Frp på bryggeri-besøk: – Alkoholloven er utdatert

Mandag var Frps partileder Sylvi Listhaug og Kristoffer Sivertsen, 2.-kandidat for Stavanger Frp og sentralstyremedlem i Frp, på besøk hos Lervig i Stavanger.

Frp-politikerne fikk innspill fra de ansatte på bryggeriet om salgsbevilling, tilvirkningsbevilling og skjenkebevilling.

– Tiden har løpt fra regelverket, og i dag kveler det bare norske produsenter. Vi kan ikke ha et regelverk som skaper konkurransevridning og åpner Norge for internasjonale merker, sier Anders Heide Kleinstrup, daglig leder i Lervig Bryggeri, til RA.

Han forklarer at de ønsker likebehandling for loven, og ikke ha det som nå – hvor de store internasjonale merkene, som for eksempel Carlsberg, fritt kan markedsføre sitt varemerke og sine produkter mot norske konsumenter via TV, sport, film, nettreklamer og så videre.

– De kan ha alkoholfrie varianter i markedet som ligner 1 til 1 på varianten med alkohol, mens vi som produserer norske kvalitetsprodukter og skaper jobb ikke kan gjøre det samme uten å få bot, sier han.

– Sosiale medier (SoMe) er vår tids hjemmeside. Regelverket bør endres slik at vi norske produsenter har lov å ha nøktern produktinformasjon på SoMe-plattformene, og kan svare de konsumenter som oppsøker informasjon, sier Kleinstrup.

[ Skal ha tatt vesken til kvinne og løpt av gårde ]

Flere episoder i Stavanger

Nå krever Frp at skjenkekontrollen må prioritere ressursene til forebygging av skjenking til overstadig berusede og mindreårige.

Politikerne peker på en rekke episoder med skjenkekontrollen i Stavanger, og viser blant annet til at Stavanger-baren Matros fikk prikk for å ha stearinlys i vinflasker, da dette ble sett på som ulovlig alkoholreklame av skjenkekontrollen.

Listhaug etterlyser en modernisering av alkoholloven og at lokalpolitikere bruker sitt handlingsrom til å føre en skjenkepolitikk som er tilpasset 2023.

FrP fremmet nylig et forslag i Stortinget om å modernisere alkoholloven.

– Det er på høy tid å kaste ut den molbopolitikken som folk flest ikke skjønner noe av. Det er helt uforståelig at en vinflaske som blir brukt som en lysestake skal være alkoholreklame. Skjenkekontrollene bør fokusere på å forebygge skjenking av overstadig berusede og mindreårige. Vi må bruke sunn fornuft, sier Listhaug, til RA.

Det er riktig å sende et signal om at vi ikke skal lese alkoholloven som fanden leser bibelen — Kristoffer Sivertsen (Frp)

Lokalt forslag

I kommunalutvalget vil Stavanger Frp blant annet fremmer forslag om å styre håndhevingen av reklameforbudet fra skjenkekontrollen, slik at det ikke gis prikker eller pålegg om fjerning av flasker som brukes som lysestaker, fotballdrakter med bryggerisponsor, eller lignende.

– Det er på tide at vi gir skjenkekontrollen et tydelig signal om hva som skal prioriteres. At arbeidsplasser potensielt kan settes i fare fordi vinflasker blir brukt som lysestaker eller det henger en Liverpooldrakt med Carlsberglogo på veggen, forstår folk flest virkelig ingenting av. Da er det riktig å sende et signal om at vi ikke skal lese alkoholloven som fanden leser bibelen, sier Sivertsen.

Han mener til syvende og sist at skjenkekontrollens utførelse vil ha en betydning for om folk flest har tillit til de restriksjonene som er for alkoholsalg- og skjenking.

– Jeg tror stadig flere ser at vi har en alkohollovgivning som er overmoden for modernisering og som på flere områder overhodet ikke gir mening. Vi etterlyser også en rekke tiltak for utelivsbransjen og ber kommunedirektøren vurdere flere forenklinger som gjør det lettere og mer forutsigbart å skape liv og møteplasser i Stavanger, og som vi vet næringslivet selv etterspør, sier Sivertsen.

Han får støtte fra partileder Listhaug.

– Det er kjempebra at Stavanger Frp nå fremmer forslag om å bruke det handlingsrommet som lokalpolitikerne har for skjenkepolitikken. Næringslivet og særlig serveringssteder har nok byråkrati og begrensninger de må forholde seg til. Det siste de trenger er enda mer uforutsigbarhet og usikkerhet om hva som blir det neste fra skjenkekontrollen, sier hun.

[ Glade, men nervøse: Folk spytter på vindu og river ned flagg ]