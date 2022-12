Julegaveaksjon: - Overveldende giverglede

Hårpynt, leker, kinobilletter, speiderkniv, skolesekk, tegnesaker, gymklær, T-skjorter med dinosaurer på er blant ønskene.

Folk kan plukke med seg lapper og legge gavene i en boks ved siden av slik at det konkrete juleønsket går i oppfyllelse

– Nav Hillevåg-Hinna, Open hands for you og Uteseksjonen har snakket med barn i sine nettverk og fått ønsker. Disse har jeg skrevet på anonymiserte lapper og hengt på treet på Kilden. Men det fjerde leddet her, er jo de som gir, «folk i gadå» som vi ikke aner hvem er, sier Nina Tunge-Kvamme, leder for Hillevåg frivilligsentral og ansvarlig for julegaveaksjonen.

– Folk er utrolig rause og det er veldig rørende. Det sier mye om folk i Stavanger. Mottakerne av gavene er barn fra Hillevåg og Hinna, men den som gir kan bo hvor som helst. Givergleden har vært overveldende, sier Tunge-Kvamme.

Frivillighetssentralen har hatt julegaveaksjon med Kilden for første gang i år. Og det har tatt aldeles av. (Mari Wigdel)

129 av 219 oppfylt

Siden 15. november har kontoret til Tunge-Kvamme i Bekkefaret bydelshus, gradvis blitt fylt opp av gaver. Så ble et juletre, eller et «ønsketre» plassert på Kilden, og på grenene har Tunge-Kvamme hengt opp lapper med hvor det står alder, kjønn og hva barnet ønsker seg til jul.

219 unike ønsker har blitt hengt opp på treet. På fredag er 129 av dem oppfylt. Det vet Nina Tunge-Kvamme, for det er hun som har mottatt gaveønskene, skrevet dem på lapper, hengt dem opp, hentet gaver på kjøpesenteret og pakket dem inn.

– Jeg er sikker på at vi er oppe i 200 etter helgen. Hvis jeg ante at givergleden var så stor, ville jeg ha engasjert noen frivillige, sier hun og ler.

[ Frykter finansiell ustabilitet: − Blir trangt framover ]

På kontoret hennes er det små og store presanger overalt.

– Og dette er ikke alt en gang. Over femti gaver har allerede blitt hentet og delt ut til familiene som har ønsket seg dem.

Frivillighetssentralen har hatt julegaveaksjon med Kilden for første gang i år. Og det har tatt aldeles av. (Mari Wigdel)

Skal gjentas neste år

Aksjonen er et samarbeid mellom Kilden, Frivillighetssentralen, Nav Hillevåg-Hinna, Open Hands For You og Uteseksjonen. Det var Kilden som tok initiativet. Det er første gang aksjonen arrangeres.

– Det blir julegaveakasjon neste år. Dette viser at mange har lyst til å gjøre noe for andre. Og her gir gjør man noe konkret.

Hvilken gruppe som skal få julegaveønskene sine hengt opp neste år, er hun fremdeles ikke sikker på.

– Vår aksjon er kun rettet mot barn i år. Heldigvis finnes det flere aksjoner som er rettet mot forskjellige grupper, fordi vi skal ikke glemme de andre. Neste år blir det kanskje barn og enslige i fokus.

Juletreet står til onsdag 15. desember, og gaveesken står ut uken.

[ Rente-grep du kan tjene tusenvis på ]

[ Flere vil ha disse julegavene ]