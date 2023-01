Dette skjer på Stavanger konserthus i vår

– Jeg vil beskrive våren som et eske full av mange ulike fargerike opplevelser, som passer for et bredt publikum. Det er et veldig tett program, og vi gleder oss til å ta imot publikum, sier Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef ved Stavanger Konserthus, til RA.

– Hva er dine forventninger til våren på konserthuset?

– Når programmet trykkes så kommer det alltid nyheter etterpå, men det er et spennende år for oss, 2023 blir vårt første normalår siden før pandemien, sier hun.

– 2022 var konserthuset sitt jubileumsår, da var det 10 år siden vi åpnet, og da hadde vi inne 242.000 besøkende på arrangementene våre. Hvis vi kan ta utgangspunkt i det, så er det mye som tyder på at folk har veldig lyst å gå ut igjen, og gleder seg til det som vi lever av å tilby – altså gode opplevelser sammen med andre. Så jeg tenker vi har ganske gode og høye forventninger til 2023 og, uten å akkurat skissere noe tall, legger hun til.

Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef ved Stavanger Konserthus (Tonette N. Haaland)

[ Oversikt: Slik blir teatervåren ]

Noe for alle

Hun gjør det klart at på konserthuset er det noe for alle.

– Vi har et så bredt program – vi har pop, rock, rytmisk, og mye forskjellig for alle uansett hvilken av alle disse sjangrene du måtte like. Vi har et eget barneprogram, et eget orgelprogram, vi har ballett, vi har opera, og vi har mye klassisk med symfoniorkestret som leverer nydelige konserter, og vi har samtidsmusikk. Så det kommer egentlig litt an på hva man ønsker å oppleve, sier Straume.

Hun påpeker at det alltid er kjekt å utfordre seg selv litt, og anbefaler de som har vært en del på konserthuset allerede, til å utvide sitt eget repertoar og kanskje prøve noe nytt.

Straume forteller at hun selv generelt gleder seg til mengden av programmet i vår, og de gode opplevelsene man kan dele med andre.

– Uansett hvor mye man kan se på en skjerm, eller lytte på med strømmetjenester, så er det noe med å være i rommet og oppleve det live med andre.

[ Ny forestilling på Stavangeren - «Tidsklemmå»: – Det blir morsomt, og tankevekkende ]

Nysirkus og Jazz

Hun nevner også at hun er gleder seg spesielt til en forestilling de setter opp med svenske Cirkus Crikör.

– Det er litt akrobatikk og litt dans. De kommer her med en forestilling som heter «Knitting Peace», altså «Strikk fred», som har et veldig fint tema, og som passer for både små og store, og som jeg må si jeg gleder meg til.

– Jeg gleder meg også veldig til MaiJazz-festivalen, som har 35 årsjubileum i år. De har konserter rundt i hele byen, men også hos oss, blant annet med Jan Garbarek som en vidunderlig musiker, sier Straume.

Jan Garbarek (Guri Dahl/EMC records)

[ Nytt standupshow med Rune Bjerga: – Målet er å overraske litt ]

Høydepunkter

Dette er noen av høydepunktene fra vårens program, ifølge Straume:

SSO hovedserien: Clara og Robert (9/02). – En kveld dedikert til ekteparet Schumann, et livslangt musikalsk partnerskap som fortsatt setter spor. Jan Willem de Vriend leder Stavanger Symfoniorkester under denne konserten, og solist er Marianna Shirinyan, klaver.

(9/02). – En kveld dedikert til ekteparet Schumann, et livslangt musikalsk partnerskap som fortsatt setter spor. Jan Willem de Vriend leder Stavanger Symfoniorkester under denne konserten, og solist er Marianna Shirinyan, klaver. Lukas Graham – The Pink Tour 2023 (11/02). – Våren 2023 skal det populære danske pop rock-soul bandet ut på en massiv Europaturné.

(11/02). – Våren 2023 skal det populære danske pop rock-soul bandet ut på en massiv Europaturné. Kamelen (17/02). – Hip hop-artist og historieforteller Kamelen, også kjent som Slim Kamel, ble kjent over natten da han slapp singelen «Si ingenting» i 2015.

(17/02). – Hip hop-artist og historieforteller Kamelen, også kjent som Slim Kamel, ble kjent over natten da han slapp singelen «Si ingenting» i 2015. Dagfinn Lyngbø: Kjøreregler i forbindelse med koloniseringen av mars (11/03). – Norges mest kritikerroste og mestselgende komiker, Dagfinn Lyngbø, er endelig tilbake med en ren standupforestilling.

(11/03). – Norges mest kritikerroste og mestselgende komiker, Dagfinn Lyngbø, er endelig tilbake med en ren standupforestilling. Cirkus Cirkör: Knitting Peace – nysirkus (21/03). – Det er en grunn til at det svenske verdenskjente kompaniet Cirkus Cirkör har en trofast skare norske fans: de gir deg en fenomenal blanding av dans, akrobatikk og musikk. I mars har de med seg stykket «Knitting Peace» fylt med sirkusartister, god musikk, restegarn og stramme liner.

(21/03). – Det er en grunn til at det svenske verdenskjente kompaniet Cirkus Cirkör har en trofast skare norske fans: de gir deg en fenomenal blanding av dans, akrobatikk og musikk. I mars har de med seg stykket «Knitting Peace» fylt med sirkusartister, god musikk, restegarn og stramme liner. Nils Henriks orgelfavoritter (25.03). – Etter ti år som Konserthusets offisielle organist brenner Nils Henrik Asheim inne med et spesielt ønske: Å gi deg sin personlige versjon av orgelets repertoar. På denne konserten vil han spille og presentere sine egne favoritter fra et halvt århundre med nedskrevet orgelmusikk.

(25.03). – Etter ti år som Konserthusets offisielle organist brenner Nils Henrik Asheim inne med et spesielt ønske: Å gi deg sin personlige versjon av orgelets repertoar. På denne konserten vil han spille og presentere sine egne favoritter fra et halvt århundre med nedskrevet orgelmusikk. Hyllest til Joni Mitchell (13.04). – I 2023 fyller Joni Mitchell 80 år, og det er over 50 år siden debutalbumet hennes ble utgitt. For å markere dette reiser kapellmester Anja Lauvdal og et storslått orkester på turné i april.

(13.04). – I 2023 fyller Joni Mitchell 80 år, og det er over 50 år siden debutalbumet hennes ble utgitt. For å markere dette reiser kapellmester Anja Lauvdal og et storslått orkester på turné i april. Barnas konserthus: Yana og Yetien (14/05). – Familieforestillingen Yana og Yetien fortelles uten språk, med nykomponert musikk, nydelige vinterlandskap og fantastiske dukker. Dette er en mørk, morsom og gripende fortelling om et barns besluttsomhet og kamp for å bli forstått. Og om oppdagelsen av at venner kommer i alle mulige uforutsette størrelser og former.

(14/05). – Familieforestillingen Yana og Yetien fortelles uten språk, med nykomponert musikk, nydelige vinterlandskap og fantastiske dukker. Dette er en mørk, morsom og gripende fortelling om et barns besluttsomhet og kamp for å bli forstått. Og om oppdagelsen av at venner kommer i alle mulige uforutsette størrelser og former. Jan Garbarek Group med Trilok Gurtu (14/05). – Ingen over, ingen ved siden. Maijazz feirer 35 år, og hva er mer naturlig enn å invitere Jan Garbarek og hans musikere til feiringen? Få musikere har preget sin egen kunstform, nasjonalt og internasjonalt, slik som Garbarek har gjort.

(Pr 12. januar og med forbehold om endringer.)

[ Influencer-paret gjør liveshow sammen ]

---

Dette skjer på Stavanger Konserthus våren 2023:

Januar

Fredag 13. SSO 4. Klassikerserien / Fartein Valen

Lørdag 21. " Syng med oss – 2023″/ FV / Zetlitz

Søndag 22. Kammerfest i Valen/ Fartein Valen

Torsdag 26. SSO Barnas Nyttårsfest/ Fartein Valen

Fredag 27. SSO Barnas Nyttårsfest/Fartein Valen

Fredag 27. Kyiv National Ballet: Svanesjøen/ Zetlitz

Lørdag 28. SSO Nyttårsfest/ Fartein Valen

Lørdag 28. Dyrene i Hakkebakkeskogen/ Kuppelhallen

Søndag 29. Dyrene i Hakkebakkeskogen/ Kuppelhallen

Søndag 29. «Lion King» musikken «live»/ Fartein Valen

Februar

Lørdag 4. Lindesnes Trekkspillklubb/ Kuppelhallen

Søndag 5. Kjempeseminarets avslutningskonsert/ Fartein Valen

Søndag 5. Klang av Messing/ Kuppelhallen

Mandag 6. Ingvard Wilhelmsen: Sjef i eget liv/ Kuppelhallen

Onsdag 8. Papaya m/T & S Sagen, & B Tjøstheim/ Fartein Valen

Torsdag 9. SSO 10. Hovedserien/ Fartein Valen

Lørdag 11. «Dark side of the Wall”/ Kuppelhallen

Lørdag 11. Lukas Graham/ Zetlitz

Søndag 12. SSO Kammerfest i Valen/ Fartein Valen

Tirsdag 14. «Valentines Lattergalla»/ Zetlitz

Onsdag 15. Andrew Lloyd Webber Musical Gala/ Zetlitz

Torsdag 16. SSO Lydo konsert/ Fartein Valen

Fredag 17. Bellamy Brothers/ Kuppelhallen

Fredag 17. Kamelen/ Zetlitz

Lørdag 18. SSO Lydo konsert/ Fartein Valen

Lørdag 18. The Creedence Experience/ Kuppelhallen

Lørdag 18. Gunslingers & Halva Priset/ Zetlitz

Søndag 19. Barnas Konserthus: Trilltrall/ Zetlitz

Torsdag 23. SSO 11. Hovedserien/ Fartein Valen

Fredag 24. Halvor Johansson – Halvårsprat/ Zetlitz

Lørdag 25. Henry Rollins/ Kuppelhallen

Lørdag 25. «Åpent orgel» (orgelets 10-årsjub.)/ Fartein Valen

Mars

Tirsdag 7. Carte Blanche: Birget; Ways to deal, ways../ Zetlitz

Torsdag 9. SSO 12. Hovedserien/ Fartein Valen

Fredag 10. Dylan Moran – We Got This/ Kuppelhallen

Fredag 10. Bjørn Eidsvåg med band/ Zetlitz

Lørdag 11. Jernbanens Musikkorps 70 år/ Fartein Valen

Lørdag 11. Dagfinn Lyngbø: Kjøreregler/ Zetlitz

Søndag 12. SSO Kammerfest i Valen/ Fartein Valen

Søndag 12. Stavanger Pianofestival/ Kuppelhallen

Torsdag 16. Balletten Snøhvit/ Zetlitz

Fredag 17. Balletten Snøhvit/ Zetlitz

Fredag 17. SSO 5. Klassikerserien/ Fartein Valen

Fredag 17. Team Bachstad på turné/ Kuppelhallen

Lørdag 18. RM for skolekorps/ Fartein Valen /Kuppelhallen

Søndag 19. RM for skolekorps/ Fartein Valen / Kuppelhallen

Tirsdag 21. Circus Cirkör: Knitting Peace/ Zetlitz

Fredag 24. SSO Endelig helg/ Foajeen

Fredag 24. Beethoven/ Zetlitz

Lørdag 25. Stavanger Vinfest/ Foajeen

Lørdag 25. Orgelkonsert/ Fartein Valen

Lørdag 25. Knut Marius Djupvik: Turbo Tour II/ Zetlitz

Søndag 26. Barnas konserthus: Klovnen KoKo/ Zetlitz

Mandag 27. Stavanger kommunestyre/ Zetlitz

Torsdag 30 SSO 13. Hovedserien/ Fartein Valen

April

Lørdag 1. Rogaland Ungdomskorps m/gjester/ Kuppelhallen

Onsdag 12. Revolutionary – Premiere/ Zetlitz

Torsdag 13. Joni Mitchell prosjekt/ Kuppelhallen

Fredag 14. SSO 6. Klassikerserien/ Fartein Valen

Lørdag 15. Orgelnatt/ Fartein Valen

Lørdag 15. Livepodkast Avhørt/ Zetlitz

Søndag 16. Lisa Nilsson/ Kuppelhallen

Søndag 16. Barnas konserthus: Minidisco/ Zetlitz

Torsdag 20. SSO 14. Hovedserien/ Fartein Valen

Fredag 21. B-laget/ Zetlitz

Fredag 21. Rune Bjerga: Mellom bakker og Bjerga/ Kuppelhallen

Lørdag 22. Rune Bjerga: Mellom bakker og Bjerga/ Kuppelhallen

Lørdag 22. Norges Korforbund Hirvo Surva/ Fartein Valen

Søndag 23. Ungdomssymfonikerne/ Fartein Valen

Onsdag 26. Danseforestillingen «In C» av Sasha Waltz/ Zetlitz

Torsdag 27. Jim Jefferies/ Kuppelhallen

Torsdag 27. SSO 15. Hovedserien/ Fartein Valen

Søndag 30. Barnas konserthus: Mozart som barn/ Zetlitz

Mai

Fredag 5. Mai-Jazz: Kyle Eastwood & SSO/ Fartein Valen

Søndag 7. SSO Kammerfest i Valen/ Fartein Valen

Tirsdag 9. Mai-Jazz: Brad Mehldau Trio/ Zetlitz

Torsdag 11. SSO 16. Hovedserien/ Fartein Valen

Fredag 12. Mai-Jazz: Jazz Takes/Supergroup/ Zetlitz

Lørdag 13. Mai-Jazz: kommer/ Kuppelhallen

Lørdag 13. Orgelkino/ Fartein Valen

Søndag 14. Barnas konserthus: Yana & Yeti/ Zetlitz

Søndag 14. Mai-Jazz: Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu/ Fartein Valen

Onsdag 17. 17. mai arrangement/ Amfiet

Mandag 22. Jack Dee /Kuppelhallen

Juni

Torsdag 1. SSO Vennekonsert/ Fartein Valen

Fredag 2. SSO Vennekonsert/ Fartein Valen

Søndag 4. Minnekonsert for Frode Rønli/ Kuppelhallen

Lørdag 10. Stavanger kulturskole: Dansefest 2023/ Zetlitz

Lørdag 10. 10 års jubileum Straen GTF/ Kuppelhallen

Søndag 11. Stavanger kulturskole: Dansefest 2023/ Zetlitz

Søndag 11. Rock the Opera/ Fartein Valen

Lørdag 24. NM for skolekorps/ Fartein Valen /Kuppelhallen

(Pr 12. januar og med forbehold om endringer.)

---





Grete Straume, markeds- og kommunikasjonssjef ved Stavanger Konserthus (Tonette N. Haaland)