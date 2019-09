FNB omgjør vedtaket om ekskludering i FNB Sandnes

Hovedstyret i FNB har behandlet sak om ekskludering av Alexandra Eva Lind i ekstraordinært styremøte i kveld.

I en pressemelding står det følgende:

«Hovedstyret i partiet har etter gjentatte henvendelser ikke mottatt grunnlag/dokumentasjon for eksklusjonen av Alexandre Eva Lind fra styret i FNB Sandnes. Hovedstyret i partiet ser dermed at det ikke foreligger noen grunn for en eksklusjon, og omgjør ekskluderingsvedtaket i FNB Sandnes.»

Hovedstyret oppfordrer til samarbeid, ro og fokus på politikken fremover.

