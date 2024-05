Streikefare for Norwegian-pilotene

Leder for Norwegian-pilotene, Alf Hansen, sier avstanden er stor og at det er fare for streik om de ikke blir enige i meklingen.

Hansen sier det er uenighet om både arbeidsbestemmelser og lønn.

– Vi jobber i seks av ni helger. I tillegg har vi høyest arbeidsbelastning i periodene folk flest og familien vil ha fri. Dette gjelder sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og andre høytider. Vi jobber mindre i vinterhalvåret, men vi må komme til enighet om en bedre balanse mellom arbeid og privatliv, sier han.

Norwegian har forhandlet på overtid med pilotene siden november i fjor, melder E24.

Partene som består av Norwegian-pilotene og Parat på den ene siden og Norwegian-ledelsen og NHO på den andre siden, møtes til mekling med endelig frist 31. mai.