Mange vil rense bunaden før 17. mai: – Best å gjøre det etter bruk

Tone Østbø er daglig leder i Renseriet, som har flere butikker i regionen. RA møter henne på Kvadrat.

– Det er enormt travelt om dagen, sier hun.

Det er nemlig mange som vil levere inn bunader og dresser til rens i forbindelse med konfirmasjoner og 17. mai.

– Vi får alltid inn de første bunadene dagen etter påskeferien er over. Uansett når påsken er, sier Østbø.

Hun forteller at pågangen pleier å vare til rundt to uker etter 17. mai.

– Men jeg skulle ønske at flere leverte inn bunaden etter bruk, før de pakker den ned for sesongen. Det er det aller beste rådet, sier hun.

Østbø viser til at noen flekker er usynlige i starten.

– For eksempel fløte-flekker, som typisk kan komme fra is, kan det se ut som man får bort med en klut, men de kan sette seg skikkelig i stoffet og over tid danne flekker som er skikkelig vanskelige å få bort, sier hun.

Hun viser også til at svette kan sette seg, spesielt på silkevester.

– Derfor er det lurt å unne seg en rens etter sesongen, for da kommer bunaden til å holde seg mye bedre og lenger. Dette er jo plagg som skal vare i generasjoner. I tillegg hjelper dette om man på sikt skal sy bunaden inn eller ut, slik at det ikke er skitt i sømmene, som kan danne en stygg strek man ikke får bort.

Dette er Tones råd

Normalt pleier Renseriet si at det tar tre dager å få bunaden tilbake etter du leverer den til rens, men Østbø forsikrer om at de kan gjøre unntak.

– Vi har stor forståelse for at folk kan havne litt bak på, og det kan være krise, så vi kan få det til på kortere tid også. Vi skal nok klare å hjelpe deg, sier hun.

Hun har noen råd til alle som eier bunad.

Dette er rådene før 17. mai:

– I god tid før 17. mai, kanskje to uker før, bør du sjekke bunaden din. Du bør se over om det har kommet noen flekker du ikke har lagt merke til tidligere. Vanskelige flekker kan vi trenger litt mer tid på, så det er lurt å gjøre dette tidlig. Men det handler litt om hva du har gjort med bunaden før du pakket den bort, det er det viktigste.

Dette er rådene etter 17. mai:

– Etter bunaden er ferdig brukt for sesongen, er rådet mitt å få den ren, gjerne renset. Om ikke hele bunaden, gjerne forkleet, der det fort kan samle seg mat og lignende. Så er det viktig å henge den inn i en bomullspose, om du ikke har en pose som er ment for bunaden er et alternativ å klippe hull i et dynetrekk og henge den inni der. Gjerne med noen møllkuler, for møllen er veldig glad i bomull.

– Bunadsskjorten bør du kun vaske før du henger den bort, ikke stryke – for da kan du få gule flekker/streker på skjorten. Vask den gjerne igjen og stryk den før bruk. Så kan du pakke den inn i et putevar eller noe annet laget av bomull, sier Østbø.

– Du bør aldri lagre klærne over tid i plast, det ødelegger stoffet og man kan få fuktskader av det, understreker hun.

Østbø fraråder å prøve å få bort flekker selv, om man ikke har mye erfaring.

– Jeg anbefaler virkelig ikke å prøve for mye selv, hvis man ikke har stålkontroll. Mange gjør vondt verre, med for eksempel Vanish. Slike produkter har blekning i seg, så man må være utrolig forsiktig med det. Jeg ville anbefalt alle å i hvert fall komme innom for å spørre om råd. Det koster ingenting, og det kan fort bli dyrt om du prøver deg på kjerringråd, sier hun.

Fløte, stearin og alkohol

Østbø forteller at de vanligste flekkene de ser er flekker av fløte, fra is og lignende.

– Vi ser også stearin-flekker, som faktisk er null problem å få bort i rensemaskinen. Og i senere tid har vi sett at noen velger å feste og dra på byen i bunaden, og kanskje søler drikke på bunaden. Det vil vi virkelig ikke anbefale. Det er mye du kan få på bunaden på byen, som ikke er lett å få bort. Legg bort bunaden før du drar på fest, råder hun.

Tone Østbø, daglig leder i Renseriet (Tonette N. Haaland)

Bunadsforsikring

Flere forsikringsselskap tilbyr en egen bunadsforsikring.

– Det er ikke mange så dyre plagg du ville tatt med i uoversiktlige folketog, slik vi gjør på nasjonaldagen. Eller brukt rundt barn med is og pølser i hendene. Eller tatt med på fest med store mengder alkohol. Det er dømt til å ende med mange uhell. Det ser vi hvert eneste år, sier produktsjef i Frende Forsikring, Øystein Øren, i en pressemelding.

Han gjør det klart at en bunadsforsikring er den beste måten å forsikre verdiene på.

– En vanlig innboforsikring vil dekke den når den henger i skapet hjemme, men ikke hvis du er ute i 17. mai-tog, dåp eller bryllup og søler på den. I dag har mange uhellsdekning på innbo, men det har en sumbegrensning som ofte er lavere enn verdien på bunaden, sier Øren.

– Hva med reiseforsikring, da?

– Reiseforsikring dekker ikke skader du er skyld i selv, for eksempel hvis du snubler og river opp skjorten. Reiseforsikringen har også en maksimal sumbegrensning per ting. Når vi vet at de fleste bunadene våre er forsikret for mellom 40.000 og 50.000 kroner vil ikke reiseforsikringen være nok til å dekke alt, sier han.

En bunadsforsikring eller verdigjenstandsforsikring kan dekke alle typer bunadsskader og tyveri. Den gjelder over hele verden, ifølge Frende Forsikring.

Marius Solberg Anfinsen er senior kommunikasjonsrådgiver i Frende Forsikring, og sier til RA det er enkelt å kjøpe bunadsforsikring.

– Vi anbefaler at du gjør det i litt tid før du står der og kler deg i bunadspryden på 17. mai, så er du sikker på at alt er i orden til du skal ut på nasjonaldagen. Du velger selv hvilken verdi du vil forsikre bunaden for, så det er greit at du på forhånd har tenkt gjennom verdien du ønsker på bunadsforsikringen din.

Slik behandler du bunaden din

Luft bunaden godt etter bruk. Tørk av med en fuktig klut hvis det er overflateflekker på stakk eller vest.

Lever bunaden til rens ved behov.

Skjorten skal vaskes for hånd. Bruk vaskemiddel som er spesielt laget for dette formålet. Skyll skjorten fem-seks ganger etter vask.

Får du en flekk på en hvit skjorte er bløtlegging i iskaldt vann i 24 timer et undervurdert kjerringråd.

Bunad og skjorte skal oppbevares luftig og tørt i en bomullspose.

Putt sedertrekuler i klesskapet eller bunaden. Møll skyr lukten. Mennesker kjenner ingen lukt.

Hvis du skal reise med bunaden din, pakk den i en bunadspose og ta den med som håndbagasje. Dette gjelder også sølvet.

Kilde: Norskflid Husfliden Bergen

