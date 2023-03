Du kan få promille-smell på forsikringen: − Blir hardt slått ned på

− Vi gjør tiltak om folk er synlig beruset eller nyter alkohol på offentligplass. Det gjøres ikke promillekontroll, men synlig berusede personer får ikke ta heisen, understreker Lars Reidar Fosstveit, daglig leder i Sauda Skisenter, overfor Rogalands Avis.

− Når det er sagt har vi tro på godt besøk i påsken. Vi har bra snøforhold og gode værmeldinger i vente, legger han til.

Lars Reidar Fosstveit er daglig leder i Sauda Skisenter. (Eilin Lindvoll)

Kan inndra heiskortet ditt

Merete Liland i Sirdal Skisenter tror også vi har en fantastisk påske i vente, og gleder seg masse til en hektisk og trivelig uke.

− Vi oppfordrer selvsagt ingen til å stå på ski i beruset tilstand, og dette er strengt forbudt her. Heldigvis har vi forholdsvis lite «alkoholproblemer» i vårt anlegg. De tilfellene som oppstår, blir hardt slått ned på, sier Liland til RA.

− Hvis det skulle være noen som er beruset i anlegget, vil skipatruljen bli kontaktet og være på stedet innen kort tid. Rutinen er at vi inndrar heiskortet og bortviser vedkommende fra området. Vi har god dialog både med det lokale taxiselskapet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp som kan bistå, sier Liland.

I påsken er det nok mange som tar turen til Sirdalen for å stå på slalåmski eller snowboard. Har du høy promille i bakken, risikerer du å bli fratatt heiskortet og bortvist. (Sirdal skisenter)

Skader kan koste hundretusener

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, sier at om du er på ferie i Norge eller utlandet, dekker reiseforsikringen tyveri av ski og utstyr du må sette fra deg utenfor spisesteder og varmestuer i skibakken.

− Forlater du, derimot, ski eller annet sportsutstyr i lengre tid i forbindelse med afterski-fest eller over natten uten tilsyn, kan erstatningen bli redusert, advarer Voll overfor RA.

Videre framholder han at vi i Norge er så heldige at vi vil få god hjelp uansett om vi skader oss i alpinbakken. I utlandet kan dette være mer krevende. Gjensidige har eksempler der folk skader seg, blir hentet av helikopter og fraktet til sykehus− og blir presentert for en skyhøy regning i ettertid.

− Selv små skader kan koste mye. Er skaden alvorlig, kan hjemtransport til Norge koste flere hundretusen kroner, sier Voll.

Lenger ned i saken kan du se eksempler der promille i slalåmbakken har gitt forsikring-kutt.

Arne Voll fra Gjensidige forsikring og konen på skiferie i Myrkdal ved Voss. (privat)

− Kan bety økonomisk katastrofe

Når det gjelder alkoholinntak og skader, påpeker Voll at det er én ting om du skader deg selv, men det verste er om du mister kontrollen og skader andre også. En kollisjon i full fart kan få svært alvorlige konsekvenser for begge, i verste fall kan det ende med rettslige krav, advarer han.

− Det sier seg selv at om en stor kropp, i høy fart, renner på en annen, kanskje et barn, er det små marginer før en alvorlig ulykke kan inntreffe. Selv er jeg ikke så stødig på alpinski, og bruker god tid ned, men jeg slutter aldri å bli forundret over de som «kjører utforrenn» i svært høy fart og tenker kun på seg selv, sier Voll, og fortsetter:

− Om du drikker for mye alkohol og det viser seg at dette er årsak til ulykken, kan det ende med en redusert erstatning på forsikringen. Da kan du regne med å sitte igjen med en regning på titusener av kroner og oppover. For noen kan dette bli en økonomisk katastrofe.

Registrerer flere afterski-ulykker

For mange er afterski en obligatorisk måte å avslutte en fin dag på.

− Ikke alle klarer å begrense alkoholinntaket, og vi har registrert flere ulykker etter slike fester. Ski på beina og høy promille, er noe du skal holde deg langt unna, fastslår Voll.

Ifølge Gjensidige er de vanligste skadene i alpinbakken, blant annet, beinbrudd nær kneet, skader på leddbånd, menisk eller korsbånd, ankelbrudd, skuldre ut av ledd. Folk oppfordres til å bruke hjelm og ryggskinne, samt ta hensyn til de rundt deg i bakken. Skal du utfordre deg selv og gi full gass, bør du holde deg unna de vanlige slalåmbakkene.

Det ligger an til strålende påskeforhold i alpinanlegget i Sauda. (John EikCaffery)

Ikke noe «fylla har skylda»

Av eksempler fra virkeligheten, trekker Voll fram et tilfelle der en kunde var på vei hjem på ski fra en fuktig fest litt oppe i løypen. Vedkommende så ikke at en undergrunn var strødd med sand og fri for snø, gikk derfor rett på trynet og skadet seg stygt. Denne kunden fikk avkorting på forsikringen.

En annen kunde skadet seg stygt på skiferie i Østerrike og måtte bli hentet med helikopter. Regningen med transport og behandling endte på flere titallstusen kroner, og denne kunden fikk også avkortet erstatning grunnet alkoholpåvirkning.

Gjensidige har også hatt en kunde som deltok på afterski i en skibakke i utlandet. Etter en god del alkohol, sto han og følget på ski ned til sivilisasjonen. Helt nede klarte ikke vår kunde og stoppe, så han raste rett ut i veien og inn i en parkert bil. Han måtte selv dekke skadene som påløp.

