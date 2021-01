Denne uken er Statens vegvesen i gang med tunnelvask i Rennfast igjen.

Frem til fredag 8. januar blir det vask av Byfjord- og Mastrafjordtunnelen.

Jobben starter klokken 22.00 på kveldene, og foregår frem til klokken 06.00 på morgenen.

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Det blir kontinuerlig kolonnekjøring uten kolonnetider.

Nødetater under utrykning kan passere.

Rutebuss i rute og dyretransport med dyr får passere uten ledebil etter dialog med dirigent.

– Vi vet at det er mange som undrer seg over at Rennfasttunnelene vaskes relativt ofte, men dette gjøres for å ivareta trafikksikkerheten. Derfor vaskes blant annet, vegbane, nødstasjoner med utstyr og kamera, heter det i pressemeldingen.