Flere truer med kniv: - Bekymringsfullt

Lørdag kveld 8. oktober ble en mann i tenårene knivstukket inne på en rutebuss i Kannik i Stavanger. Han ble fraktet med ambulanse til Stavanger universitetssjukehus. Politiet har siktet to personer for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Begge de to siktede er mindreårige, men over den kriminelle lavalder.

Å bære kniv har blitt mer vanlig, viser tall RA har fått av Sør-Vest politidistrikt.

Hittil i 2022, per 10. oktober, har Stavanger og Ryfylke driftsenhet registrert 89 tilfeller av ulovlig bevæpning med kniv eller lignende gjenstand, på offentlig sted. I samme periode har politiet registrert 38 saker hvor noen har truet med kniv eller en likende gjenstand. Tallene gjelder alle saker, ikke bare saker med ungdommer involvert.

Statistikkgruppe 2018 2019 2020 2021 2022 pr. 10. oktober Ulovlig bevæpning på offentlig sted, kniv eller likende gjenstand 117 85 71 71 89 Trusler med kniv eller lignende gjenstand 25 33 19 24 38 Grove trusler med kniv eller liknende redskap 4 1 1 0 0 Totalsum 146 119 91 95 127

– Store mørketall

Å true med kniv er en økende trend i 2022. 38 episoder hittil i år er allerede høyere enn 24 saker i 2021, 19 i 2020, 33 i 2019 og 25ni 2018.

Utviklingen bekymrer politiet.

– Det er bekymringsfullt at trusler med kniv øker. Dette jobber politiet med å få innblikk i, sier Kathrine Sæland Rotseth, seksjonsleder forebyggende og patrulje i Stavanger til RA.

Hun sier at knivbruken ofte er forbundet med kriminelle miljøer.

– Det kan være snakk om en konflikt internt i et miljø. Ofte har de som truer og dem som blir truet en relasjon. Her regner vi med at det er store mørketall. I narkotikamiljøene er ikke politiet de første de ringer. Så her er det en god vel vi ikke vet, sier Sæland Rotseth.

Strafferammen er fengsel i ett år, eller bøter.

– Stort sett er bøtene på 12.000 kroner, sier Sæland Rotseth.

[ TV-aksjonen: – Se for deg at du ringer 113, men ingen tar telefonen ]

Når det gjelder ungdom som bærer kniv, samarbeider politiet med blant annet skoler, kommuner, natteravner og andre.

– Når det gjelder konsekvens er ikke hjernen vår ferdig utviklet før man er 24 år. Ungdom kan ha lettere for å bruke kniv. Og de tenker gjerne ikke over hva konsekvensene kan være, sier Sæland Rotseth.

Status og fryktkultur

– Det er alltid bekymringsfullt når unge folk velger å gå med kniv på seg. I utgangspunktet gjelder det en viss type miljøer. De «vanlige ungdommene» går ikke med kniv. De som gjør det tilhører et miljø hvor det å bære kniv bygger status. De legger gjerne ut på sosiale medier. I kriminelle miljøer har man et hierarki. Det er en fryktkultur, sier Sæland Rotseth.

Hun ber foreldre om å ta en runde med ungdommene sine.

– Kjør en refleksjonsrunde sammen med barna deres. La ungdommen også få reflektere rundt temaet.

Ungdommer som bærer kniv er også sårbare.

– Før pandemien hadde vi en periode med mange ran, hvor ungdommer ranet andre ungdommer. Da avdekket vi at de som raner ofte har mange sårbarhetsfaktorer. Det er et komplisert bilde når man går inn i det, sier Sæland Rotseth.

Aksjon i helgen

Sist helg hadde politiet en knivaksjon fredag og lørdag. Totalt ble fire kniver beslaglagt, to fredag og to lørdag.

Politiet varsler flere aksjoner framover. Det gir politiet et innblikk i hva som skjer på gatene.

– Vi sjekker et gjennomsnitt av befolkningen av dem som beveger seg i bybildet – uavhengig av alder, kjønn og hudfarge. Et utvalg av befolkningen, påpeker Sæland Rotseth.

Hun opplever også at publikum setter pris på knivaksjonene.

– Folk var svært positive til at politiet er synlig. Vi gjør dette for å forebygge, og trygge innbyggerne. Tilbakemeldingene var at dette er noe folk setter pris på.

[ – At 13-åringer raner 11-åringer skal aldri skje ]

Uteseksjonen: – Ikke vær redd

Vibeke Lunde Steinstø, avdelingsleder i Uteseksjonen i Stavanger kommune, understreker at det generelt sett er trygt for ungdom å ferdes rundt i bydelene og i sentrum.

– Det er ikke vanlig å gå med kniv. Det er ikke farlig å gå ut, verken i bydelene eller i sentrum, sier hun.

– Men som alle andre hører vi om historier som involverer ungdom og kniv. Det blås gjerne opp i mediene, og man får kanskje inntrykk av at dette skjer hele tiden. Det kan skape frykt, både blant ungdommer og foreldre, når man leser om hendelser i avisene. Uansett er vårt inntrykk at dette ikke er vanlig, legger hun til.

Uteseksjonen-sjefen oppfordrer foreldre til å ta en prat med barna og ungdommene sine.

– Foreldre og foresatte trenger ikke være redde, men det kan hende at ungdommene deres blir bekymret. Derfor er det viktig at foreldrene snakker med ungdommene sine. Spør om de føler seg trygge. Spør om de har opplevd noe eller kjenner noe som har opplevd noe ubehagelig. Tilstedeværelse av voksne hjelper og skaper trygghet, sier Lunde Steinstø.

Hun ber foreldre være oppmerksomme på hva barna og ungdommene deres gjør på sosiale medier.

– Ungdommer som blir truet blir ofte truet på sosiale medier. Her skjer det mye som ikke vi har innblikk i. Man skal ikke overvåke ungdommene, men spør litt om hva som skjer på sosiale medier og hva ungdommene holder på med, sier Lunde Steinstø.

---

Bruk av kniv:

Tall for Stavanger og Ryfylke driftsenhet, fra 2018 til 2021 i hele år, samt til 10. oktober i 2022.

Ulovlig bæring av kniv:

2018: 117

2019: 85

2020: 71

2021: 71

2022: 89

Trusler med kniv:

2018: 25

2019: 33

2020: 19

2021: 24

2022: 38

Siden 2022-tallene ikke gjelder for et helt år, kan man sette opp e statistikk som gjelder fra januar til september i samme periode:

Ulovlig bæring av kniv:

2018: 93

2019: 67

2020: 55

2021: 46

2022: 86

Trusler med kniv:

2018: 21

2019: 24

2020: 16

2021: 17

2020: 33

---