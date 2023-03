Inkluderer næringslivet i kreft-kampen

11.–19. mars er det «Krafttak mot kreft», som er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Midlene fra årets aksjon går til å forske på kreft med spredning.

For første gang har Kreftforeningen invitert næringslivet til en ringedugnad. Da inviteres deltakerne til å ringe sitt nettverk om å støtte Krafttak mot kreft. Ringedugnaden blir holdt tirsdag 14. mars i Innoasis i Nordic Edge sine lokaler.

Her kommer det en bred og sammensatt gjeng fra bedrifter som Deloitte, Easee, Nordic Edge, Den danske bank, Enform, Naboen og Innovation Dock.

Rektor ved UiS, Klaus Mohn og Tove Steen, mor til avdøde Thea Steen er også blant dem som stiller.

– Om vi ikke har vært direkte ramma selv, eller har opplevd kreft i familien, kjenner vi alle noen som har vært rammet av kreft. Rett nok er helse et satsingsområde for UiS. Men for meg kommer engasjement fra et samfunnsansvar, sier Mohn til RA.

Han understreker at han synes det er et flott initiativ fra Kreftforeningen.

Positivt næringsliv

– Vi ønsker å skape en arena for næringslivet som gir muligheten til å bidra til kreftsaken. På denne måten håper vi å kunne samle inn penger som går til forskning på kreft med spredning, sier Camilla Gram, distriktsleder i Kreftforeningen, til RA.

Hun påpeker at dette er første gangen de arrangerer denne type dugnad i Stavanger.

– Kreftforeningen har gjort lignende dugnader andre steder i landet, så vi har tatt ideen fra våre kollegaer, forklarer hun.

– Hvordan har responsen fra næringslivet vært? Er det mange som er engasjerte og har lyst til å være med?

– Jeg har mottatt svært mange positive tilbakemeldinger fra de jeg har invitert. Mange setter pris på å kunne få denne invitasjonen og bidra på en dugnad. De som har takket nei, har andre ting og møter de ikke har kunnet flytte på. Det har jeg full forståelse for, sier Gram.

– Det varmer når jeg får så mange entusiastiske og positive tilbakemeldinger, noe som viser at veldig mange har et nært forhold til kreftsaken, legger hun til.

Spent på resultatet

– Hvilke forventninger har du til denne ringerunden?

– Jeg har en forventning om at dette blir en givende og morsom dugnad der det er samlet mennesker som har et felles engasjement, nemlig kreftsaken. Jeg har også forventninger til at vi klarer å samle inn penger til kampanjen, sier distriktslederen.

Hun forteller at målet med Krafttak mot kreft er å samle inn penger til forskning på kreft med spredning.

– For kreftpasienten med spredning som håper og venter på at ny behandling skal bli tilgjengelig, kan litt mer tid bety alt.

– Hvilke forventninger har du til årets aksjon i Rogaland?

– I år er vi veldig spente på hvordan resultatene kommer til å bli. Pandemien har nok gjort aksjonen litt mindre kjent. Men vi har planlagt godt og vi har mange med på laget, blant annet de aller fleste videregående skoler i fylket. Mange av skolene er godt i gang med sin innsamling, og de imponerer i måten de mobiliserer både hele skolen og bedrifter i nærmiljøet. Jeg håper også at befolkningen vil ta godt imot alle våre gode bøssebærere. Det blir spennende å se resultatet til slutt – jeg er veldig optimistisk når jeg ser hvilket engasjement og støtte aksjonen vår får, sier Gram.

---

Fakta om Krafttak mot kreft:

Årets aksjon er fra 11.–19. mars og rundt 20.000 russ og frivillige går dør til dør med Vipps-plakater.

Pengene går til forskning på kreft med spredning

Målet nasjonalt er å samle inn 40 millioner kroner. I Rogaland er målet på 2,7 millioner kroner.

Midlene som samles inn gjennom Krafttak mot kreft går inn i en pott med forskningsmidler som utlyses. Forskere inviteres til å søke om finansiering til sine prosjekter. Pengene som samles inn via Krafttak mot kreft i 2022 og 2023 er øremerket forskning på kreft med spredning. Hvilke konkrete studier årets midler går til, avgjøres til høsten.

Får du kreft er statistikken på din side. Tre av fire overlever kreft i Norge i dag. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.

Kilde: Kreftforeningen

---