Enighet om ny minerallov – Sp mener rettigheter svekkes

Partiene som nå er enige, er Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, SV, Venstre og MDG.

Stortingets næringskomité leverte sin innstilling i forrige uke, men det var en uenighet om kravet til grunneiers samtykke. Denne uenigheten er nå løst.

– Vi er kommet fram til et godt forslag hvor vi sier veldig tydelig at det kun skal være krav til samtykke fra grunneier der det er inngrep i overflaten, altså der boreriggen står, sier saksordføreren for loven, Tobias Linge (Ap), til NTB.

Mineralloven er viktig blant annet fordi den skal sikre tilgang til mineraler som er nødvendige når det gjelder grønn omstilling og våpenindustrien.

Økt undersøkelsesaktivitet

En sentral del av den nye loven er å samordne undersøkelsestillatelser for å sikre effektive prosesser slik at det legges til rette for økt undersøkelsesaktivitet, skriver de seks partiene i en pressemelding.

Partiene skriver at de nå har samlet seg om et forslag som opprettholder samordningen av undersøkelsestillatelser og ivaretar grunneiers interesser gjennom samtykke-krav for inngrep i overflaten på egen eiendom.

– Det er stort behov for mineraler i Norge i årene framover, og Norge har en rik berggrunn. Det er nå en bred enighet på Stortinget for å vedta en ny lov som legger til rette for at vi skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge. Det er svært gledelig, sier saksordfører Linge i pressemeldingen.

– Svekker grunneiers rettigheter

Senterpartiet mener den nye loven svekker grunneiers rettigheter.

– Høyre går sammen med blant annet Ap og Rødt i en lov som svekker grunneierrettene til egne mineraler, det er noe alle som eier grunnen de bor på, bør merke seg, sier Senterpartiets Erling Sande, som er leder for Stortingets næringskomité, i en epost til NTB.

Han mener at loven gir gruveselskaper mulighet til å lete etter mineraler under en tomt uten at det er avtalt med grunneier, så lenge de borer seg inn fra nabotomten.

I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier, ifølge Direktoratet for mineralforvaltning. Statens mineraler utgjør alle metaller med egenvekt på 5 gram per kubikkcentimeter eller høyere, blant annet krom, jern, sølv, gull, kobolt og et tjuetalls andre.