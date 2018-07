Rogalandsavis

En studie viser at faren for demens senere i livet øker med 24 prosent dersom man har søvnproblemer i 40- eller 50-årsalderen. Hos dem med dårlig søvn i 60- eller 70- årsalderen dobles risikoen for demens på et senere stadium.

Men også folk som sover for mye, bør ifølge studien være litt urolige. Å sove mer enn ni timer per natt øker faren for demens. Dessuten er økt søvnbehov i seg selv et symptom på demens.

Forskerne håper at søvnforstyrrelser får større oppmerksomhet, slik at skreddersydde opplegg kan settes inn.

– Funnene indikerer at vi ved visse stadier i livet er svært følsomme for søvnforstyrrelser, og at disse øker faren for demens, skriver forskerne.

Resultatene stammer fra tre studier som er gjort i Sverige og Finland med flere enn 2.000 deltakere.

