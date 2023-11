− Jeg tror mange vil kjenne seg igjen i flere deler av historien til Bamsegutt

Hvem: Tore Strømøy

Hva: Journalist, programleder og -skaper

Hvorfor: Den nye dokumentarserien «Ingen elsker bamsegutt» har premiere på NRK 15. november. Serien handler om Jan-Egil Granfoss aka. Bamsegutt, en uføretrygdet mann i 60-årene fra Rogaland, som sammen med sin filippinske kone og tenåringssønnen deres har sittet fast på Filippinene i over ti år. De ønsker å komme hjem til Norge.

Jan-Egil Granfoss, med kallenavnet Bamsegutt, i videosamtale med Tore Strømøy (Kjetil Nesgård / NRK)

Da du ble kontaktet av Jan-Egil via Messenger i 2021, var du skeptisk og hadde en del fordommer. Kan du fortelle mer om hva du tenkte?

− Jeg tenkte vel som mange andre at her har vi nok en eldre, trygdet mann som har funnet seg en ung, filippinsk kone og rotet det til. Jeg tenkte at han kunne takke seg selv for situasjonen han hadde havnet i.

Men når snudde oppfatningen din, og hvorfor bestemte du deg for å se nærmere på denne saken?

− Først og fremst brukte jeg lang til på å prøve å forstå hva problemet til Jan-Egil var, og hvor feilen lå. Han mente jo at det var alle andre sin feil at han satt fast på Filippinene. Men jo mer jeg sjekket saken hans, desto mer usikker ble jeg på om oppfatningen min i starten stemte. Etter hvert reiste jeg ned til Filippinene for å besøke Jan-Egil og familien hans, og etterpå var jeg helt sikker på at dette var en sak jeg måtte ta.

Les også: Vil løfte skjult likestillingsproblem: – Taper mange ganger i løpet av livet

Hvordan har det vært å grave seg ned i historien til Jan-Egil?

− Det har vært vanskelig og slitsomt. Jeg har gått gjennom millioner av mailer og papirer. Jan-Egil er ikke så god til å snakke og fortelle, for han tar gjerne hele livshistorien sin når han først går i gang, og er altså ikke så god til å kortfatte seg. Videre har det vært lærerikt å jobbe med serien, samt hyggelig, for Bamsegutt er en søt fyr.

Hvorfor heter han egentlig Bamsegutt?

− Jan-Egil er født i Stavanger, og har bodd store deler av livet sitt i Sandnes. Faren hans kjørte drosje i Sandnes, og kalte det «Bamse Taxi». I og med at faren hadde kallenavnet Bamse, ble sønnen hans Jan-Egil naturligvis Bamsegutt.

Hva har du lært gjennom arbeidet med denne dokumentarserien?

− Jeg har lært mye om meg selv, om andre og systemet. Jeg har også lært en del om hvordan folk bør behandles og ikke, og hvordan de ressurssvake får det i møte med systemet. Vi sier at vi bor i en velferdsstat, men jeg er ikke sikker på om alle vet hva dette innebærer. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i flere deler av Jan-Egils historie.

Og hva håper du seerne vil sitte igjen med etter å ha sett dokumentaren?

− Jeg håper de skal vurdere om vi er flinke nok til å ta oss av de svakeste i samfunnet. I serien møter de en mann som forteller om livet sitt, på godt og vondt. Han har gjort mye dumt, og kan lett blir avfeid som er «gnagsår» i samfunnet. Men jeg mener at han må få slippe til og fortelle, så vi kanskje kan få større innsikt i hvordan vi kan hjelpe andre som han på best mulig måte.

Les også: Må helst klippe hår til hun er 74 år: − Ikke realistisk

Klarer du å hjelpe Bamsegutt, hans kone og sønn hjem til Norge?

− Det blir en spoiler. Folk får se serien for å finne det ut.

Først var det «Gåten Agnes», og nå er det «Ingen elsker bamsegutt». Hva blir ditt neste dokumentarprosjekt?

− Jeg har ikke bestemt meg ennå, men jeg har noen ideer. Vanligvis når jeg lager en serie og den sendes, dukker det opp andre tips. Bamsegutt tok kontakt da jeg jobbet med «Gåten Agnes», og ville egentlig skryte og si han var fan av «Tore på sporet».

Tore Strømøy drar til Filippinene under arbeidet med sin siste dokumentarserie (Kjetil Nesgård / NRK)

Så, noen faste spørsmål til slutt: Hva gjør du når du skal koble av?

− Da hører jeg på musikk, eller spiller selv, ser på fotball og idrett. Eller så går jeg en tur i marka her i Trondheim, eller langs sjøen.

Hvem er ditt forbilde?

− Bruce Springsteen. Han kan det å formilde og snakke med folk. Jeg har vært på konsertene hans, omringet av titusener av andre, og føler at han bare snakker til meg.

Og hvem ville du helst sittet fast i heisen med?

− Noen det er litt koselig å prate med. Jeg må vel si samboeren, ellers blir jeg halshugget etter at hun har lest dette.

Les også: Aker og Figgjo jobber målrettet for å få flere fra Nav inn i arbeid − slik lykkes de