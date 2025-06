Et ambisiøst klimamål

Mani Hussaini (Ap) måtte jenke seg for å få flertall i klimapolitikken. Foto: Torstein Bøe/NTB

Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre ble, i siste sving, enige om et nytt klimamål under Parisavtavalens paraply. Dermed er det flertall på Stortinget for å kutte mellom 70 og 75 prosent i utslipp, målt mot 1990-nivået.

Det er enighet mellom disse partiene om at det skal planlegges for å nå klimamålet i Norge og i samarbeid med EU. Det skal derimot ikke planlegges for å bruke FN-kvoter utenfor EU, men døra står fortsatt på gløtt. Denne nødutgangen kan brukes dersom «det blir nødvendig».