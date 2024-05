– En av åtte kvinner kan regne med å bli stalket

---

Hvem: Silje Ese

Hva: Journalist

Hvorfor: Har laget podkasten «Stalking» – som handler om å bli forfulgt og få uønsket oppmerksomhet

---

Når blir det å være opptatt av en annen person og følge med på hva de gjør til stalking?

– Det er jo det som er litt vanskelig, fordi det kommer ofte litt snikende, og det trenger ikke å være ulovlige handlinger i seg selv. det er ikke ulovlig å sende meldinger eller være på samme plassen som en annen person. Men det står i loven at når det er egnet til å fremkalle frykt eller gjort med hensikt å fremkalle frykt, altså når den andre personen blir redd og du ikke stopper når vedkommende ber om det, da snakker vi om stalking.

Så langt har det vært et år med uvanlig mange partnerdrap og flere har hatt en foregående voldshistorikk inkludert stalking. Likevel får ikke stalkingen til en av de du har snakket med konsekvenser. Er det lov å stalke folk?

– Problemet er at det en stalker gjør trenger ikke være ulovlig i utgangspunktet. I tillegg er det et smutthull i loven som sier at dersom du ikke vet at du blir stalket så har du heller ikke hatt sjansen til å bli redd, og da har stalkeren muligheter for å bli frikjent. Og – det er vanskelig å skaffe bevis.

Hvor stort er stalking-problemet og hvor vanskelig var det å finne folk som ville stille opp i podkasten?

– Det er nok mye større enn jeg trodde. Da jeg la ut forespørsel diverse steder fikk jeg helt bakoversveis av hvor mange som tok kontakt. Noen historier var så sterke at vi ikke kunne bruke dem, fordi de ville utsatt folk for direkte livsfare. Så dette er åpenbart noe som skjer i stort omfang.

– Jeg fikk bakoversveis da jeg spurte om det var noen som ville stille opp i podkasten om stalking, sier Silje Ese. (Privat)

I podkasten spør en av ofrene du intervjuer om hun må bli drept for at hun skal bli trodd på at hun blir forfulgt?

– Ja, når grensene er så vage kan det være vanskelig å skaffe konkrete bevis. Hvordan skal du for eksempel kunne bevise at skjulte anrop kommer fra stalkeren din? Eller at vedkommende sitter utenfor huset ditt i en bil med sotede vinduer og kjører etter deg på veien med hensikt å skade deg, dersom ikke noe skjer?

Du intervjuer blant annet en som har sonet dom for stalking, hva er det som skjer i hodet på en stalker?

– Godt spørsmål. Det er forskjellige typer stalkere. Du har den mest vanlige som er den avviste kjæresten som ikke takler avvising, og kanskje er både bitter og hevngjerrig. For disse eksene, så er mitt inntrykk av at de blir drevet av ren ondskap, at de ønsker å ødelegge livet til den andre. Og så har du de som rett og slett mangler sosiale antenner og kanskje ikke skjønner helt sosiale koder. De kan til og med tro at de er i et forhold med offeret uten at det er et tilfelle i det hele tatt. Og så har du den verste typen, såkalt rovstalker, som jakter på ofre med hensikt å skade, voldta eller i verste fall drepe.

En av stalkerne i serien forteller at han får fysiske abstinenser av å ikke ha kontakt med offeret, var ikke forelsket men virket mer som om han ønsket å være den andre personen?

– Ja, han omtalte også stalkingobjektet som dopet sitt. Så dette var noe helt annet enn disse eksene som bare ønsker å ødelegge livene til folk, jeg forstår det som en form for avhengighet.

En av ekskjærestene i podkasten hadde lagt inn en tracker i damas telefon – har teknologien og alt folk legger ut i sosiale medier gjort det enklere å stalke i dag?

– Helt klart. Han som omtalte stalkingobjektet som dopet sitt fortalte også at han kunne brukte opptil 7–8 timer om dagen bare på å søke på nettet for å finne ut mer om mannen han var så besatt av, og om familien, vennene og hele kretsen rundt han. I gamle dager hadde folk bare telefonkatalogen, og kunne eventuelt henge utenfor huset til den de stalket.

Hvor vanlig er stalking egentlig?

– 1 av 8 kvinner og mange menn også kommer til å bli stalket en eller annen gang i en eller annen form i løpet av livet, ifølge tall vi har fått fra Kjersti Narud – overlege og førsteamanuensis ved UIO.

Hva slags råd vil du gi en person som blir stalket?

– Det som er kjempeviktig er å si ifra til personen som stalker at du vil de skal stoppe med det, at det er uønsket. Hvis det går så langt som til retten er det et krav om at du har bedt personen å stoppe. Etter det må du aldri svare på noe igjen, fordi alle svar fra deg vil bli tatt som oppmuntring til mer stalking. Det er som bensin på bålet, selv en stygg sint melding fra deg vil bli tolket positivt. Og så må du samle bevis.

Ja, som kommer ett par faste spørsmål: er det noe du ville gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Akkurat nå så måtte det blitt mot krigen i Gaza.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Journalistkollega Sidsel Wold. Hun er mitt store forbilde. Selv om hun er blitt eldre, så drar hun ned til Israel og rapporterer. Ja, jeg synes hun er helt fantastisk!

