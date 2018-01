Rogalandsavis

Herman Kleppa kom til Viking fra SIF i 2013, selv om han spilte kamper for Vikings G-16-lag allerede året før, og har siden vært ansett som et stort midtbanetalent. I fjor sommer ble han fortalt at klubben ikke anså han som god nok for A-laget ennå, og da kontrakten gikk ut valgte Kleppa å forlate klubben.

– Vi hadde en dialog om en ny kontrakt, men jeg hadde behov for en forandring, og er ikke bitter eller skuffet over at jeg ikke slo igjennom i Viking. I år spiller Ulf og Viking på samme nivå, så da spiller det ingen rolle hvor jeg spiller egentlig, sier Kleppa til RA.

Siste kontraktsdetaljer

Kleppa fikk sin Viking-debut borte mot Start i 2015, og har siden fått innhopp i cupen.

– Det hadde selvsagt vært kjekt å spille videre i Viking, men jeg må også spille et sted der jeg føler at jeg blir satset på. Så det er «no hard feelings», forteller Kleppa.

Midtbanespilleren, som ble tatt ut til Statoils talentleir i Porsgrunn i 2011, ble lånt ut til Vidar siste halvdelen av fjoråret. Der gjorde han sine saker bra, og nå blir det spill én divisjon opp for Kleppa denne sesongen.

– Vi holder på med de siste detaljene på kontrakten nå, så jeg regner med jeg signerer for Sandnes Ulf i løpet av de kommende dagene, sier Herman Kleppa.

Tirsdag kveld offentliggjorde Sandnes Ulf at Kleppa hadde skrevet under på toårskontrakten som gjør han til Ulf-spiller ut 2019-sesongen.

Henter flere spillere snart

Han blir dermed den sjette spilleren Sandnes Ulf henter inn, etter at omtrent halve laget forsvant ut etter sesongslutt.

– Det er viktig for oss å hente inn flere spillere, og vi skal i hvert fall ha inn fire spillere til. De skal helst være gode nok til å gå rett inn på laget, og vi er i konkrete forhandlinger med flere spillere som vi håper å kunne presentere ganske snart, sier assistenttrener Bojan Zajic.

Han ledet treningen i går i Bengt Sæternes fravær, og sier at det er en utfordring å skifte ut så mange spillere og få satt et nesten helt nytt lag før den nye sesongen tar til.

– Vi har en veldig tynn tropp akkurat nå, og en veldig ung tropp. Vi er avhengige av å få inn de nye spillerne, hvis ikke blir det tøft. Spillerne som er her gir imidlertid jernet på trening, og vi er fornøyd med de vi har, sier Zajic.

Tror på knalltøff sesong

Blant dem er nettopp Herman Kleppa, som får mye skryt.

– Herman er en veldig god spiller, og du ser at han har nivået inne. Vi kjenner selvsagt til ham fra kampene han har spilt mot oss i 3. divisjon, og jeg tror han vil styrke oss på midtbanen denne sesongen, sier Zajic.

Kleppa selv er imponert over det han har sett på treningsfeltet de første ukene i sin kommende klubb.

– Det er godt trøkk på treningene, og jeg har kommet godt inn i gjengen her. Treningene er gode, og nivået på trenerne er veldig bra synes jeg. Så det ser bra ut så langt, forteller Kleppa etter de første ukene på trening i lyseblått.

Zajic løser spillerlisens

Han tror imidlertid at det kan bli en tøff sesong, siden OBOS-ligaen i år blir knalltøff.

– Det var tre gode lag som rykket ned fra Eliteserien i fjor, og det er veldig mange gode lag i OBOS-ligaen fra før. Alle kampene er jevne og vanskelige, så det blir en tøff sesong. Det er det ingen tvil om, sier Kleppa.

En som kunne ha hjulpet klubben der er assistent Bojan Zajic. Han forteller nemlig at han vil løse spillerlisens også for den kommende sesongen.

– Jeg må jo røre litt på meg, så jeg kommer nok til å skaffe meg en spillerlisens for å spille litt for andrelaget vårt i 4. divisjon. Selv om vi har mistet mange spillere på A-laget, tror jeg ikke at jeg har så mye der å gjøre nå, sier Zajic.

