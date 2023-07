Stor økning av turister – og nå bruker de mer penger

– Handle i Stavanger? Nja, vi får se. Jeg kommer nok til å kjøpe noen suvenirer, sier Jessica Uchtmann, som sammen med venninnen Carmen Zeidler har tatt turen fra giganten «Mein Schiff 4», via Strandkaien til Torget, der de ser på kjøleskapsmagneter med Preikestolen- og Kjerag-motiver.

– Etter å ha sett Gamle Stavanger og ruslet litt i gatene vil vi spise reker på den restauranten der, sier Zeidler og peker mot Fisketorget, før Hamburg-damene sikter seg inn mot Domkirken.

Turistene strømmer til Stavanger i langt sterkere grad enn på lenge.

Jessica Uchtmann (t.v.) og Carmen Zeidler var klare for reker på Fisketorget. (Stein Roger Fossmo)

Skoringen i Søregata er blant de som har gode tider.

– Vi merker at det er veldig mange norske turister i år. Den norske kronen har jo sunket som et søkke, sier avdelingsleder Hanne Eide Sørbø.

Hun merker at gjester fra nabolandet på andre siden av Skagerrak er fornøyde med prisnivået.

– Danskene elsker lav kronekurs, sier Sørbø, som har merket seg at danskene nå har funnet ut at det er rimeligere å kjøpe danskenes egenproduserte Ecco-sko i Stavanger enn i Danmark. På noen av Ecco-eskene står både dansk og norsk pris, det gjør det enkelt for prisbevisste dansker.

– Deilig å være dansk

– Nå er det deilig å være dansk i Norge, sier avdelingslederen med et smil.

Hanne Eide Sørbø avdelingsleder Skoringen (Stein Roger Fossmo)

Sterk dollar og euro gjør at også cruiseturistene handler fottøy, alt fra flip-flopper til fjellsko.

– Mange har fått seg en aha-opplevelse nå. Før het det seg at cruiseturistene bare var innom uten å handle, og det var det mer av tidligere. Nå ser også cruiseturistene at de får valuta for pengene, sier Sørbø.

Godt med Sprell

Leketøysbutikken Sprell i Søregata har også merket god omsetning.

– Vi merker veldig god pågang av turister i år, mye mer enn i fjor, ikke bare på cruiseturister, men også tilreisende på dager uten anløp av cruiseskip. Jeg har snakket mer engelsk i år enn i fjor, sier assisterende sjef Charlotte Møllerop, som har notert seg flest kunder fra Storbritannia og Tyskland, men også fra Italia, Frankrike, Spania og Portugal.

Travle guider

De som veileder turistene merker også gode tider.

– For vår del har det vært veldig bra så langt i år. Det er travelt, og vi har gjester i søkk og kav, naturligvis cruiseturister, men også mange bussgrupper og private tilreisende som ønsker guide, sier daglig leder Kirsti Asbjørnsen i Guide Companiet.

Hun synes imidlertid at viljen til å bruke mye penger ikke nødvendigvis er så stor blant de besøkende.

– Det er nok en del gjester som holder igjen på pengebruken i år, også utenlandske turister, mange av dem får jo det meste av det de trenger på skipene. Samtidig får vi også spørsmål om hvor de dyreste klokkemerkene kan kjøpes, og vi ser stadig vekk cruiseturister som kommer tilbake med mange bæreposer fra en rekke ulike butikker i byen, sier Asbjørnsen.

– Sjømat i vinden

Fisketorget har også merket stor pågang.

– I fjor var også et godt år med mange turister, og det virker som norsk sjømat er i vinden, rapporterer daglig leder Lars-Erik Kristiansen, som har fordelen av supersentral beliggenhet i Vågen for kombinert fiskeutsalg og restaurant.

Lars-Erik Kristiansen, daglig leder ved Fisketorget i Stavanger (Fisketorget)

Rødne har som RA også tidligere har skrevet en svært god sommer så langt.

– Den gode trenden med mange turister og gode bookingtall fortsetter, så vi er fortsatt like optimistiske, og ligger an til nok et rekordår, sier salgs- og markedssjef Eva S. Mellgren i Rødne Fjord Cruise.

Utviklingen og bookingtallene ligger foran 2019, Rødnes beste år til nå.

Tidligere start

Kommunikasjonssjef Gunhild Vevik i Region Stavanger merker en formidabel vekst blant de som henvender seg til turistinformasjonen på Strandkaien.

– Sesongen har startet tidligere i år. Vi bemanner alltid opp ved cruiseanløp, men også i april og mai i år har alle måttet trø til her. Det er ikke bare cruiseturister som kommer, men også andre typer tilreisende, sier hun.

Pågangen fra Kontinentet er merkbar.

– Også på dager uten cruiseanløp er det stor aktivitet. Det ser ut som folk vil reise tidligere på tur i år. Allerede fra april kom det en rekke bilister med nederlandske, tyske og belgiske skilter, sier Vevik, og peker på at de ofte kommer langs kysten med Nasjonal turistveg Jæren, som går mellom Bore og Flekkefjord, en av 18 veistrekninger i Norge med dette varemerket.

– Nasjonal turistveg Jæren har havnet på bucketlisten til mange, sier Vevik.

Tredoblet besøk

Besøkene på turistkontorene har en markant vekst.

– Per 30. juni i år hadde våre destinasjonseksperter i turistkontorene i Stavanger betjent 34.505 turister, nordmenn og internasjonale gjester, mot 13.139 turister for samme periode i 2022, opplyser Vevik.

Dette er gjester som er betjent over disk, andre som er innom kommer i tillegg.

Region Stavanger formidler også informasjon og selger billetter for sine medlemsbedrifter.

– Det er stor etterspørsel etter Lysefjordcruise og -safari. For 2023 hadde vi per 30. juni over 3.700.000 kroner i omsetning, en formidabel økning fra rundt 1.500.000 kroner i samme periode i 2022, sier Vevik, overrasket over mer enn forventet økning i april og mai.

– Hovedsesongen ser vi nå har flyttet seg til tidligere på året. I 2022 hadde vi vår beste besøks- og salgsmåned i oktober, og det lover godt for satsingen på helårsturisme, sier Vevik.

Gunhild Vevik, kommunikasjonssjef i Region Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

Daglig leder Kristin Gustavsen i Stavanger Sentrum har også fått mange gode tilbakemeldinger.

– Både butikker og serveringssteder melder betydelig høyere omsetning fra turistene. De både handler, spiser og drikker mer enn tidligere år. Hovedinntrykket er også at handelen er bredere enn tidligere. Klokker og smykker har tidligere vært gjengangere, nå merkes det også på alt fra leker og kosmetikk til dagligvarer. Det er veldig gledelig at så mange melder om gode dager, sier Gustavsen til RA.