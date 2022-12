Kirkens Bymisjon: – 4000 gaveønsker oppfylles i år

Kirkens Bymisjon i Rogaland leverer i disse dager ut gaver som oppfyller rundt 4000 ønsker fra barn og unge, som er en solid økning fra fjorårets 1850. Det melder Kirkens Bymisjon i en pressemelding.

– Det er trist å se økningen i gaveønsker, og behovet er nok mye større enn det vi ser. Samtidig er det utrolig fint å se at vi takket være så mange private givere og bidragsytere klarer å oppfylle ønskene, sier seksjonsleder i Kirkens Bymisjon Rogaland, Helene Skeie Østhus.

Kirkens Bymisjons juleaksjon «En helt vanlig jul» har som mål å gi familier et lysglimt i en tøff juletid. Gjennom året møter Kirkens Bymisjon mange familier som strever med å få endene til å møtes i hverdagen. Krav og forventninger rundt jul gjør denne tiden ekstra krevende, påpekes det i pressemeldingen.

Det er barnas egne ønsker og behov som er utgangspunkt for aksjonen. Barnas ønsker blir anonymisert og nummerert av Kirkens Bymisjon og hvert enkelt ønske blir skrevet på et hjerte. Deretter henges hjertene på juletrær på kjøpesenter og andre steder hvor privatpersoner kan plukke dem med seg å kjøpe det som står på hjertet.

– Vi har vært forberedt på en økning med tanke på dyrtiden vi er inne i nå, men trøkket har vært enormt. Det er med stor takknemlighet vi ser at uroen vår for at dyrtiden også skulle påvirke givergleden var unødvendig. Giverne skjønner at her kan de gå inn å dekke reelle behov for enkeltpersoner og det har de valgt å prioritere, sier Skeie Østhus.

Treffer behovene

En stor andel av hjerteønskene er plukket og oppfylt av privatpersoner. I tillegg har Kirkens Bymisjon fått penger til å kjøpe inn resten fra både private og bedrifter.

Aksjonen startet i Tysvær i 2008 og omfanget har økt for hvert år, både geografisk og i antall familier og gaver. I år får familier i 8 kommuner, fra Ullensvang til Sola, glede av aksjonen. I Stavanger gjennomføres aksjonen for første gang i år, og det er tydelig at både behovet og givergleden er stor, mener Kirkens Bymisjon.

– «En helt vanlig jul» setter barnas egne ønsker og behov i første rekke, og dette tror vi treffer folk på en helt annen måte enn en generell ønskeliste. Det gjør noe med en når en jente på 8 år ønsker seg varme sokker, eller en gutt på 12 år ønsker seg tannkost, sier Markeds- og kommunikasjonsansvarlig, i Kirkens Bymisjon Rogaland, Karen Wolden.

– For det er jo sånn at hvis Julie på 8 år ønsker seg et skateboard så er det kanskje ikke så stas med det en fremmed definerer som en passende gave. Dette handler om å treffe behovene, men også om bærekraft, sier seksjonsleder i Kirkens Bymisjon Rogaland, Helene Skeie Østhus.

Inviterer til julefeiring

– Etter to år med pandemi og «takeaway» jul, er det en stor glede å kunne invitere inn til måltidsfellesskap på julaften igjen i år, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Karen Wolden i Kirkens Bymisjon Rogaland.

Kirkens Bymisjon inviterer til sine årlige julaftenfeiringer både i Stavanger og Haugesund.

Julaftenfeiringen har en 30 år lang tradisjon i Stavanger, og i tråd med årene har også deltakelsen økt. I 2019 var det ca. 450 deltakere innom julefeiringen på Clarion Hotel Stavanger.

– Med økte levekostnader og en stabil flyktningstrøm er signalene at flere vil finne veien til oss, og vi har gjort det vi kan for å legge til rette for at så mange som mulig skal få en hyggelig julefeiring sammen med oss, forteller Wolden.

– Kvelden vil bestå av tradisjonell julemiddag, barnerom med lek og moro, underholdning fra scenen, juletregang, og er vi ekstra heldige stikker julenissen innom slik alle gjestene får en gave som varmer med seg hjem, fortsetter hun.

Stor giverglede

I forkant av julaften har Kirkens Bymisjon samlet inn julegaver fra privatpersoner, og julematen er fra et spleiselag av næringslivspartnere. Til tross for økte levekostnader opplever de ikke mangel på giverglede, påpekes det i pressemeldingen.

– Givergleden og engasjementet er svært godt også i år, og hadde det ikke vært for gode samarbeidspartnere og engasjerte frivillige hadde vi ikke kunnet arrangert julaftenfeiringene. Vi er enormt heldige som har så mange gode med oss på laget, og det er rørende å se hvor langt de enkelte strekker seg for å glede fremmede. I ukene fram mot julaften har privatpersoner donert måltider, julegaver og meldt seg som frivillige, men det er enda muligheter for å bidra inn mot julehøytiden og til resten av året.

– Vi vil gjøre vårt beste for å gi alle gjestene en hyggelig og minneverdig julefeiring, men vi vil også minne om at behovet for hjelp og støtte ikke bare eksisterer i julehøytiden. Vi møter mennesker som trenger hjelp og støtte hele året.

For dem som sitter hjemme og enda ønsker å bidra i juletiden er oppfordringen fra Kirkens Bymisjon klar:

– Vi har lansert hjertegaver i år, som er et fint alternativ til dem som kanskje er sent ute med julegavehandelen. Dette er digitale gavekort som støtter våre tiltak. Gatemagasinet Asfalt sin kokebok er en ypperlig gave som samtidig bidrar til verdig arbeid, og ellers vil et bidrag til kampanjen «gled en som gruer seg til jul» ved å sende sms Glede til 2101 (120,-) bidra stort nå mot jul og resten av året. Alle bidrag hjelper oss til å hjelpe flere som av ulike grunner har en tøff hverdag hele året, avslutter Wolden.

