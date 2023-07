Slik blir årets mest gratis festival

– Munkehagen er en gratis festival på Eiganes som har holdt på i mange år. Det kommer til å være all slags konserter, kunst fra 30–40 kunstnere, gratis vegetarisk bufeet, byttebod, gratis yoga, Moving Chi og veldig mye mer. Det er et stort sammensurium av mange forskjellige kunstneriske og kulturelle uttrykk som man kan gå rundt og oppleve, sier Sturle Dagsland, artist og festivalsjef, til RA.

Festivalen ble arrangert for første gang i 2011.

Årets forberedelser går bra, foreløpig, ifølge festivalsjefen.

– Nå begynner ting å komme litt på plass, og nå begynner det å nærme seg. Jeg ser veldig fram til festivalen, det blir veldig kjekt. Det har ikke vært så mange problemer til nå, men kanskje de kommer rett før festivalen – hvis det kommer en tsunami eller noe, sier han og ler.

I fjor samlet Munkehagen rundt 2000 mennesker. (Gry Dahl)

Hva: Munkehagen – gratis festival.

Hvor: Eiganesveien 52, Stavanger.

Når: Lørdag 29. juli, fra kl. 15.00.

Hva skjer: Konserter, kunst, byttebod, gratis vegetarisk bufeet, gratis iskrem, performance, lydinstallasjoner, boccia, vinyl, gjøglere, boktreet, badminton og mye mer.

Konsertprogram: Monikaze (LT), Iceboy Violet (UK), Sturle Dagsland, Nising, Pål Asle Pettersen og DJ Jazzface.

Sponset av: Stavanger kommune, Eiganes og Våland bydelsutvalg, IVAR IKS, Beverly AS, Bærekraften AS, Øivind Ekeland og MyCar Stavanger.

Festival i utvikling

Dagsland forteller at Munkehagen startet som en liten festival, der de hadde akustiske konserter.

– Men festivalen har utviklet seg mer og mer. Nå presenterer vi et stort spekter av kunstneriske og kulturelle uttrykk. Målet er at folk skal kunne oppleve mye nytt og spennende helt gratis – i en slags unik oase. Det er fint å ha et gratis alternativt kulturtilbud, sier festivalsjefen.

– Vi har ikke nødvendigvis en målgruppe, men vi prøver å lage et kult arrangement der alle er velkommen, understreker han.

I fjor kom det rundt 2000 stykker, ifølge Dagsland. Og publikum besto av alt fra små barn til gamle damer.

– Det er mange som er mellom 18–35 år, men samtidig ser vi ofte barnefamilier og eldre folk med rullator. Vi er rett og slett åpen for absolutt alle. Dette er et gratis tilbud for at folk skal oppleve nye ting, oppsummerer han.

Sjur Dagsland på scenen på Eiganes i fjor. (Gry Dahl)

Mye innhold

På konsertprogrammet finner vi Monikaze fra Litauen, engelske Iceboy Violet, Pål Asle Pettersen, Nising, DJ Jazzface og festivalsjefen selv – Sturle Dagsland.

– Både Monikaze og Iceboy Violet har sine første konserter i Norge, påpeker Dagsland.

– Vi prøver å lage en original, spennende og liten festival som samtidig gir deg veldig mye på den lille tiden den varer, oppsummerer han.

Festivalsjefen sier han håper det blir fint vær, og at mange folk kommer i år også.

– Vi opplever at folk gir fine tilbakemeldinger hvert år. Det er kjempefint at folk setter pris på at vi gjør dette, og at de får oppleve dette.

Dagsland avslutter med å rose de involverte.

– Mange bidrar til å gjøre festivalen gratis, og alle brenner for å gi publikum en fin opplevelse og skape noe i byen.