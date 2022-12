− Aktuelt med Madrid, men det finnes flere klubber der

Hvem: Therese Sessy Åsland (27)

Hva: Midtbanespiller for Brann i Toppserien, og var med bergenserne å vinne både serien og cupen i 2022.

Hvorfor: Søndag meldte den spanske sportsavisen Marca at Real Madrid er på jakt etter talentet fra Stavanger.

Du har hatt en fantastisk vekst i idrettskarrieren din, og nå skriver en spansk avis at selveste Real Madrid er interessert. Hvordan opplever du det?

− Det er selvfølgelig gøy å bli lagt merke til. Men nå har det vært interesse fra flere steder, og vi må tenke på hvor jeg kan utvikle meg og hva som er best personlig for å kunne bli så god som jeg ønsker.

Hvor aktuelt er det for deg å gå til Real Madrid?

− Dette er en prosess med flere parter involvert. Det er aktuelt at Madrid som by er neste stoppested, men det finnes flere klubber i Madrid.

Er eventuelt klubbytte en mulighet for deg å leve godt av fotballen, og har du levd utelukkende av den tidligere i karrieren?

− Jeg har levd av fotballen siden 2020 da jeg gikk til Kristianstad i Sverige, så jeg kommer å fortsette å leve av fotballen i neste fase også.

[ Spansk storklubb snuser på Sessy ]

Hvordan vil du oppsummere sesongen din 2022, både oppturer og eventuelle nedturer?

− Høsten har vært et eventyr med mange kule kamper, samt gull i serien og cupen. Jeg startet året med å ha korona to ganger, så mye sykdom gjorde at kroppen ikke var helt på lag. Heldigvis kom det en pause i sommerferien, og da fikk jeg hvilt og trent bra, slik at jeg ble klar før høstens festligheter. Jeg er altså veldig stolt over at jeg klarte å snu det, at kroppen begynte å spille på lag igjen med meg, og at jeg fikk vist hva som bor i meg.

Har du fulgt med på VM i Qatar?

− Ja, jeg har fulgt med, og heiet på Argentina, siden dette mest sannsynlig er Messis siste store mesterskap. Så jeg er veldig glad at han og Argentina fikk gull.

[ Banksjefen ville satt fast i heisen med maraton-mester ]

Hvis du kunne fått ett ønske oppfylt som ville endre noe i fotballen, hva ville det vært?

− Jeg ville ønsket at jenter og gutter var likestilt, og at vi som jenter/kvinner ikke trenger å kjempe hvert år for at ting skal bli bedre, men at ting bare var helt likt på alle plan.

Hva er målene dine idrettsmessig for 2023?

− Målet for 2023 er å bli enda bedre fotballspiller.

Så et fast spørsmål til slutt: Hvem ville du helst sittet fast med i heisen?

− Jeg ville sittet fast med Erling Braut Håland. Kanskje han kunne gitt meg noen tips om denne lasagnen som gjør at han scorer hatrick annenhver kamp.

[ Viking-trenerne dro på «parterapi» i Sverige ]

[ Talent fra Stavanger spiller college-hockey i USA ]