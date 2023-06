Skal ha tatt vesken til kvinne og løpt av gårde

Det er politiadvokat Torbjørg Ristesund som har tatt ut tiltale mot en 17 år gammel gutt fra Stavanger.

Tiltalen lyder blant annet at han skal ha ranet en kvinne. 21. mars i år, omkring klokken 17.00, skal ha i Kongsgata i Stavanger skal han ha tatt vesken til en kvinne og løpt av gårde. Da kvinnen løp etter og forsøkte å ta vesken tilbake, skal han ha tatt henne i armen og trukket fram en kniv.

12. mars i år, omkring klokken 16.30, ble han visitert av politiet utenfor jernbanestasjonen i Stavanger. I den forbindelse skal han ha spyttet en politibetjent i øynene, samt at han like etterpå skal ha sparket henne to til tre ganger i låret.

19. februar i år, omkring klokken 18.00, skal han ha ringt til en mann, og sagt til ham at han skulle ødelegge ham og hele familien hans eller lignende.

2. mai i år, omkring klokken 01.40, skal han ha ført en bil i Madlakrossen til tross for at han var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av ham klokken 02.30 samme natt skal ha vist at han var påvirket av cannabis tilvarende en promille på 0,5 og kokain tilsvarende en promille på 0,2.

Tiltalen lyder også på at 17-åringen skal ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 21. august. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til politibetjenten.

17-åringen er også tiltalt for andre forhold i en tidligere tiltale fra mars i år.

