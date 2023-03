Noe økt arbeidsledighet: − Godt nytt

Fredag 31. mars legger Nav fram nye tall som, blant annet, viser arbeidsledigheten i Norge:

Ved utgangen av mars er 64.300 registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak hos Nav. Dette utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Justert for normale sesongvariasjoner, økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 100 personer, står det i en pressemelding.

Nav-tallene viser videre at 53.500 er registrert som helt ledige, noe som utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten holdt seg stabil i mars. Den er fortsatt på et lavt nivå, og etterspørselen etter arbeidskraft er høy. De siste månedene har det imidlertid blitt færre ledige stillinger, særlig innen bygg og anlegg, kontorarbeid og reiseliv og transport, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ber bedriftene tenke nytt, og rekruttere

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland framholder at det går godt i store deler av næringslivet i Rogaland, noe også deres medlemsundersøkelse bekrefter.

− Rogaland er fylket hvor bedriftene akkurat nå er mest positive, ifølge undersøkelsen. Det er all grunn til å være stolte over det bedriftene her skaper av verdier og arbeidsplasser. Oslo-bedrifter er også positivt innstilte til framtiden, sier Grindland til Rogalands Avis.

− Nå som det går godt med næringslivet, og mange sliter med å få tak i nok folk, vil jeg oppfordre bedriftene til å tenke litt nytt. I dag står én av fem i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet i Rogaland. Det betyr at mange mennesker ikke har en jobb å gå til, sier Grindland.

Hun håper at med litt tilrettelegging og opplæring internt i bedriftene, kan mange av de som i dag står utenfor rekrutteres inn i jobber de neste månedene.

− Det vil være bra for den enkelte og bedriftene, fastslår regiondirektøren.

Tror arbeidsledigheten vil øke

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, påpeker at selv om tallene øker noe, er arbeidsledigheten i Norge fortsatt svært lav.

− Det er viktig å huske på. Vi kommer fra et sted med historisk svært lav ledighet. Det er fortsatt mange ledige stillinger og høy yrkesdeltakelse, sier Knudsen til RA, men legger til:

− Samtidig ser vi nå tegn til at bedriftene tar det litt roligere, og at økt rente og høy inflasjon treffer kjøpekraften til folk. Økningen i antall ledige er derfor trolig en forsmak på noe vi vil se mer av framover.

Sjeføkonomens forventninger er i tråd med det Nav meldte tidligere i mars: De venter at ledigheten vil fortsette å øke både i år og neste år, på grunn av høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer. Men økningen blir ikke stor, og ledigheten vil fortsatt ligge på et lavt nivå, ifølge Navs arbeidsmarkedsprognose.

− Godt nytt for renten til folk flest

Det er selvfølgelig svært bra med lav arbeidsledighet. Det gir oss motstandskraft til å stå imot høy rente og inflasjon, og lav ledighet er bra for å opprettholde kjøpekraften i samfunnet, ifølge sjeføkonomen i SR-Bank.

− Men det er i dagens situasjon noen klare fordeler ved at ledigheten øker noe fra dagens svært lave nivå. Kostnadsveksten og inflasjonen er for tiden altfor høy, og en høyere ledighet er med å presse ned inflasjonen. Det bidrar igjen til å redusere presset om å øke renten. Derfor kan vi si at denne økningen i antall ledige er godt nytt for renten til folk flest, sier Knudsen.

− Arbeidsledigheten påvirker også boligprisene. Lav ledighet bidrar til trygghet i privatøkonomien, som igjen er med på å holde boligetterspørselen og -prisene oppe, fortsetter han.

