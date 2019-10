Jakob Ingebrigtsen til 1500-meterfinale, Filip utslått på tid

Filip ble nummer sju i det første semifinaleheatet med tiden 3.37,00 og måtte håpe at den var god nok til å gå videre på tid. Slik ble det ikke. Tiden var 15/100 sekund for svak til å gjøre lillebror selskap i søndagens finale.

Jakob la seg bakerst i feltet fra start. Han avanserte på utsiden av feltet og måtte løpe noen svinger ute i banene, men havnet inne ved listen den siste runden. Han var i fare for å bli innestengt, men holdt seg tilsynelatende problemfritt godt inne blant de fem som gikk direkte videre.

Han tok 3.-plassen med 3.56,58 i et heat vunnet av polske Marcin Lewandowski på 3.36,50.

– Jeg kjenner at jeg har brukt beina, men på den andre side føler jeg at jeg har mye mer å gi. Jeg gleder meg til finalen, sa Jakob til norske journalister i Doha.

– Ved at jeg havnet inne ved lista tvang jeg meg selv til ikke å bruke så mye krefter, og det er ekstremt bra med tanke på finalen. Man har begrenset med muligheter når man ligger der inne, og i finalen har jeg ikke noe der inne å gjøre, men i dag var det fint at det ble slik.

Stivnet

Filip så lenge ut til å skulle ta seg komfortabelt til finale som en av de fem beste i heatet, men fikk problemer på oppløpet og ble passert av den ene etter den andre konkurrenten.

Timothy Cheruiyot fra Kenya vant det første heatet etter å ha løpt i front det meste av veien. Tiden ble 3.36,53. Ingebrigtsen fikk 3.37,00.

Også Filip la seg nesten bakerst i feltet fra start, men tok seg greit opp i tetsjiktet og lå på 2.-plass en runde før mål. Ut på oppløpet så han ut til å ha full kontroll, men så stivnet han fullstendig, og han greide ikke å stå imot da seks mann tok seg i mål foran ham.

– Beina svarte ikke så bra som jeg trodde de skulle gjøre siste 200 meter. Det er ekstremt skuffende. Det krampet seg til og ble stivt. Jeg burde ha vært sprekere i dag, sa han til de norske journalistene.

Panikk

– Det ble litt panikk de siste 50 meterne, da jeg skjønte hvilken vei det bar. Jeg forsto at finaleplassen kunne ryke.

– Jeg er litt overrasket over det som skjedde på slutten, men det var kanskje der 5000-meteren slo inn. Det ble kanskje for tøft program for ham, sa far Gjert til NRK.

Filip ville likevel ikke si at han angret på at han deltok på 5000 meter.

Det andre heatet holdt omtrent samme fart som det første, men briten Jake Wightman knep den siste finaleplassen på tid med 3.36,85.