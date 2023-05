Slik blir 17. mai i Stavanger i år

Onsdag inviterte 17. mai-komiteen i Stavanger til presentasjon av årets program i paviljongen i Byparken i Stavanger.

17. mai-komiteen for perioden 2019–2023 består av Ann Sesilie Tekfeldt (leder), Hard Olav Bastiansen, Fredrik Christensen, Mari Hult, Bjarne Kvadsheim, Kolbein Haakon Lunde og Gulale Samiei.

– Etter at to år med 17. mai-feiring forsvant i pandemi var vil litt usikre på om folk egentlig husket hvordan dette 17. mai-greiene egentlig fungerer. Fjorårets fantastiske feiring viste at ingen hadde glemt og at mange hadde savnet det. En ting er helt sikkert – årets feiring skal bli minst like varm og inkluderende som den i fjor, sier lederen av 17. mai-komiteen, Ann Sesilie Tekfeldt, innledningsvis på pressekonferansen.

Komiteen presenterte program og togruter (se mer detaljer lenger ned i saken), i tillegg offentliggjorde de hvem som er årets 17. mai-artist, en tradisjon de startet i fjor.

– Vi ønsket å trekke fram en lokal artist hvert år til å opptre på familiefesten i Bjergsted. Hanne Sørvaag var første artist ut i fjor, og i år går æren til Randi Tytingvaag Trio, sier Hard Olav Bastiansen.

Han kunne også røpe at årets hovedtaler er Nina Ellen Ødegård.

– Hun er en av de beste kunstnerne vi har i Stavanger, slo han fast.

– Folkehav og folkefest

Lederen av 17. mai-komiteen sier til RA at hun er fornøyd med årets program.

– Det er et fint og tradisjonelt program. Det er barnetog, folketog og russetog. Det blir en flott familiefest i Bjergsted som vi gleder oss veldig til, sier Tekfeldt.

– Jeg synes det er ekstra kjekt i år at det er Nina Ellen Ødegård som er årets 17. mai-taler. Det gleder jeg meg til. Hun er også veldig glad for at hun ble spurt og takket ja. Det blir et høydepunkt, legger hun til.

– Hva er forventningene til årets 17. mai da? – Jeg håper at årets 17. mai blir et folkehav og folkefest, med glade barn og godt vær. Det krysser jeg fingrene veldig for.

Hun påpeker at det ofte blir mye venting på 17. mai, gjerne før togene starter og lignende.

– Vi bor i en by med masse mennesker. Det blir lange tog. Jeg håper folk har tålmodighet. Jeg håper også at folk har tålmodighet til å vente på slutten av togene. Det er alltid kjekt at alle får en del publikum som heier på seg langs ruta, sier Tekfeldt.

Hurraprisen til Finnøy IL

Bjarne Kvadsheim delte ut Hurraprisen til daglig leder i Finnøy IL, Erik Torger Flesjå-Johansen. (Tonette N. Haaland)

Komiteen delte også ut årets Hurrapris på pressekonferansen.

– Jeg har fått gleden av å dele ut årets Hurrapris. Hurraprisen er en årlig pris til en enkeltperson, lag eller forening som i løpet av en lengre periode har utvist frivillig samfunnsinnsats. Prisbeløpet er på kr 15.000.-, sier Bjarne Kvadsheim.

– Årets vinner er en organisasjon som aldri før har hatt så mange aktive som nå. En ekte breddeorganisasjon som er en bauta i lokalmiljøet. Årets vinner er: Finnøy IL, sier han videre.

Kvadsheim inviterer daglig leder i Finnøy IL, Erik Torger Flesjå-Johansen, til å komme fram og motta prisen, før han fortsetter å peke på hvorfor nettopp Finnøy IL er årets vinner:

– Fleridrettslaget på Finnøy er ikke bare et idrettslag for øya Finnøy, men for barn og ungdommer på alle øyene i Finnøy kommunedel. Idrettslaget har stort fokus på å være en breddeklubb og medlemstallet har passert 630 personer. Fotballen har alltid vært den største aktiviteten i klubben, mens turngruppen er en solid aktivitet nummer to. Klatring, terrengsykkel, volleyball, innebandy og friidrett har også tatt klubben med stormskritt. Kombinasjonen lokalt næringsliv og dugnadsvilje er en sikker vinner på Finnøy. Gratulerer på vegne av hele kommunen, sier Kvadsheim.

---

Hovedprogram for dagen – kortversjon:

08.00: Kransenedleggelse på Eiganes gravlund, Hetland gravlund, og ved Frihetsmonumentet i Mosvannsparken

08.00: Flaggheising utenfor Stavanger svømmehall.

10.00: Barnetoget starter.

12.00: Gudstjeneste i St. Petri kirke.

12.45: Tog til Bjergsted og folkefest i uteamfiet ved konserthuset.

13.15: Russetoget starter.

14.00: Stavanger storband spiller på torget.

16.00: Folketoget starter.

18.30: Høytidsgudstjeneste i Frelsesarmeens lokaler.

19.00: Familiefest i Siddisstova ved Bondeungdomslaget.

Kilde: Stavanger kommune.

---

Dette skjer på 17. mai

Dagen begynner med kransenedleggelser og flaggheising. Flaggheisingen er i år flyttet til Kleivatrappene ved Stavanger svømmehall, på grunn av byggegjerder utenfor rådhuset. Flaggheisingen tar speiderne seg av, og det blir appell fra Ingeborg Oline Stokkeland Hansen fra Hinna speidergruppe. Det blir musikk av IMI Brass, og etter flaggheisingen vil IMI Brass spille på Hedens plass i Gamle Stavanger.

Togrutene

Det blir ingen 17. mai uten tog. Her er 2023-planen:

Barnetoget går Eiganes-ruten i år og starter klokken 10.00. Ordfører Kari Nessa Nordtun hilser barnetoget kl. 09.55 fra Haakon VIIs gate. Det blir diplom til beste innslag i toget.

går Eiganes-ruten i år og starter klokken 10.00. Ordfører Kari Nessa Nordtun hilser barnetoget kl. 09.55 fra Haakon VIIs gate. Det blir diplom til beste innslag i toget. Tog til Bjergsted går klokken 12.45, og ender med folkefest foran konserthuset. Toget starter på Domkirkeplassen. Brannbilen blir med i toget. Toget blir anført av Stavanger Brass, BUL og 17. mai-komiteen

– Det blir en flott og variert folkefest utenfor konserthuset fra klokken 13.00. Et variert festprogram med kulturinnslag for scene og mat fra flere av Stavangers nasjonale og internasjonale foreninger står på programmet. Årets artist og årets hovedtaler vil opptre på arrangementet, sier 17. mai komiteen.

Russetoget starter klokken 13.15. Toget går Holbergs gate – Eiganesveien – Arne Rettedals gate – Haakon VIIs gate, toget oppløses i Olav Vs gate (foran Atlantic hotell).

starter klokken 13.15. Toget går Holbergs gate – Eiganesveien – Arne Rettedals gate – Haakon VIIs gate, toget oppløses i Olav Vs gate (foran Atlantic hotell). Folketoget starter klokken 16.00, og går Storhaug-ruten.

Politiet ber bileiere om å unngå kjøring i sentrum og i togrutene. Parkering i togrutene er forbudt. Mer trafikkinformasjon kommer på Stavanger kommune sine hjemmesider.

Se detaljerte kart her:





Konserter i sentrum og sykehjem

17. mai-komiteen, f.v: Kolbein Haakon Lunde, Fredrik Christensen, Gulale Samiei, Bjarne Kvadsheim, Ann Sesilie Tekfeldt (leder), og Hard Olav Bastiansen. (Tonette N. Haaland)

Stavanger storband spiller på torget i Stavanger sentrum mellom klokken 14.00 og 15.30.

Det blir også som vanlig konserter på alders- og sykehjem. Konsertene finner sted mellom 12.00 og 14.00 på de ulike alders- og sykehjemmene:

Alders hvile: Stavanger musikkorps 1919 med dirigent Guro A. Haugli.

Stavanger musikkorps 1919 med dirigent Guro A. Haugli. Stavanger Sparekasse sykehjem: Stavanger musikkorps 1919 med dirigent Guro A. Haugli.

Stavanger musikkorps 1919 med dirigent Guro A. Haugli. St. Johannes sykehjem: Stavanger studentsangforening med Solveig Lindroos.

Stavanger studentsangforening med Solveig Lindroos. Ramsviktunet sykehjem: Stavanger studentsangforening med dirigent Solveig Lindross.

Stavanger studentsangforening med dirigent Solveig Lindross. Haugåstunet sykehjem: Stavanger Janitsjar med dirigent Kristin Tønnesen.

Stavanger Janitsjar med dirigent Kristin Tønnesen. Rosendal sykehjem: Stavanger Janitsjar med dirigent Kristin Tønnessen.

Stavanger Janitsjar med dirigent Kristin Tønnessen. Bergåstjern sykehjem: Jernbanens musikkorps med dirigent Torbjørn Dahl.

Jernbanens musikkorps med dirigent Torbjørn Dahl. Blidensol sykehjem: Jernbanens musikkorps med dirigent Torbjørn Dahl.

Kransenedleggelser ved gravlundene

Kl. 08.00 – Eiganes gravlund:

Kransenedlegging ved minnestøttene over norske, britiske og sovjetiske falne, samt ved minnesmerke over norske jøder som døde i konsentrasjonsleirer.

Tale av ordfører Kari Nessa Nordtun, sogneprest Øivind Holtedahl og Revd Sheila Rosenthal, ass. chaplain fra den anglikanske kirke. Stavanger musikkorps av 1919 med dirigent Guro A. Haugli spiller.

Kl. 08.00 – Hetland gravlund:

Kransenedlegging ved minnestøtten over de falne fra torpedojageren Ægir.

Tale ved prost Tor Magne Nesvik. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre. Musikk av Stavanger Janitsjar og hilsen fra representant fra 17. mai-komiteen

Kl. 08.00 – Frihetsmonumentet i Mosvannsparken:

Kransenedlegging og tale av Hans Petter Pihl, fungerende NK ved KNM HH.

Jernbanens musikkorps med dirigent Torbjørn Dahl spiller. Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.

Lagård gravlund, Waisenhus minnesmerke og fotballstatuen:

Eidsvollsmennene Peder Valentin Rosenkilde og Jens Erichstrup’s graver, minnestøtten over falne Waisenhus-gutter og fotballstatuen på Eiganes blir bekranset av representanter fra 17. mai-komiteen 16. mai.