Disse opptrer på konserthuset i sommer

Tradisjonen tro arrangerer Stavanger konserthus mange intime sommerkonserter i juli.

Første konsert ble gjennomført torsdag, 6. juli, med Randi Tytingvåg Trio. Så vil det gå slag i slag hver torsdag, fredag og lørdag ut juli.

– Konseptet er som før; konserter i foajeen klokken 13.00, varierte program og lav billettpris, sier markeds- og kommunikasjonssjef Grete Straume til RA.

Hver lørdag arrangeres også omvisninger på konserthuset, for de som er interessert i å se «backstage» og høre mer om hvordan konserthuset driver.

Lang tradisjon

Straume forteller at tilbudet er noe de har holdt på med hver sommer siden tidlig på 90-tallet.

– Vi begynte med sommerkonsertene for mer enn 30 år siden. Før vi åpnet det nye konserthuset, fant de sted i Kuppelhallen i Bjergstedparken som fortsatt er en del av anlegget vårt. De siste ti årene har vi brukt foajeen i det nye konserthuset, og tilbudet er minst like populært nå, sier hun, og påpeker at mange publikummere setter pris på at det skjer noe her på sommerstid.

– De kommer tilbake mange ganger. Billettprisen er også lav, noe som bidrar til å gjøre konsertene enda mer tilgjengelige.

Grete Straume, Stavanger konserthus Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef ved Stavanger konserthus (Tone Helene Oskarsen)

Noe for «alle»

Hun tror at konsertene treffer et svært bredt publikum.

– Uansett alder og musikksmak, vil man finne noe på sommerprogrammet vårt siden det er svært variert. Vi presenterer både etablerte artister, og nye navn, så her er det anledning til å stifte noen nye musikalske bekjentskap også.

Hun synes ikke det er vanskelig å svare på hvorfor man bør ta turen til konserthuset i sommer:

– For å få med seg en fin konsertopplevelse, kanskje høre artister man ikke kjenner til fra før, og nyte de fine omgivelsene her. Uansett hvordan sommeren blir, er det alltid kjekt å få med seg en konsert eller flere. Stemningen er uformell, og vi har også åpen kafé med enkel servering, sier Straume.

Randi Tytingvåg Trio (Grete Struame)





Dagtid

– Hvorfor har dere dette programmet på dagtid?

– Vi synes det er hyggelig å ha åpent på dagtid, og tidspunktet gjør at konsertene er tilgjengelig for mange. Vi ønsker å legge til rette for at det skal være lav terskel og enkelt å komme hit for alle som har lyst. For noen vil det være lettere på dagtid. Og så har vi jo veldig fine omgivelser her, og anbefaler alle å ta seg en tur både langs kaien, og videre til Bjergstedparken også, sier kommunikasjonssjefen.

Hun forteller også at dette er første runde med åpne omvisninger siden før pandemien.

– Så det blir spennende å se hvordan det går. Erfaringsmessig er det alltid noen som synes det er interessant å komme inn i salene og «backstage», og å høre mer om hvordan vi driver.

Randi Tytingvåg Trio var første sommerkonsert ut. (Grete Straume)





Variert program

Straume snakker varmt om programmet.

– Alle som står på programmet representerer noe fint. Vi legger vekt på at programmet skal være variert, og inneholde noe «for alle.» Vi synes selvfølgelig at det er veldig stas at Randi Tytingvåg og trioen hennes sto for sommerens åpningskonsert. Fredag spiller Silje Vige Trio, og lørdag blir det Opera Volume. De neste ukene følger både opera, klassisk, jazz, viser og pop. Som for eksempel to hyllestkonserter; en til James Taylor, og en til Leonard Cohen. Dessuten en fin sak den siste lørdagen, der Mona Levin forteller om dramatiske jødiske musikerliv. Alt i alt; her står de gode opplevelser i kø, hver torsdag, fredag og lørdag, sier hun.

---

Sommerkonserter i Stavanger konserthus:

Alle konsertene begynner klokken 13 i foajeen i Stavanger konserthus, og varer en liten time.

Torsdag 6. juli: Randi Tytingvåg Trio.

Fredag 7. juli: Silje Vige Trio.

Lørdag 8. juli: Opera Rogaland: OperaVolume.

Torsdag 13. juli: Håvard Ersland Trio.

Fredag 14. juli: Vidar Furholt med band.

Lørdag 15. juli: Opera Rogaland: Kvartett D’amore

Torsdag 20. juli: James Taylor på stavangersk

Fredag 21. juli: The future – en hyllest til Leonard Cohen

Lørdag 22. juli: Emilie Lindsheim

Torsdag 27. juli: Elin Furubotn og Javid Asfari Rad

Fredag 28. juli: Opera Rogaland: Je Ne Regrette Rien

Lørdag 29. juli: Dramatiske norske jødiske musikerliv.

Det vil også være omvisning i Stavanger konserthus klokken 12 lørdagene: 8. juli, 15. juli, 22. juli og 29. juli.

---