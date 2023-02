Sannsynligvis mer YummyMummy etter festkveld

5500 billetter ble raskt revet bort, og DNB Arena ble folksomt som om det skulle vært en avgjørende finalekamp for Oilers i sluttspillet. «YummyMummy», eller Veronica Simoné Fjeld som hun egentlig heter, har truffet et publikum på tvers av generasjoner.

Det var ikke få som kom kledd i leopardmønstrede klær, og leoparddesignet gjenspeilet alle detaljer. Alt fra LED-skjermer til YummyMummys mikrofon.

For 41-åringen ble det omsider tilbake til scenen etter et helt kalenderår borte fra show – iallfall i det omfanget som var i DNB Arena.

Ideen om showet kom raskt etter forrige show, som hadde tittelen «Naturligvis».

– Har snakket om det lenge. Jeg har vært svanger med ideen helt siden one-woman-showet i 2021, sier Veronica Simoné Fjeld til RA.

Til og med bilen Veronica Simoné Fjeld ankom scenen i hadde leopardmønster. (Kristoffer Knutsen)

Jeg lovet Rune Bjerga en trilogi hvis det første ble bra. — Veronica Simoné Fjeld

Leopardmønster er noe Veronica Simoné Fjeld både liker og er kjent for. (Kristoffer Knutsen)

Sassy sto det på LED-skjermene, og Veronica Simoné Fjeld var på scenen. (Kristoffer Knutsen)

Det er ikke snakk om hvis det blir et tredje show i vis-serien. YummyMummy avslører til RA at det blir minst ett til.

Planen om det er noe hun har hatt helt siden det første.

– Det kommer et tredje, men det er planlagt før jeg blir 50 år. Jeg lovet Rune (Bjerga, produsent) en trilogi hvis det første ble bra, sier 41-åringen.

Veronica Simoné Fjeld hadde 5500 å underholde i DNB Arena. (Kristoffer Knutsen)

Når det blir er derfor uklart, og hvilket vis det blir på er åpent.

– Kanskje forhåpentligvis? Det første var jo «Naturligvis», og handlet om mye av det jeg står for. Det skal være greit å være naturlig. «Sannsynligvis» handlet mer om det som er meg, litt «sassy», sier hun.

Veronica Simoné Fjeld skal ha ett show til i Vis-serien. (Kristoffer Knutsen)

Kriminell Kunst var det eneste mannlige innslaget på scenen, og nesten i DNB Arena. (Kristoffer Knutsen)

Bruker notater

Elleville historier var det nok av, og YummyMummy sikret seg naturligvis mye latter da hun bydde på historier fra eget liv, som blant annet en affære med Mikke Mus i Disneyworld og mannens Foodora-overraskelse.

Hun tok også et oppgjør med det stadig mer aktuelle samfunnsproblemet som netthets er.

Ideene til showet har den tidligere TV Vest-reporteren brukt et enkelt virkemiddel for å hindre at havner i glemmeboken.

– Jeg bruker notater på mobilen. I sosiale settinger og når jeg kommer på ting så tar jeg fram telefonen og skriver det ned. Det er vel VG som sier at virkeligheten er bedre enn fiksjonen, sier Fjeld.

Kriminell Kunst sørget både for oppvarming og avslutningsnummeret. (Kristoffer Knutsen)

Arbeidet med å ta det fra løse historier til en helaften i DNB Arena ligger det derimot langt mer arbeid bak.

Der har komiker og produsent Rune Bjerga vært en nøkkel for å få det til å fungere.

– Jeg må ha en som Rune. Han har systematisert alt slik at det blir et show. En rød tråd, sier hun.

