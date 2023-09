Deltar i kunst-konkurranse på TV: − Definitivt ut av komfortsonen

Hvem: Julia Mordviniova Gilje (45)

Hva: Billedkunstner, opprinnelig fra Russland, men bosatt i Stavanger de siste 20 årene.

Hvorfor: Hun er én av deltakerne i TV-programmet «Portrettmesterskapet» på NRK, som har premiere 14. september.

Julia Mordvinova Gilje er født i Russland, men har bodd i Stavanger siden 2003. Hun har illustrert 11 bøker for Cappelen Damm og hatt flere tegneoppdrag for Stavanger Aftenblad (Tobias Eidsaa Borresen )

Hvordan var det å bli spurt om å delta i «Portrettmesterskapet», og hvordan har det vært å delta?

− Jeg fikk tips av min atelier-kollega Mara Sola om at NRK søkte deltakere til nytt program, så meldte jeg meg på og ble valgt ut som deltaker. Jeg gikk definitivt ut av komfortsonen, for det var mye å forholde seg til utenom det kunstneriske under innspillingen av programmet. «Portrettmesterskapet» er laget som underholdning, så vi kunstnere må også by på oss selv, ikke bare male. Jeg synes det er et utrolig kult konsept for å vekke interessen for figurativ kunst hos publikum.

Lever du kun av kunsten?

− Jeg tar illustrasjonsoppdrag og oppdrag i digital design, samt har jobbet som vikar på Stavanger kulturskole det siste året. Alle sidejobbene mine er kunstrelatert, men ikke alle er kunstproduksjon. Det ville nok vært vanskelig å leve av bare kunstproduksjon og -salg.

Julia Mordvinova Gilje i atelieret sitt i Stavanger (privat)

Hva inspirerer deg?

− Andre kunstfelt, som teater, musikk og litteratur. Jeg inspireres også av mennesker generelt – med alt som vises på overflaten, aldringstegn, det uperfekte og særegenheter, og det som er skjult «bak fasaden», som indre tanker og krefter, lengsler, redsler og håp.

I hvilken grad bruker du din russiske bakgrunn i bildene dine?

− Jeg tar med meg den grundige utdannelsen og respekt for håndverket, både på godt og vondt. I alle år har jeg prøvd å rive meg litt løs fra den «riktige», akademiske måten å jobbe på, men den har grodd fast i meg.

I «Portrettmesterskapet» skal du male portretter av norske kjendiser, side om side med andre kunstnere. Hvordan har det vært å portrettere kjendisene?

− Jeg visste ikke hva jeg kunne forvente av kjendisene, med det var i hvert fall ingen «diva-tilstander». De så ut til å kose seg, var avslappet og pratet en del – så jeg synes de var jordnære og hyggelige folk. Men det var for vanskelig å komme under huden på de, så ordentlig personlige portrett ble det ikke.

Og hvordan har det vært å møte og male med de andre deltakerne? Har du fortsatt kontakt med noen av dem?

− Det var veldig kjekt å bli kjent med andre kunstnere som jobber med portrett i Norge. Alle hadde forskjellig bakgrunn, men samme lidenskap. Jeg håper jeg møter dem igjen. Foreløpig har vi kontakt på Instagram.

Et portrett Julia Mordvinova Gilje har malt av mannen sin som del av utstillingen «Brutte biter» i 2022. Bildet er malt med oljemaling på porselensflis, og utstilt med speil ved siden av. (privat)

Så et par faste spørsmål til slutt: Hva gjør du når du skal slappe av?

− Synge (når ingen hører), stelle inneplantene mine, fiske når jeg har mulighet og – kanskje beste av alt – plukke sopp. Det er soppsesong nå!

Hvem ville du sittet fast i heisen med?

− For en kort periode ville jeg helst sittet fast med vår kunstinteresserte dronning Sonja. Hvis jeg må sitte i heisen lenge, sitter jeg helst alene − og synger.

Deltakerne i NRKs nye kunst-konkurranse skal tevle i å portrettere norske kjendiser. Julia Mordvinova Gilje er én av deltakerne. (NORDISK BANIJAY/NRK)

