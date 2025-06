Brian Wilson (1942 - 2025) Popmusikkens største mester er død

Mot alle odds sang Brian Wilson i Norge en rekke ganger etter århundreskiftet. Her i Oslo Spektrum under en fantastisk konsert med Beach Boys i 2012. Anette Karlsen/NTB

Beach Boys var en av tidenes største popgrupper. Selve lyden av det gode 60-tallet, men også en gjenklang av den vonde tida som kom for mange etterpå. Vi kaller ham gjerne «legenden fra Beach Boys» , men han levde et langt liv i konflikt med gruppa han startet i 1961. Brian Wilson fikk store personlige problemer i mange år, men for ham endte det godt.



Selv var jeg ni år da jeg oppdaget popmusikken. Beach Boys hadde fire hits i Norge i 1966: «Barbara Ann», «Sloop John B», «God Only Knows» og «Good Vibrations». En rimelig god rekke, vil jeg mene. Sammen spenner de over hele spekteret av musikken til Beach Boys: en hemningsløs beundring av enkel, uramerikansk rock 'n' roll, himmelsk fantasifull eksperimentering med formatets muligheter, jublende glad festmusikk, uendelig vakkert vemod. Samtidig var 1966 året da det begynte å gå galt for Brian Wilson.

Brødrene Brian, Carl og Dennis Wilson lagde sammen med fetteren Mike Love og vennene David Marks, Al Jardine og Bruce Johnson noen av de mest solfylte sangene på 60-tallet. «Fun Fun Fun», «California Girls», «I Get Around» og en lang rekke andre. Men de ble hundset av brødrenes far og manager. Solnedgangen kom fort, og mørket senket seg over Brian Wilson.