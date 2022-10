TV-aksjonen: – Se for deg at du ringer 113, men ingen tar telefonen

– Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grenser, den er nå på søndag 23. oktober, og du kan registrere deg som bøssebærer allerede nå, sier Anders Dahle Vedholm, leder for TV-aksjonen i Rogaland.

– Hvis du ser for deg du eller noen du er glad i blir akutt syk, eller faller om, og du ringer 113 for å få hjelp – men det er ingen som tar telefonen. Det er realiteten for veldig mange mennesker rundt i verden. Årets TV-aksjon handler om at vi skal gi Leger Uten Grenser muligheten til å hjelpe flere mennesker, forklarer han.

– Hva tenker du bidraget dere får inn fra TV-aksjonen kan bety?

– Det kan bety veldig mye, for veldig mange mennesker. En meslingvaksine kan koste mellom 3 til 4 kroner, så det betyr vi kan vaksinere vanvittig mange barn mot meslinger. Det er en kjempefarlig og dødelig sykdom, spesielt for barn under 5 år. Vi kan redde masse liv, og vi kan tilby masse mennesker helsehjelp som de ellers ikke ville fått.

Vil besøke alle

I Stavanger ligger de i rute i forhold til registrerte bøssebærere, men Vedholm understreker at det ikke betyr at de ikke trenger flere.

– Det er den siste uken her opp mot TV-aksjonen vi får absolutt flest bøssebærere. Vi oppfordrer så mange som mulig til å melde seg som bøssebærere.

Det lokale målet for Stavanger i år er å ha full bøssebærerdekning, da trenger de rett over 1000 bøssebærere. I tillegg har TV-aksjonen et mål om å besøke alle husstander.

– Vi ønsker at alle skal engasjere seg, om de er russ, eller pensjonister så oppfordrer vi alle til å bli bøssebærere. Det er 18 års aldersgrense fordi det er kontanter i bøssen. Hvis du er yngre enn det og ønsker å gå – spør om en foresatt kan være med.

– Hva synes du om engasjementet?

– Siddisene er helt fantastiske. Jeg er så imponert, og så glad, for at vi får inn så mye penger, og det er så mange som stiller opp – både næringslivet og organisasjoner, og gjør at TV-aksjonen blir bra, år etter år, sier Vedholm.

Stavanger på topp

– Jeg må få si at vi er veldig stolte av Stavanger, fordi Stavanger de siste årene har det vært den beste storbyen, når du ser på penger samlet inn per innbygger. I fjor samlet Siddisene inn nesten 15 kroner mer per innbygger enn Oslo og Bergen. Siddisene er kjempegode på TV-aksjon, og vi har et håp om at det skal bli sånn i år og, slik at vi kan fortsette den gode trenden, sier Vedholm.

Han påpeker at vi generelt i Rogaland også gode.

– Vi har sterke kommuner som Bokn og Utsira som alltid er høyt i toppen. Vi har de beste storbyene i Rogaland, som Stavanger og Sandnes. Og i fjor ble Rogaland beste fylket når du ser på penger samlet inn per innbygger.

– Hver TV-aksjon lever sitt eget liv, så lenge vi får nok bøssebærere og alle får besøk er jeg kjempefornøyd, legger han til.

Kontanter og Vipps

– Har folk ennå kontanter, eller hvordan fungerer det?

– Det er vi litt spent på, år fra år. I fjor på landsbasis samlet vi inn cirka 262 millioner kroner, og 40 millioner kroner var i kontanter, så det er ennå et ganske stort beløp. Vi kommer med bøssene, men i tillegg til at du kan gi kontanter på bøssene har vi en QR-kode på, også står det også Vippsnummer på.

– Det skal være lett tilgjengelig for alle, både digitalt og tradisjonelt med kontanter, understreker den lokale TV-aksjonssjefen.

---

Tall fra TV-aksjonen 2021 (Pr. innbygger)

Stavanger: 66,54 kr

Trondheim: 54,13 kr

Lillehammer: 53,68 kr

Oslo: 54,48 kr

Bergen: 51,03 kr

---