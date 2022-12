Slik blir strømprisen julaften: Hva koster det egentlig å steke ribben i ovnen?

Strømmen er dyr, og det nærmer seg jul. Det skal lages mat, hus skal varmes og kanskje skal familiemedlemmer lade elbilene mens de er på besøk.

RA har tatt en prat med kommunikasjonssjef for energi i Lyse, Atle Simonsen, og spurt om det er grunn til å unngå å være vert i julen for å spare strøm.

– Mitt budskap er at folk må gjøre mest mulig at det de vanligvis gjør. Lag mat, ha på julelys. Kos dere, sier Simonsen.

Hva blir strømprisen julaften?

Det er ekstremt vanskelig å svare på, også for eksperter og analytikere, forklarer Simonsen.

Rundt 2 kroner – før strømstøtte

– Men slik det ser ut nå, ser det ut som at strømprisene på julaften og romjulen vil være cirka 2 kroner kilowattimen, sier han.

– Si du har stekeovnen på full rulle, 2000 watt og steke ribben i tre timer, så er det seks kilowattimer. Ganger man det med to, så betaler man 12 kroner, forklarer Simonsen videre.

– Men to kroner kilowattimen er dyrere enn hva strømappene mine viser?

– Sant det, , en god tommelfingerregel i 2022 har vært at når man tar med både nettleie, avgifter og strømstøtte har strømprisen vært mellom 1,5 og 2 kroner per kilowattime, svarer Simonsen.

Det vil være timer og dager som er lavere og høyere enn dette, men strømstøtten gjør at du på månedsbasis må ha en gjennomsnittspris på over 5 kroner per kilowattime for at du som forbruker skal betale mer enn 2 kroner per kilowattime. Det har vi bare hatt i august i år, legger Simonsen til.

Atle Simonsen, kommunikasjonssjef i Lyse. (PETER MYDSKE)

Forklarer strømstøtten

– Kan du forklarer dette med strømstøtten en gang for alle?

– Strømstøtten dekker 90 prosent over 70 øre (uten moms, inklusiv moms er 87,5 øre). Dersom strømprisen går opp én krone over dette, er 90 øre dekket. Strømstøtten regnes ut fra snittprisen i løpet av en måned. Man slår sammen alle timene i en måned og får dermed hva strømstøtten skal være. I desember vet vi ennå ikke hva strømstøtten blir.

Hittil i år har Lyse-kundene i snitt betalt 1,20 kroner per kilowattimen – etter strømstøtten er trukket fra, men før nettleie og elavgift som er på cirka 50 øre per kilowattime.

– Strømstøtten beskytter folk mot de verste pristoppene. Går prisene opp, går strømstøtten opp. Men, 1,20 kroner er betydelig mer enn hva vi har vært vant med. De siste ti årene har snittprisen vært 30 øre, forteller Simonsen.

– I slutten av november steg prisene voldsomt, og du gikk ut og ba oss roe forbruket, hvorfor?

– Det var en spesiell situasjon hvor vi hadde prisoppgang i slutten av måneden. Dette kom etter en periode med de laveste prisene så langt i år. Dermed var strømstøtten nesten allerede regnet ut på et lavere nivå enn det som var prisen de par siste dagene. De to siste dagene måtte folk dekke mer av regningen selv og derfor var det mye å tjene på å spare strøm, svarer Simonsen.

- I desember har vi hatt høye priser frem til nå og ser ut til å få noe lavere strømpris resten av måneden. Det kan bety at vi får noen timer eller dager hvor strømmen blir veldig billig eller gratis. Det er likevel usikkert helt frem til slutten av måneden, så det enkle rådet er at det lønner seg å spare strøm.

Dette sparer mest

Simonsen vil at folk skal senke skuldrene, la julefreden senke seg og glemme strømprisen på julaften. Fordi det er ikke de hverdagslige tingene som koster mest strøm, ifølge Simonsen.

– Dersom man vil spare strøm er det to ting som utgjør størst forskjell: Oppvarming av boligen og oppvarming av vannet ditt. Disse to står for 70–80 prosent av totalen. De som vil spare kan skru av varmen i rom de ikke oppholder seg i, eller de kan skru ned gradene, sier Simonsen.

Elbilen bør også lades om natten. Dersom alle gjorde det, ville mange av utfordringene med strømnettet blitt løst.

– Å lade elbilen om natten er ikke bare bedre for strømregningen din. Det lettere også på presset på strømnettet. Dersom alle lader om natten, trenger Lyse færre milliarder til å oppgradere strømnettet vårt. Å oppgradere infrastrukturen er et spleiselag. Hva du bidrar med, er nettleien på regningen din. Dersom vi må bygge ut, blir det dyrere for alle. Faktisk kan mye i dag løses med at alle lader om nettene, når folk ellers bruker mindre strøm, sier Simonsen.

Forklarer nettleien

1. juli i år ble en ny nettleiemodell innført. I den nye modellen betaler man ut ifra hvilken forbruksnivå man befinner seg på.

– I Lyse-appen kan man se hvilket nivå man er på. Som regel ligger de fleste på nivå to, som er 350 kroner i nettleie. Dersom man beveger seg opp på trinn 3, koster det 100 kroner mer på strømregningen. Man måles på de tre høyeste punktene hver måned. Dette bestemmer hvilket nettleietrinn man er på hver måned, forklarer Simonsen.

Halvparten av Lyse-kundene bruker appen hver dag.

Simonsen forteller at Lyse hele tiden jobber med å forbedre appen.

– I dag kan man se hva strømprisen er. Det er funksjoner som gjør at kundene kan bli kjent med eget forbruk. Noe av det vi jobber med er å få et sanntidssystem, slik at du kan se hva du bruker i strøm akkurat der og da.

Befolkningen har blitt mer bevisste på strømforbruker sitt. Ifølge Lyse har vi kuttet forbruket med 20 prosent det siste året.

[ Kari Nessa Nordtun, som leder Aps energiutvalg, sier til VG at strømmarkedet ikke lenger fungerer og at strømselskapene bør reguleres kraftigere enn i dag ]