjonsdirektør og reiseekspert i If, Andreas Bibow Handeland.

Videre forklarer Handeland at det er verdt å sjekke om andre aktører som flyselskapene dekker noe av det som ikke er inkludert i reiseforsikringene.

– Regningen skal dit hvor ansvaret hører hjemme, sier han.

Reiseeksperten anbefaler også at du setter deg inn i forsikringsvilkårene til reiseforsikringen din. Slik vil du ha en oversikt over hva du kan forvente å få dekket.

En svak norskkrone hindrer ikke nordmenn fra å reise på ferie. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Dette dekkes ikke

Ifølge reiseekspert Andreas Bibow Handeland i If er dette saker som ikke dekkes av reiseforsikringen.

En standard reiseforsikring dekker sjeldent uhell. Mister du for eksempel mobilen i bakken eller klokken i sjøen vil dette antakeligvis ikke bli dekket. Om du mister tingene dine uten at det er et tyveri, dekkes det ikke av forsikringen. Går du for eksempel ifra vesken din på en restaurant og den forsvinner, holdes du selv ansvarlig for kostnadene. Tyveri på sin side dekkes, men da må du kunne framvise dokumentasjon på at det har skjedd, for eksempel papirer på en anmeldelse av tyveriet. Reiseforsikring dekker ikke tapte kostnader fra en streik. Forsikringsselskaper ikke kan blande seg i en arbeidskonflikt da de som streiker ikke lenger vil ha noen pressmidler hvis forsikringsselskapene betaler tapte kostnader. Her kan det være greit å sjekke hva flyselskapene dekker. Hvis du pakker veldig skjøre ting i bagasjen som du skal sende på flyplassen, så er det ting som kanskje ikke ville bli dekket. Da har du vært uaktsom fordi en bagasje gjerne blir slengt rundt, slik at verdisaker skal pakkes i håndbagasje. Hvis du blir lettere syk og må være på hotellrommet deler av ferien. Du får bare kompensasjon for tapte feriedager hvis det er alvorlig og du har vært innlagt på sykehus. Ting du legger synlig igjen i bilen. Legger du telefonen din igjen på dashbordet så kan du risikere å få bortfall av forsikringen. I slike situasjoner vurderer de hvert tilfelle individuelt. Hvis du har en underliggende sykdom som forverrer seg på reisen. En reiseforsikring vil bare dekke akutt sykdom. Har du for eksempel kreft og du blir dårligere på tur slik at du trenger behandling, vil du selv måtte betale for dette. Sparepank1 skriver at ekstremsport som paragliding og fallskjermhopp, ikke er dekket av reiseforsikring. Det samme gjelder basehopp og ekspedisjoner. De skriver også at reiseforsikringen ikke dekker nye billetter, overnatting og andre utgifter som skyldes kork på flyplassen.

Advarer mot uaktsomhet

Handeland understreker at det som er dekket av en reiseforsikring gjerne er logisk. Henvendelser hvor personen selv har vært uaktsom på reise vil derfor ikke bli dekket av forsikringsselskapet.

Dette gjelder alt fra om du mister ting på ferien, legger verdifulle ting synlig i bilen eller pakker dyre ting i bagasjen. Den siste tiden har If sett en økning i henvendelser angående sistnevnte.

– Vi har hvert år mange saker der dyre og skjøre gjenstander, eller knusbare flasker med væske, er plassert i innsjekket bagasje og så blitt ødelagt eller stjålet. Det samme gjelder dyre klokker, smykker og elektroniske duppeditter, sier Handeland.

Å lage enkle forholdsregler er det viktigste tipset til reiseeksperten. En slik regel å forholde seg til er at alt av skjøre eller kostbare gjenstander skal i håndbagasjen, i tillegg til medisiner.

– Det er også viktig å huske på at man som forsikringskunde har et ansvar for å passe godt på tingene sine, avslutter han.

Verdt å vite

De ulike forsikringsselskapene tilbyr ulik dekning i henhold til hvor mye du betaler. Pakkene har ulike navn, men den billigste pakken dekker gjerne det helt nødvendige. Prisen øker på forsikringspakkene som dekker mer.

På nettsiden til Gjensidige opplyser de om at reiseforsikringen må være kjøpt og betalt før du reiser. Hvis du kjøper reiseforsikring før du bestiller billetter får du med avbestillingsforsikring.

Hvis du skal være på ferie lenge så kan det også være smart å sjekke hvor lenge du kan reise sammenhengende og fortsatt være dekket. Flere av forsikringsselskapene dekker 70 dager sammenhengende reise som kan gjerne utvides til 180 dager. Hos If er det bare 45 dager.

Unge reisene kan hos flere av forsikringsselskapene, kjøpe forsikringspakker som gjerne inkluderer reiseforsikring samt innbo og studentforsikring.

