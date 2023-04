Mener denne pynten bryter alkohollov: – Helt absurd

Stavanger-baren Matros har fått én prikk, etter skjenkekontrollen var innom en tur nylig. Grunnen? Et vinskap tre meter fra baren, og vinflasker som ble brukt som lysestaker.

Nå har Stian Robberstad, som driver baren, delt frustrasjonen på Facebook og Instagram. Her har han fått enorm respons.

Du kan lese innlegget til Robberstad nederst i saken.

– Det er sykt mange som kommenterer, og deler saken. Sammenlagt nå har jeg nesten 1000 likes. Rødt-politiker Mímir Kristjánsson delte saken i dag, og det hjalp på. Og nå har jeg snakka med mange forskjellige medier, og fått henvendelser fra en del politikere direkte. Så det funket å dele innlegget, tenker jeg, sier Robberstad til RA.

Han påpeker at skjenkekontrollen sikkert ikke hadde sett for seg han skulle få så mye «gratis reklame», på grunn av dem.

Robberstad gjør det klart at han synes hele saken er ganske absurd.

– Det er absurd at de gidder bry seg med en sånn sak. Det som er viktig for meg nå er å få sette lys på saken, vi er nødt til å få en nytt regelverk på plass som er tilpasset den tiden vi lever i. For eksempel på sosiale medier hersker det enorm forvirring om hva som er lov å poste, hvem som har lov og så videre. Så nå vil jeg benytte anledningen til å sette søkelys på dette, slik at vi kan få gjort noe med det, sier Robberstad.

Stian Robberstad driver baren Matros i Pedersgata. (Tonette N. Haaland)

Fem besøk uten reaksjoner

Robberstad setter spørsmålstegn med hvorfor en av kontrollørene har reagert, men ikke de andre.

– Vi har hatt besøk fem ganger av skjenkekontrollen før, og da har de aldri kommentert på vinflaskene som ble brukt som lysestake. Det virker som det handler om hvem du møter. Nå var det en ny person med, og det var hun som reagerte på dette. Det handler om hvordan de tolker lovverket. Jeg tenker det er viktigere ting å ta tak i enn dette flisespikkeriet i små koselige barer.

– Men vi gjør det beste ut av det, og nå setter vi lys på dette for å få gjort noe med galskapen. Vi kommer ikke til å fjerne vinflaskene. Vi får se hva de sier neste gang de kommer, legger han til.

Robberstad gjør det klart at intensjonen med stearinlys i vinflasker var å gjøre det koselig.

– Det er kult. Det er en gammel tradisjon. Når studenter ikke hadde råd til lysestaker, og hadde drukket en vinflaske, brukte de dem til blomstervase og lysestake. Det er jo helt tåpelig å si at jeg prøver å reklamere for et produkt og at dette skal føre til mersalg, sier han.

Da Robberstad skulle kommentere rapporten til skjenkekontrollen, skrev han at han håpte de tok til vett, og at de ville utvise sunn fornuft.

Facebook-innlegget:

«Salmer fra en bar.

En sen og kald kveld fikk vi hyggelig besøk av skjenkekontrollen på Matros. Det var femte eller sjette gang de tok turen innom i løpet av relativ kort tid, uten å ha noe særlig å utsette. Da alt viste seg å være i orden ble det påpekt at vi hadde vinflasker på bordene med stearinlys i og at vi hadde et “vinskap” stående på gulvet ca. tre meter fra baren.

– Ja, vinskapet er til å oppbevare vin i da vi har ekstremt liten plass i baren, vi har dessverre ikke lager så da er dette eneste løsningen.

– Hva mener du? Vinflasker? Reklame? Vi er på en bar, folk kommer hit for å drikke vin.

– Nei, vinskapet er ikke plassert der for å reklame for vin, vi trenger det for å oppbevare vin på en forsvarlig måte og har dessverre ikke plass noen annet sted i lokalet.

-Om jeg er klar over at det ikke er lov å bruke gamle vinflasker som lysestaker? Hva mener du? Det er brukte vinflasker med en masse stearin på, ingen føler seg presset til å kjøpe vin fordi vi bruker dem som lysestaker, det er for å skape stemning, dessuten er det et godt eksempel på gjenbruk.

– Da er det vel bare å dekke til etiketten med mer stearin slik at de blir “uleselige”? Det er ikke så enkelt sier du? Det kan ikke være vinflasker sier du?

Så gikk det noen uker før e-postvarselet om en “viktig” melding i Altinn lyste opp i innboksen. Og ikke uventet var tilbakemeldingen fra juridisk avdeling at stearinlys i vinflasker er ulovlig alkoholreklame og omfattes av massekommunikasjonsbegrepet i alkoholforskriften § 14–2.

I vedtaket heter det blant annet at “Videre legges det til grunn at formålet med lysestakene og vinskapet mest sannsynlig er å fremme salg av alkoholholdig drikke”.»