Bor på hotell under Landstreffet: − Synes det er verdt det

Det kryr av russ fra hele landet i et sol- og vindfullt Stavanger sentrum. Denne helgen er det nemlig landstreff i Kongeparken, hvor det er ventet 15.000 besøkende, litt i overkant av 100 russebusser og flere hundre russebiler.

Men det er ikke alle som skal tilbringe hele helgen i fornøyelsesparken, sove i telt eller baksete (nå er det jo spørs hvor mye søvn det blir, da). Noen bor heller på hotell i Stavanger eller Sandnes.

Rogalands Avis møter en gjeng russejenter i Epa-bakken i Stavanger. De er på vei opp til hotellet de har booket seg inn på.

− Vi er fra Horten og reiste hit fra Sandefjord lufthavn i morges, sier Klara Roberten til RA.

− Det er cirka 50/50 av de som velger å overnatte i Kongeparken og på hotell i byen. Mye er fullbooket overalt, sier hun videre.

− Koster oss opp mot 7000 kroner

Nora Briskemyr, Sannah Marie Kværner og Karoline Nilsen har også reist fra Horten i lag med Robertsen. De gleder seg til landstreffet og er fornøyde med været i oljehovedstaden, som denne helgen er russehovedstaden.

− Det er klart det er dyrt å reise hit i og med at vi har betalt for flybilletter og hotellopphold, og så kommer transport til og fra Kongeparken, mat, og billettene til Landstreffet i tillegg. Vi har vel betalt opp mot 7000 kroner per person, sier jentene, men legger til:

− Vi synes det er verdt det. Vi har er ikke med på russebuss eller -bil, så det er egentlig Landstreffet vi bruker mest penger på gjennom russetiden.

Russen preger sentrumsbildet mer enn før

At russen velger hotell framfor telt eller baksete i Kongeparken, er en trend hotellene i regionen har sett de siste årene.

Aftenbladet skriver at flere hotell i området melder om nærmest fullt belegg gjennom hele helgen. Quality Hotel Residence i Sandnes har bare noen få enkeltrom igjen, mens Clarion Hotel Energy i Stavanger er fullbooket.

– Tidligere var det nok mer vanlig at russen sov på selve festivalområdet under Landstreffet – eller kanskje rett og slett ikke sov i det hele tatt. For mange er nok dette fortsatt tilfelle, men enkelte ting tyder på at tingene endrer seg. Russen er nok blitt mer godt vante og mange foretrekker å sove på hotell, sier Anette Larsen Bognø, arrangementsdirektør i Region Stavanger, til Aftenbladet.

– Russen er nok mer i en opplevelsesmodus nå enn før. Det kunne vi tydelig se i fjor, da russen preget sentrumsbildet i både Stavanger og Sandnes med shopping og kafébesøk. Dette er en endring som kan tyde på et økende forbruk hos russen, men vi må gjøre mer faktabaserte innhenting for å kunne bekrefte dette sikkert, fortsetter Bognø.

− Ikke problem med eksamen etter russetreffet

Etter russetreffet er det duket for eksamenstid.

I mars tok fire sentrale Unge Høyre-topper i norske storbyer initiativ til at russetiden flyttes til etter eksamen.

– Det er et kjempegodt forslag å flytte eksamen til etter russetiden. Det er åpenbart hva som er viktigst av eksamen og russetiden, men ingen elever ønsker å velge mellom dette, sa leder av Elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby til Dagsavisen tidligere denne våren.

Hva synes russejentene fra Horten om eksamen som venter dem etter Landstreffet?

− Det er jo vårt ansvar å studere smart og øve nok, så vi ser ikke noe problem med å ha eksamen etter russetreffet. Men det er klart at det hadde gitt mer mening å ha eksamen før russetiden, siden vi feirer at vi faktisk er ferdige med 13 års skolegang, svarer de.

Russejentene fra Horten er klare for eksamen, men først skal de kose seg på Landstreffet i Kongeparken. (Eilin Lindvoll)

