Komfortabel seier for Ulf i årets første kamp

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Sandnes Ulf startet for alvor oppkjøringen til den nye sesongen fredag kveld, da et nesten helt nykomponert lag var verter for et forsterket Egersund på Bogafjell.

Herman Kleppa, Akinshola Akinyemi, Ári Mohr Jónsson, Erixon Danso, Deniss Korneiciks, Daniel Edvardsen, Vegard Erlien og flere av Ulfs egne ungutter fikk spilletid for de lyseblå for første gang, mens fjorårets Ulf-spillere Roy Miljeteig og Jørgen Olsen Øveraas møtte gamle lagkamerater for sitt nye lag.

I en ikke altfor velspilt kamp på Bogafjell ble Sandnes Ulf sjeldent satt på de store prøvene, spesielt i andre omgang hadde de lyseblå god kontroll.

Midtstopper Jónsson ga Sandnes Ulf ledelsen etter 18 minutter, før Kent Håvard Eriksen doblet ledelsen på straffe 12 minutter ut i andre omgang. Mot slutten av kampen la Axel Kryger på til 3-0 med en god heading etter et frispark.

Neste treningskamp for Sandnes Ulf er mot Bryne førstkommende lørdag klokken 14.00. Også det på Bogafjell.

LES OGSÅ: Kleppa ikke bitter etter Viking-exit