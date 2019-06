«Frekkhetens nådegave gull verdt»

Høyst sannsynlig vet egentlig Høiland svært godt at Sheriff Sinyan aldri skulle vært utvist mot Viking. LSK-stopperen holdt ikke mer enn Viking-spissen selv gjorde. Gult kort hadde vært mer enn nok.

Men Høiland vet å sno seg. Han kastet seg inn foran for å provosere fram kontakt. Plutselig ble balansen langt dårligere enn hva en topptrent 30-åring i Eliteserien burde hatt.

En kan skjønne at dommer Dag Vidar Hafsås, og assistentene, bet på. Det gikk fort og de har ikke VAR tilgjengelig.

TV-bildene som rullet etterpå talte likevel sin klare tale. LSK hadde nok all grunn til å være sinte.

At Høiland i pausen, med pokerfjeset intakt, var klokkerklar på at det var straffe overfor Eurosport er klassisk.

Provokatøren Tommy Høiland er seg selv lik.

De som holder med Viking elsker det. Alle andre hater det stort sett. Så var det han gjorde etter kampen kanskje ikke like smart.

Å fly rundt med et Viking-flagg på Åråsen, kort tid etter de hete scenene fra derbyet mellom VIF og LSK, kunne han godt spart seg.

Samtidig er det på høy tid at enkelte tilskuere på norske baner legger fra seg tanken om at det OK å fly ut på spillflaten for å ta spillere. Det er en meget uheldig trend som bør slås hardt ned på. Provokasjoner eller ei.

Verdien av utvisningen ble uansett enorm for Viking.

Bjarne Berntsens menn hadde nok forberedt seg på å ligge langt dypere i banen. I stedet fikk de nærmest spille «powerplay» i 77 minutter. Det utnyttet laget til gangs med 20 avslutninger og total dominans.

Det endte til slutt med 2-0. Det kunne også blitt flere mål.

Enda viktigere er det at gresspøkelset ble drept med både hud og hår. Det er gull verdt å bli kvitt den usikkerheten.

Å komme seg til 17 poeng på tabellen var også en meget fin bonus. Viking har kamper til gode og kan i aller høyeste grad fortsatt bite seg fast i det som ligner en toppstrid bak Odd og Molde.

Det som ble vist søndag var nemlig nok en gang solid. Viking er definitivt ingen kasteball i Eliteserien. Det har de fleste fått merke. Nå var det Lillestrøms tur.

Neste oppgave for Viking og Høiland er også en vanskelig gresskamp.

Derby mot Sandnes Ulf i 3. runde av NM på onsdag kan bli en rysare.

Litt kynisme fra Tommy Høiland kan fort bli avgjørende.

Der osgå.

Kampfakta og Vikingbørsen:

Fotball, Eliteserien

Lillestrøm – Viking 0-2 (0-1)

Åråsen, 5676 tilskuere

Mål: 0-1 Kristian Thorstvedt (44), 0-2 Viljar Vevatne (78).

Dommer: Dag Vidar Hafsås, Kolstad.

Gult kort: Aleksander Melgalvis (25), Lillestrøm, Ylldren Ibrahimaj (24), Runar Hove (70), Viking.

Rødt kort: Sheriff Sinyan (13), Lillestrøm.

Lillestrøm (4-4-2): Marko Maric – Mats Haakenstad, Tobias Sahlquist, Sheriff Sinyan, Simen Rafn – Aleksander Melgalvis (Frode Kippe fra 16.), Fredrik Krogstad, Daniel Pedersen, Kristoffer Ødemarksbakken – Thomas Lehne Olsen (Ebiye Moses fra 57.), Daniel Gustavsson (Arnór Smárason fra 74.).

Viking (4-3-3): Iven Austbø 5 – Viljar Vevatne 6, Tord Johnsen Salte 5 (Runar Hove 5 fra 46.), Sondre Bjørshol 7, Rolf Daniel Vikstøl 6 – Ylldren Ibrahimaj 5, Samuel Kari Fridjonsson 6, Kristian Thorstvedt 6 (Fredrik Torsteinbø fra 81.) – Zymer Bytyqi 5, Tommy Høiland 6 (Jostein Ekeland fra 72.), Zlatko Tripic 5.