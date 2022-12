− I et økonomisk krevende år, opplever jeg arbeidshverdagen som meningsfull

Hvem: Lene Nevland Sivertsen (36)

Hva: Banksjef for personmarked i Den Gule Banken, Sandnes Sparebank

Hvorfor: Har møtt kunder med kontrastfylte økonomiske skjebner gjennom året som snart er over

Sivertsen er bitt av «løpebasillen», så hvem ville hun satt fast i heisen med? Svaret finner du lengre ned i saken. (privat)

− Det har vært et krevende økonomisk år for mange i 2022, hvordan har det preget deg som banksjef for personmarked?

− Året har vært preget av uroligheter og krigen i Ukraina, og dette har nok vært en vekker for oss alle. Gjennom mine øyne som banksjef var første halvdel av året annerledes enn måten vi avslutter året på. Fram til sommeren var jo hverdagen preget av optimistiske kunder som ønsket å låne til hytte, båt eller bil. Nå i høst og inn i juletiden, derimot, er kundene mer bekymrede og opptatte av det vi opplever, nemlig økte kostnader.

− Rentehevingene og prisøkningene var varslet, men folk merket det først på lommeboken nå. Bankkundene søker råd og ønsker innspill fra oss på hvilke kostnader de kan redusere. Den siste tiden har etterspørselen etter avdragsfrihet nesten doblet seg, sammenlignet med i vår, og det viser at folk trenger tid for å omstille seg.

− I et mer økonomisk krevende år opplever jeg arbeidshverdagen som meningsfull. Vi er med på å utgjøre en forskjell for de kundene vi er i dialog med, og vi ser daglig takknemlighet hos kundene våre. Det gir meg en god følelse når vi kan hjelpe folk til å ha mindre bekymringer.

− Hva har gjort mest inntrykk på deg i møte med bankkundene?

− Det er et stort sprik i folk sin økonomiske situasjon. Jevnlig møter jeg kunder der jeg må si «nei», og det kan noen ganger være utfordrende. Noen kunder må redusere forbruket sitt, andre får nei på en forespørsel og noen må i verste fall selge boligen sin. Det gjør inntrykk når jeg ser de store økonomiske forskjellene som er i samfunnet vårt. De aller fleste i Norge klarer seg fint til tross for de økte kostnadene, så det er da sårt å se enkeltmennesker og familier med en økonomi som ikke er bærekraftig. Jeg har barn i barneskolealder, og det gjør at jeg kjenner ekstra på de vanskelige situasjonene der også barn er involvert.

− Hvilke grep har du selv gjort for å takle prisøkningene den siste tiden?

− Jeg har blitt flinkere til å tenke meg om før jeg kjøper noe, for å ta en ekstra runde med seg selv merker jeg utgjør en forskjell på hvor mye penger jeg bruker. Nå inn i julen har vi også blitt enige med de voksne i familien om å redusere «julegave-kjøret». Vi lar barna stå i fokus, mens vi voksne skal kose oss i godt selskap, med god mat og en hjemmelaget nisse under treet fra jentene.

− Videre vil jeg framheve skolen og den rollen den har hatt den siste tiden. Skolen har satt de økonomiske ulikhetene på agendaen og oppfordret til moderasjon rundt bursdager og vennegrupper. Det synes jeg er en fin ting. I tillegg merker jeg at jentene mine kommer med tips om hvor viktig det er å bruke mindre strøm ved å dusje kortere, samt skru av lys.

− Hva er dine håp/ønsker for det nye året?

− Jeg håper at vi i 2023 opplever en større grad av stabilitet og forutsigbarhet − at rentetoppen snart er nådd og at kostnadene normaliseres. Den prisøkningen folk har opplevd den siste tiden, har vært krevende. Samtidig er det slik at det er vanskelig å komme utenom at det viktigste, og det er at jeg ønsker krigen i Ukraina tar slutt.

− Så et par faste spørsmål: Hvem er ditt forbilde?

− Jeg har mange forbilder, men om jeg må trekke fram én person, er det Bent Høie. Han er raus, stødig og var viktig for mange av oss gjennom pandemien. Han treffer meg med sin medmenneskelige væremåte, og han har et ærlig og folkelig budskap.

− Og hvem ville du sittet fast i heisen med?

− Jeg burde sikkert svart en eller annen tidligere finansminister, men det må bli Eliud Kipchoge som har verdensrekorden på maraton. De siste par årene har jeg blitt veldig glad i å løpe. Det hadde derfor vært kult om jeg fikk vite mer om hans disiplin og motivasjon. I tillegg hadde det vært kjekt å få høre hvilke treningstips han ville gitt til meg som har full jobb, barn og ønsker å sette nye personlige rekorder i 2023.

