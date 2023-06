Turist i Stavanger: “What a f****** waste of time”

RAs utsendte bestemte seg for å hoppe på en av de velkjente «hop on-hop off»-bussene. Selskapet Hop On AS tilbyr busser i byer som Oslo, Haugesund og Ålesund. Og ikke minst i Stavanger.

Cruiseskipet MS Iona vugger rolig i Konserthuskaien. Til tross for styrtregn domineres området av utenlandske turister. Skipet, som rommer over 5000 passasjerer, har kommet helt fra den engelske byen Southampton.

Knipser i vei

Det tar ikke lang tid før bussen fylles opp av høylytte engelskmenn. De leter febrilsk gjennom sekker og vesker i håp om å finne både telefon og kamera. Denne turen skal dokumenteres.

Etter få minutter støter gjengen på sitt første problem; lav lyd fra hodetelefonene. Humøret er enn så lenge på topp, før den tilsynelatende roligste turisten plutselig rister på hodet og utbryter:

– What a fucking waste of time.

De engelske glosene sitter løst.

For Ian og Hazel Trapnell ble bussturen en suksess. (Anders Ihle Tovan)

Hop On kan lokke med en 30 minutters rundtur i Stavangers bykjerne, og kjører innom 12 sentrale plasser i byen. Blant disse finner vi attraksjoner som St. Petri kirke, Oljemuseet og Skansekaien.

En dagsbillett koster 350 kroner for voksne, og halvparten for barn. På bussen får man nyttig informasjon om Stavanger på enten engelsk, spansk, tysk eller italiensk, med internett inkludert.

Fornøyde turister

Turen går foreløpig knirkefritt, og bussen suser forbi Gamle Stavanger, togstasjonen og Breiavatnet. Ekteparet Ian og Hazel Trapnell har lenge gledet seg til å besøke byen. Med seg har de ekteparet Tom og Silvia Smith.

– Hva synes dere om Stavanger?

– Vi er foreløpig veldig fornøyde, men det hadde vært enda bedre hvis det ikke regnet, sier Ian lurt.

Tilsvarende turistbusser blir hyppig brukt når de er på ferie i ulike land. Gjengen er enige om at det er en fin måte å finne hovedpunktene på når de befinner seg i ukjent farvann. Kona Hazel er på bølgelengde med mannen. Inntrykket av byen er bra, synes hun.

– Folk er veldig hjelpsomme og greie, forteller hun.

Oljemuseet er det soleklare høydepunktet til gjengen fra Southampton. (Anders Ihle Tovan)

Trøbbel i paradis

Gjennom hodetelefonene hører man snakk om de mest populære strendene i området, de anerkjente restaurantene RE-NAA og K2, og at enkelte scener fra selveste «Mission Impossible» ble filmet på Preikestolen.

Historien om de rundt 800.000 nordmennene som emigrerte til USA på 1800-tallet overdøves riktignok av noe langt viktigere; TV-serien «Vikings». Det var en av grunnene til at gjengen bestemte seg for å dra til Norge.

Det blir nok en gang trøbbel i paradis når ingen i gruppen klarer å huske navnet på hva den ene karakteren i serien heter. Et kjapt Google-søk fra undertegnede fikser biffen.

Stemningen er god, og bussen ruller videre forbi Arkeologisk museum, Ledaal og domkirken, før vi plutselig er ved veis ende utenfor Stavanger konserthus.

Silvia og Tom Smith koser seg i Stavanger. (Anders Ihle Tovan)

Runde nummer to

– Er dere fornøyde?

– Absolutt, sier de omtrent i kor.

– Hva er planen nå?

– Vi gleder oss veldig til å besøke Oljemuseet, men jeg lurer på om vi tar en runde til, foreslår Silvia.

Gjengen nikker samstemt, og blir sittende i bussen. Med en dagsbillett kan man bli med på så mange turer man vil. Det skal definitivt utnyttes. Kanskje har det noe med det uunngåelige pøsregnet som etter hvert vil møte dem utenfor den røde dobbeltdekkeren.

Viktig tilbud

Line Murphy er cruise manager i Visit Region Stavanger, og jobber mye med turisme i regionen. Hop on-hop off-konseptet er blant tilbudene de stiller til disposisjon. Hun er glad for at de tilbyr busser til turistmassen som ankommer byen.

– Det er en god mulighet for alle til å oppleve Stavanger.

Hun beskriver Stavanger som en ypperlig cruisedestinasjon, og er tydelig på at det er viktig å ha et bredt spekter av tilbud.

– Stavanger sentrum er veldig konsentrert, og man har ikke mulighet til å bli kjent med byen på samme måte om man benytter seg av tog eller en vanlig buss, sier hun.

Murphy forteller at Stavanger har over 200 cruiseanløp, og tiltrekker seg turister fra hele verden. Hun forklarer at de ikke har fått så mange tilbakemeldinger på akkurat hop on-hop off-bussene, men sitter med et inntrykk av at turistene setter pris på det.

– Spesielt de som er dårlige til beins. De aller mest aktive drar gjerne til attraksjoner som Preikestolen. Dette er et fint tilbud om man ønsker en mer komfortabel rundtur i sentrumskjernen.

