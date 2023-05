Klar for 15.000 russ: – Tror været vil gjøre køene mindre

RA treffer Aasmund Lund, pressetalsmann for Landstreffet i Stavanger (LS), i Kongeparken dagen før røde og blå avgangselever fra hele landet skal innta festivalområdet.

Sola skinner, og Lund forteller om travle dager før landstreffhelgen.

– Nå gjenstår bare den siste finpussen. Vi ligger veldig godt an, så alt blir klart til åpning, sier han.

Det er cirka 250 personer i jobb, og de har allerede holdt på i ti dager med oppriggingen.

– Men det som er mest tidkrevende er planleggingen for hele arrangementet. Vi har en stor avdeling som hovedsakelig fokuserer på dette arrangementet gjennom hele året for å få alt til å stemme. Du kan ikke begynne å montere lyd og lys før du har satt opp scenen – så disse tingene må jo være på stell. Hovedscenen vår kommer med 13 trailere fra Danmark, så det er mye som må stemme for at dette skal gå, sier Lund.

Tradisjonen tro har også LS 2023 blitt utsolgt. De siste billettene ble solgt i fjor høst. Det er ventet 15 000 besøkende, litt i overkant av 100 busser og flere hundre biler, ifølge Lund.

Landstreffet har buss- og van-parkering på nærmere 45 000 m².

Pariserhjulet er på plass. (Tonette N. Haaland)

Trafikk-trykk

– Når kan man forvente at man begynner å merke LS i området på fredag, i forhold til trafikk og sånn?

– Det pleier å være mellom klokken 12 og 18 det er mest trykk. Det kommer også litt an på været, er det dårlig vær så kommer de senere – rett før konsertene starter, mens når det er fint vær kommer de tidligere, og det blir bedre spredning. Da går det bedre. Sånn det ser ut nå er været på vår side, så det virker som at dette skal gå bra, sier Lund.

Offisiell åpning av LS er fredag 5. mai kl. 15.00. For at innsjekkprosessen skal gå så knirkefritt så mulig og minske belastningen på europaveiene og riksveiene, tildeler LS ankomsttidspunkter for kjøretøy, og russ fra ulike regioner har forskjellige innsjekkstidspunkt.

Fartsgrensen på E39 i området er også satt ned til 50 km/t.

35 konserter

Lund råder russen til å gjøre seg kjent med programmet for helgen.

– Det er mye som skjer inne i parken, det er over 30 konserter, og mange scener dette skjer på. Man bør følge med programmet for å være sikker på at man får med seg alt man vil. Vi har egne apper som kan gi deg varsel, sier han.

– Ellers er det viktig å ta vare på hverandre, passe på din egen drikke, og passe på at man har kontroll på både hva man drikker og spiser, sier Lund.

– Hvilke forventninger har dere som arrangører til helgen da?

– Vi gleder oss veldig til denne helgen. Det ser ut som det blir nydelig vær, masse flott ungdom og fantastiske konserter – og en hel del andre aktiviteter.

– Sikkerheten er tatt hånd om

Lund gjør det klart at sikkerheten er tatt hånd om.

– Det er mye profesjonelt vakthold, politi, brannvesen, Røde Kors og verter er på plass. 9500 dugnadstimer skal nå gjøres unna på 48 timer, sier han.

– Det er enormt mange involverte og vi er utrolig heldige som har et slikt engasjement i nærområdet, hvor det er så mange klubber, organisasjoner og frivillige som stiller opp, uten dem hadde ikke dette vært mulig. Holdningen deres, i forhold til å ta vare på russen og ønske dem velkomne, betyr enormt mye, legger han til.

På LS sine hjemmesider gjør de det klart at:

Det er profesjonelt vakthold 24 timer i døgnet på LS.

Røde Kors har egen sentral og ambulanse på stedet døgnet rundt. I tillegg er det politi og brannvesen på området 24 timer i døgnet.

Kontinuerlige streifvakter, brannvesen, høye gjerder og skikkelig belysning sørger for at kun russ slipper inn på området.

Aasmund Lund, pressetalsmann for Landstreffet i Stavanger (Tonette N. Haaland)

---

Fakta: Dette trenger du for å komme inn på Landstreff Stavanger

BILLETT : Gyldig billett til LS2023.

: Gyldig billett til LS2023. LEGITIMASJON : Gyldig legitimasjon som viser at du er fylt 18 år: bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass. Digitalt førerkort er ikke gyldig.

: Gyldig legitimasjon som viser at du er fylt 18 år: bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort eller pass. Digitalt førerkort er ikke gyldig. SKOLEBEVIS/LÆRLINGKONTRAKT: Som bekrefter at du er avgangselev i 2023. Digitale skolebevis som PocketID, Its me ID og Visma er gyldig. Ta med kopi av lærlingkontrakt om du er lærling. Dersom du av en eller annen grunn ikke har skolebevis kan du ta med et skriv fra skolen med signatur og stempel som bekrefter situasjonen. Russepasset/RusseID godkjennes IKKE som bevis for å komme inn på Landstreffet.

– Når man har alt dette på plass får du et festivalarmbånd som fungerer som inngangsbillett hele helgen. Det er viktig at du tar godt vare på armbåndet ditt. Alle uten festivalarmbånd på området vil bli politianmeldt, bortvist og bøtelagt, skriver LS på sine hjemmesider.

Kilde: Landstreff.no

---