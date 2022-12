Flere vil ha brukte julegaver: – Det er kjempebra

48 prosent av nordmenn sier de kunne tenke seg å få bruktgaver til jul. Det viser årets desemberundersøkelse fra Forbrukerrådet.

Fretex er blant bruktbutikkene som nå opplever en økt pågang.

– Mange kunder finner veien til både Fretex butikken i Sandnes, den nye Fretex butikken vi har på Fridas Hage, og Fretex i Breigata som har blitt en Arkivet-konseptbutikk. Butikken i Breigata har hele 45 prosent flere handlende kunder i november i år enn i november i fjor, sier Martha Nordahl, butikkleder i Fretex Arkivet Breigata, til RA.

– Har dere noen gode tips til de som ønsker å kjøpe brukte julegaver?

– Kjøp noe du tror mottaker ønsker seg og har behov for. Vi har stort utvalg av klær og tilbehør, interiørtekstiler, vaser, lysestaker, service og bøker. Om man synes det er vanskelig å handle brukte julegaver – kjøp et gavekort på Fretex og gi en bærekraftig handleopplevelse i julegave sier Nordahl.

– Bevisste kunder

Natasa Ivancevic Popovic er butikkleder for Fretex i Fridas Hage i Stavanger.

– Vi synes det er utrolig bra at forbrukerne ønsker seg bruktgaver, og er så bevisste. Overforbruk av verdens ressurser er en av de viktigste årsakene til både klima- og naturkrisen og ved å velge brukt kan man bidra til å gjøre noe med disse utfordringene. I Fretex jobber vi for redusert forbruk gjennom å tilby gjenbruk av klær, tilbehør, sko, interiørartikler, bøker og mye mer så man kan finne mye fint, sier hun til RA.

Hun påpeker også at når du handler hos Fretex bidrar pengene til Frelsesarmeen sitt sosiale arbeid for folk som har det vanskelig.

Om man handler brukte julegaver hos Fretex, tilbyr de bytterett fram til 14. januar.

[ Er lei av hærverk: – Ungdom kaster stein ]

Flere årsaker

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. De driver NMS Gjenbruk, som har 52 butikker i hele landet.

Daglig leder i NMS Gjenbruk, Siri Lindtveit, forteller at det har vært en økende pågang i bruktbutikkene deres i Stavanger og Sandnes, og på landsbasis.

– Det går mot en topp nå på slutten av året, slik det gjør alle år. Men det er vanskelig å si om pågangen har økt prosentvis sammenlignet med andre eller «normale» år, da vi har hatt noen rare år i det siste, sier Lindtveit til RA.

– Hva synes dere om at så mange sier de gjerne kunne tenke seg brukte julegaver?

– Jeg synes det er flott med ombruk og gjenbruk. Noen kjøper kanskje gaver for å gjøre de om, sy om, eller designe noe nytt ut fra brukte ting, det er kjempeflott.

Lindtveit tror det kan være mange grunner til at bruktgaver blir mer og mer populært.

– Jeg tror miljøet har noe å si, det er miljøvennlig å ha ombruk og gjenbruk. Også er det litt inn – det merker vi, det er mange som kommer innom. Også har det noe med at det er mindre penger blant folk, flere har dårligere råd. Det er det jeg tror er noen av årsakene til den økende pågangen er hvert fall.

48 prosent av nordmenn sier de kunne tenke seg å få bruktgaver til jul (Stian Lysberg Solum/NTB)

[ Derfor blir vann og avløp dyrere: - En perfekt storm ]

Skattejakt

– Har du noen gode tips til de som ønsker å kjøpe brukte julegaver?

– Vær på skattejakt. Man vet aldri hva man kan finne. Det er litt unike ting, som du ikke finner over alt. Så jeg tror skattejaktperspektivet er godt å ha, sier Lindtveit.

Hun påpeker at fordelene med å kjøpe bruktgaver er at det er godt for miljøet, det er billigere, og i NMS sine butikker støtter man en god sak.

– Pengene går til NMS sine bærekraftige og humanitære prosjekter i hele verden. Det er en vinn/vinn-situasjon.

– En annen god grunn til å komme innom våre gjenbruksbutikker, er vårt hyggelig personell som består av frivillige, og det er en annerledes butikk med en ekstra vri på, som jeg håper folk setter pris på, sier Lindtveit.