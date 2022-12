Viking-trenerne på «parterapi» i Sverige

Kim Bergstrand og Thomas Lagerlöf fikk suksess umiddelbart med den svenske storklubben Djurgården med seriegull i 2019. De benytter også en totrenermodell. Da duoen tok over Djurgården hadde de jobbet sammen siden 2012. I år ble Stockholm-klubben nummer to i Allsvenskan og har også gjort det sterkt i på den europeiske scenen. De er nå klare for utslagsrundene av European Conference League.

Bergstrand og Lagerlöf står med gull, fjerdeplass, bronse og sølv i Djurgården. Akkurat som for Jensen og Lunde Aarsheim har flere av nøkkelspillerne blitt solgt underveis. Suksessen har gitt en langt bedre klubbøkonomi.

– Samtidig er forutsetningene deres litt annerledes. Der vi to jobbet sammen noen år under Bjarne Berntsen først bygget de to opp Sirius fra grunnen med en totrenermodell før de havnet i Djurgården, forteller Bjarte Lunde Aarsheim til RA.

UEFA Europa Conference League 2022: Molde - Djurgården. (2-3) Djurgårdens trenere Thomas Lagerlöf og Kim Bergstrand under Europa Conference League-kampen i fotball mellom Molde og Djurgården på Aker Stadion i høst. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB (Svein Ove Ekornesvaag/NTB)

Viking-trenerne la turen til Sverige like etter at serien var ferdigspilt i vårt naboland.

– Det var meget interessant og gikk litt begge veier. Det var inspirerende å møte de to og vi fikk en god kveld sammen med en faglig prat. Der fikk vi utvekslet erfaringer og tanker. De var veldig åpne og tok godt mot oss. Så var de også svært interesserte i våre erfaringer med modellen, sier Lunde Aarsheim.

– Dette var et møte vi tok initiativet til for å utveksle erfaringer. Vi snakket både om fag, treningshverdagen, ledelse og likheter og ulikheter mellom Norge og Sverige, sier Morten Jensen.

– Mindre kritisk i Sverige

Da Viking gikk for en delt trenerløsning etter 2020-sesongen var det ikke fritt for kritiske røster. Det ble pekt på at dette neppe kunne gå uten én sjef. Mange mislykkede forsøk på totrenermodell i britisk fotball ble dratt fram for å underbygge.

De røstene ble så stille med suksessen Jensen og Lunde Aarsheim fikk med bronse på direkten. Totrenermodellen ble også omfavnet av flere andre norske klubber som Strømsgodset og Sandefjord.

Kritikken tiltok likevel igjen da resultatene sviktet for Viking i sommer. Veldig mye veksling, mellom det som tradisjonelt har vært deres individuelle favoritter formasjonsmessig, gjorde det enkelt å peke på at duoen ikke alltid gikk helt i takt.

Lunde Aarsheim forteller at modellkritikken ikke i like stor grad har vært et tema i Sverige.

– Jeg fikk inntrykket av at det har vært mindre mas om det der. De virket like «lugne» på å dele rollen som oss.

Vikings trenere er tydelige på at de fortsatt har lidenskapen og drivkraften som skal til for å få dette til. Det må også ligge i bunn. Samtidig er de opptatt av å alltid søke utvikling og impulser. Derfor passet denne kontakten som hånd i hanske.

– Det er alltid ting som kan bli bedre. Samtidig er det også ting vi gjør bra. Det handler heller ikke om kun meg og Morten. Det er et helt team og en klubb i spill her. Man må ha en retning og en tro på det som gjøres, men også justere litt når resultatene ikke er som ønsket.

Skal møte Gaarde

Møtet i Sverige er ikke den eneste inspirasjonen de to trenerne skal fylle på med i vinter. Viking har nylig inngått et samarbeid om konsulenttjenester fra Onenexus og Allan Gaarde. Også trenerne skal snart sparre litt med den tidligere Viking-helten.

Fotballmessig er det alt blitt gjort klart fra Lunde Aarsheim og Jensen at man formasjonsmessig vil tilbake til 4-3-3 i 2023.

– Blir det noen endringer i forhold til spillestilen?

– Det blir samme retning. Vi skal finne tilbake til hva vi hadde. Viking skal være et offensivt lag som angriper og skaper mye sjanser, sier Lunde Aarsheim – og fortsetter:

– Samtidig er det ingen tvil om at antall mål mot må ned dersom vi skal opp i toppstriden igjen. Så har vi hatt perioder hvor vi har vært tydelige også. I år slapp vi in åtte mål på de ti første kampene. Den stabiliteten må du ha over en hel sesong for å henge med – selv om det er mange forklaringer på hvorfor det ble som det gjorde i år.

– Du kan spille offensiv fotball med lavere press også. Er det nærliggende å tro at det ligger i kortene uten Veton Berisha i 2023?

– Jeg tror vi må variere mer i presset. Molde har lykkes med kontringsfotball og ligget lavt. Det er mange veier fram, men du må beherske alle fasene av spillet for å henge med helt oppe i toppen. For oss handler det om tydelighet på disse fasene og hva vi skal gjøre når vi er i dem, avslutter «Batty».

