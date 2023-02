Sju komikere inviterer til Ladies Night: – Det skal koke!

15. april inviteres det til årets store humorgalla i Stavanger Konserthus, i Kuppelhallen. På scenen står: Lisa Tønne, Jan Rune Holdhus, Janne Formoe, Veronica Simone Fjeld, Karsten Blomvik, Pernille Haaland og Rigmor Galtung.

– Forventningene til denne kvelden er store. Vi har jobbet lenge for å få til denne line-upen som vi ønsket å presentere. Dette er komikere med en travel kalender, for eksempel gjør Jan Rune Holdhus stor suksess om dagen med sitt solo show «June Kommune», så vi håper dette faller i smak for Stavanger, sier produsent Kim Are Røsok til RA.

– Hvem er målgruppen for forestillingen?

– Målgruppen er bred. Vi presenterer her sju komikere som spiller på så mange «ulike strenger». For eksempel har vi Karsten som gjør stor suksess i «P3 morgen», Veronica som akkurat har fylt en stadion med så å si bare damer i sin beste alder i salen, og Rigmor Galtung som var Norges første kvinnelige standup komiker. Det vil si her har vi noe for alle aldere, sier Røsok.

Men han forsikrer om at selv om tittelen er «Ladies Night» oppfordrer de sterkt til at de tar med mennene sine.

– De vil ikke angre! Det skal koke i konserthuset denne kvelden!

– Gavepakke

Røsok mener denne kvelden blir en gavepakke for publikum.

– Her får man mye for pengene, det beste av det beste på en og samme scene.

– Hvorfor er det akkurat disse komikerne som skal opptre?

– For en produsent så vil man alltid jobbe med de beste. Jeg synes først og fremst at det er herlig å få presentere så mange bra kvinnelige komikere på scenen, det er så mye bra der ute og denne kvelden får man møte fem av de. Og i tillegg har vi slengt på to lokale herrer som er helt fantastiske komikere og som garantert vil falle i smak hos både kvinner og menn.

Dette er første gang Mikrofonen produserer en så stor humorkveld.

– Målet er at vi skal få til en tradisjon hvor vi kan tilby en unik humoraften hvor vi løfter både nye og godt etablerte komikere i Stavanger, sier produsenten.

Forventer urinlekkasjer

Karsten Blomvik sier til RA at det er skikkelig gøy å kunne dele scenen med en så dyktig gjeng med komikere.

– Også er det jo skikkelig stas å endelig kunne komme hjem til Stavanger og gjøre standup igjen, sier han.

– Hvilke forventninger har du til kvelden?

– Store. Jeg tror dette blir en heidundrende kjekk kveld i Norges beste by.

Veronica Simone Fjeld sier hun tror dette blir en morsom kveld med stort spenn av veletablerte komikere.

– Det er en glede og en ære å få henge sammen med og ikke minst lede publikum gjennom denne godteposen av artister, sier hun til RA.

– Hvilke forventninger har du til kvelden?

– Jeg forventer trampeklapp, overtenning, urinlekkasjer og generelt «feel good-opplegg.» Også forventer jeg at det er flest damer i salen, men det hadde vært kult om mannfolkene kom også! «Ladies night for gentlemen», sier hun.

Nostalgisk

Rigmor Galtung sier til RA at det alltid er morsomt å være bare kvinner på scenen.

– Det minner meg litt om da vi, helt i den spede begynnelsen av stand up i Norge, hadde egne jentekvelder. Man blir litt nostalgisk av det.

– Jeg gleder meg til å oppleve nye, unge kvinnelige komikere i en by jeg er veldig glad i, og ikke minst hilse på June Kommune. Også bor min eneste sønn i Stavanger, på femte året, så her blir det en godtepose av en helg, sier Galtung.

Slik ser plakaten for forestillingen ut. (Mikrofonen)