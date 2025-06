Flertall om ny barnevernslov – styrker barns rettssikkerhet

– Dette er en stor dag for alle som er opptatt av barnevern. Regjeringens omfattende og solide forslag til et kvalitetsløft i barnevern, er gjennom stortingsbehandlingen blitt enda bedre, sier Mona Nilsen (Ap) onsdag ettermiddag.

Et flertall av partiene på Stortinget stemte gjennom flere endringer i barnevernsloven da saken var oppe til behandling. En styrking av barns rettslige vern var blant de viktigste tingene som skulle avgjøres.

– Konfliktnivået dempes

Etter en innholdsrik debatt stemte politikerne over å senke grensene for å gi barn partsrettigheter fra dagens 15 år og ned til 12 år. At man gis partsrettigheter betyr at man har en rett til å bli hørt i en sak som angår en selv, og til å få informasjon og innsyn.

– Et stort flertall i komiteen – alle partiene bortsett fra Frp – sørger nå for at barn får partsrettigheter fra de er tolv år. Dette er noe både barnevernsinstitusjonsutvalget og Barnevernsutvalget foreslo, og som en rekke andre instanser har ønsket seg over tid, sier Aslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet.

Endringene vil bidra til at barn i større grad får være like mye med begge sine foreldre etter samlivsbrudd, mener Frps stortingsrepresentant Tor André Johnsen.

– Jeg tror at endringene i loven vil bidra til at konfliktnivået i mange saker dempes. Det er et viktig skritt i riktig retning. Dessverre er det fortsatt langt å gå før vi oppnår delt bosted som hovedregel ved samlivsbrudd, som Frp ønsker, sier Johnsen.

Ønsket advokat til barn under tolv år

Leder i familie – og kulturkomiteen, Naomi Ichihara Røkkum i Venstre, mener dette vil styrke barnas stemmer i saker som dreier seg om spørsmål som griper dypt inn i deres liv.

– Så er det synd at det ikke ligger an til å bli flertall for at barn under tolv år skal få oppnevnt advokat i saker for barneverns- og helsenemnda, slik Venstre ønsker, sier Røkkum.