VAR-sjef Svein Oddvar Moen om kritikken: – Vi ønsker å utvikle oss

---

NYHETSINTERVJUET: Svein Oddvar Moen (46)

Født 22. januar 1979 i Haugesund.

Debuterte som fotballdommer i 1996, og dømte sin første kamp i Eliteserien i 2003. Var FIFA-dommer fra 2005, og har blant annet dømt kamper i Champions League, sommer-OL, fotball-EM og en rekke store landskamper.

La opp etter 2024-sesongen, og er nå VAR-sjef i Norges Fotballforbund (NFF).

---

– Hvordan er det å være VAR-sjef om dagen?

– Det er jo veldig gøy, samtidig som det er veldig hektisk. Det som er viktigst for oss er at vi tar steg og utvikler oss. Det betyr ikke at det ikke vil bli gjort feil, for det gjør det. Vi har mange omdiskuterte avgjørelser, men noen ganger sauses det sammen hva som er en dommerfeil og hva som er en VAR-feil. Alle avgjørelser blir nå tatt til inntekt for VAR, og sånn er det ikke.

VAR brukes i forbindelse med scoringer, straffespark, tildeling av røde kort og feil identitet. VAR skal ha en høy list for å gripe inn, og så langt i år har vi gjort to åpenbare VAR-feil. Det er situasjonen på Intility med taklingen fra Brice Ambina på Sverre Nypan, der VAR burde anbefalt rødt kort og det samme skulle også vært gjort i kampen mellom Fredrikstad og Sandefjord.

Så langt har vi spilt 70 kamper, og til nå i år har nøyaktigheten på avgjørelsene gått opp fra 87 til 98 prosent. Det betyr at vi har vært bedre i år enn i fjor, selv om man kanskje sitter med et annet inntrykk.

– Ja, hva tenker du om all kritikken som kommer deres vei?

– Det er litt det vi står i nå for tida. Kritikk av dommere hadde vi før VAR, og kritikken av dommerne vil aldri forsvinne. Så lenge det er mennesker involvert vil feil forekomme. Det gjelder for alle aktørene på banen, også dommerne. Vi lever godt med det sterke engasjementet for norsk fotball, og synes det er veldig fint. Men for oss er det viktig at når man skal kritisere må det være på faglig innhold, slik at vi kan diskutere og utvikle oss. Alle er sinnssykt glade i norsk fotball, og alle ønsker at det skal utvikle seg. At produktet norsk fotball utvikler seg er bra for alle, og det er det vi ønsker å bidra til. Med å øke antallet riktige avgjørelser, som vi jobber for hver eneste dag.

Les også: Molde knuste Brann tross to utvisninger og kortbonanza: – Det var kaos

– Hva synes du om VAR-dekningen slik den er nå? Synes du det er mulig å nå gjennom med deres synspunkter, eller har VAR-debatten blitt for polarisert?

– Det er litt todelt. På en side prøver vi å være så åpne vi kan, og forsøker å forklare så mange situasjoner vi kan så godt vi kan. Det tar mye tid, og vi ønsker mest av alt å bruke mest mulig tid på å utvikle dommere, VAR-teamet og selve VAR-systemet.

Vi har et eget dommermagasin der vi forklarer ulike situasjoner, og prøver å forklare det på en så enkel og god måte som mulig, samtidig som det skal være faglig begrunnet. Det er av og til en vanskelig balansegang, men etter at vi har forklart en situasjon kan vi ikke kommentere på den gang etter gang med den samme forklaringen. Det er ikke den beste bruk av tiden, og hvis vi skal bruke enda mer tid i media og på X til å forklare vil det bare føre til et usunt stort dommerfokus.

For å ta et eksempel fikk vi over 50 mediehenvendelser rundt en offsideavgjørelse på Sverre Nypan. At vi skal besvare alle de henvendelsene er ikke god tidsbruk når vi allerede har forklart hva vi gjorde og hvorfor vi gjorde som vi gjorde. Uansett hva vi forklarer vil det i mange tilfeller ikke være det enkelte ønsker å høre, og når vi da har forklart den situasjonen en gang, kan vi ikke gjøre det gang på gang.

Les også: Dommersjefen klokkeklar etter handssituasjonen i Bergen: – Ikke straffe

– Det har jo kommet mye kritikk i forbindelse med strekene dere tegner, og måten dere har forklart dere på. Både med tanke på hvilke bilder dere har sendt til mediene, og hvordan dere kommuniserer. Har det vært godt nok håndtert, eller kunne dere gjort det bedre?

– Her er det helt klart ting vi også kunne gjort annerledes, og blitt bedre på. Samtidig er det et stort fokus på enkelthendelser, som gjør at både media og X bruker mye tid på å holde fokuset oppe på enkeltsituasjoner. Vi ønsker å være så åpne og transparente som mulig, men det er ingen situasjoner i fotball som er lik. Hvis vi setter situasjoner opp mot hverandre, og forklarer hvorfor vi kom til den avgjørelsen i den situasjonen og en annen konklusjon i en annen situasjon, prøver vi etter beste evne å forklare det så godt vi kan slik at alle skal forstå forskjellene. Så har det også vært et par episoder hvor vi har sendt bilder til eksempelvis TV2, men de ikke har plukket dem opp.

Det er ikke alltid like enkelt, og noen ganger har mottakeren bestemt seg for at uansett hva vi forklarer, har de bestemt seg for at det er feil. Det får vi ikke gjort noe med, men det viktigste for oss er å ha en rød tråd i det vi forklarer. Når vi har forklart oss, må vi på et tidspunkt gå videre, da det å forklare seg gjentatte gang på ting vi allerede har forklart til slutt blir energitappende.

Svein Oddvar Moen hadde en lang og innholdsrik karriere som fotballdommer, og er nå VAR-sjef i Norges Fotballforbund (Annika Byrde/NTB)

– Er VAR-opplevelsen god nok for supporterne? Hvilke tiltak kan eventuelt gjøres der?

– I Norge er vi utrolig åpne. Vi sender de fleste situasjonene på storskjermen, og deler det meste av bilder til storskjermoperatørene på stadion. Så vidt meg bekjent er det veldig få som gjør det på den måten i Europa. Vi har et system der vi deler alt vi gjør med storskjermoperatørene på stadion, for å gi raskest mulig og best mulig informasjon til både de som sitter på stadion og de som sitter hjemme og ser på TV.

Vi har møtt en del kritikk av folk som sier at de ikke tør å juble før etter at avspark er tatt, og at det fjerner gleden over det å kunne feire. Derfor har vi innført en knapp som bekrefter mål fra VAR-rommet, som gjør at hver gang vi godkjenner et mål sender vi et signal til storskjermoperatørene om at målet er godkjent. Så er det deres oppgave å pushe det ut på storskjermene. Også det skal vi utvikle, da vi ønsker å gjøre stadionopplevelsen så god som mulig.

Les også: VAR-sjefen innrømmer feil: – Skulle gått kjapt ut av den sjekken

– Har fotballreglene blitt for kompliserte, slik at det også gjør jobben både til dommer og VAR-teamet vanskeligere enn nødvendig?

– Fotballen består av x antall regler, men også en del veiledninger. Det kan være komplisert, men jeg tror diskusjonen hadde vært like høy om du både hadde en regel som sa at det skal være sånn eller sånn. Det er et eget fag å være fotballdommer også, og du skal forstå veldig mye. En regel er en regel, men du skal samtidig også forstå intensjonen bak regelen, hvorfor den er der og hva den skal oppnå. Det handler om kunnskap, og det er det vi etter beste evne prøver å bidra med faglig i alle debatter. Så må vi også erkjenne feil når det skjer, som for eksempel ved Nypan-taklingen på Intility tidligere i år. Der beskyttet vi ikke spilleren godt nok, og det må vi ta læring av.

– Hva sier du til dem som mener vi bør legge ned VAR og bruke pengene på å utvikle helprofesjonelle dommere i stedet?

– Jeg tror ikke det blir bedre. Dommerne trenger hjelpemidler som resten av fotballen. Det har skjedd veldig mye rundt spillere og lagene, og alt går mye raskere i 2025. Også for dommerne. Teknologien har innhentet idretten og fotball, på en sånn måte at alle kan se hva som skjer, og da kan ikke dommeren være den eneste på banen som ikke har tilgang til den teknologien. Det handler om å henge med i utviklingen, og spille alle aktørene på banen gode med de teknologiske løsningene som finnes.

Så må også VAR-systemet få tid på å utvikle seg. Det første mesterskapet VAR ble brukt var i U20-VM i 2017, og for fullt fra VM i 2018. Det er ikke mange år siden, og alle er enige om at det ikke er fullkomment i dag, men det er også derfor vi må fortsette å utvikle oss. Dette er ikke bare et dommerprosjekt, men det er et sikkerhetsnett for fotballen som vi må utvikle videre.

Forbundstinget ga et tydelig ja til VAR i mars. Jeg skulle nok ønske at vi også i Norge kom oss videre fra spørsmål om å legge ned VAR og fikk fokuset over på hvordan vi kan jobbe best mulig sammen for å videreutvikle VAR.

Les også: RBK ber om NFF-møte: – Flere beslutninger som ikke er korrekte

– Hvordan synes du VAR-utviklingen i Norge har vært?

– Vi som sitter veldig tett på dette synes det har vært en veldig positiv utvikling, nå som vi er inne i den tredje sesongen med VAR. Det ser vi også på alle statistikker og tall, da vi blant annet har klart å få tiden kraftig ned. Det er ikke lenger så mye fokus på hvor lang tid VAR-avgjørelsene tar, som det var før. Etter de 70 første kampene i årets sesong har vi i snitt 45 sekunder med VAR i hver kamp. Det er selvsagt sånn at det i noen kamper ikke er noen avgjørelser, og andre kamper flere, men i snitt bruker vi altså 45 sekunder på avgjørelsene. Og vi er nede i 0,4 VAR-gjennomganger per kamp.

I en fotballkamp er ballen i spill rundt 65 minutter av tiden, og av den bruker vi 45 sekunder på VAR. Det er ikke mye, og det er fordi vi har en høy linje for å gripe inn. I år har vi gjort 23 endringer, og vi har hatt ni situasjoner med straffespark. Der har VAR gitt fem og tatt bort fire. Vi har hatt VAR-situasjoner rundt åtte mål, der vi har kansellert seks og gitt to. I tillegg har vi strøket ett rødt kort og gitt fem.

Det er det vi sitter med i år. Så er det viktig for meg å si at vi skal utvikle oss hele veien, og at vi på ingen måte er i mål. Vi jobber hele tiden med å gjøre VAR-teamet tryggere og dommerne tryggere. Vi er bare mennesker, og det vil bli gjort feil. Alle gjør feil, og det gjør også vi dommere.

– Hvor viktig er forholdet mellom dommer og VAR-dommer?

– Det er selvsagt viktig, og den kjemien oppfatter jeg som veldig god. Ute på banen er det ikke sånn at dommerteamene tenker på at VAR sitter der. VAR skal bare inn for å gi sin anbefaling, og så er det alltid opp til hoveddommer å ta den endelige avgjørelsen. VAR kan gå inn der det er faktavurderinger, som ved offside eller om en felling er utenfor eller innenfor straffefeltet, men det er på samme måte som med assistentdommere. De blåser heller aldri frispark, de kommer med sine anbefalinger til dommeren, som tar den endelige avgjørelsen.

Les kommentar: Stresstest for idrettsdemokratiet (+)

– Mange mener dommerne i større grad lener seg på VAR nå, og at de ikke tar like mye ansvar siden de vet at ikke alt står og faller på dem. Kritikerne mener inngangen og tilnærmingen til kamp blir feil og at kampledelsen blir avventede og halvhjertet? Hvilke tanker gjør du deg rundt det?

– Det er en påstand jeg som fotballdommer ikke kjenner meg igjen i. Når du er ute på banen er du fokusert på den jobben du skal gjøre, og ser du en situasjon så enten blåser du eller ikke. Du tenker ikke at her vil jeg ikke dømme fordi jeg vil vente på hva VAR har å si. Dommerne på banen har også lyst til å gjøre en god kamp, og ta de riktige avgjørelsene, akkurat som alle andre på banen. De jobber beinhardt for å ta gode valg hele veien, og så er VAR der som et sikkerhetsnett de gangene dommeren misser. Det er ingen dommere som ikke ønsker å ta en riktig avgjørelse, og ingen hoveddommer i Eliteserien som ønsker at andre skal dømme kampen for deg.

– Har vi god nok teknologi til å ta VAR-avgjørelser i Norge i dag? Er det egne VAR-kameraer og teknologi som gir VAR-rommet bedre bilder enn vi får se av TV-produksjonen?

– I Norge har vi i dag minimum seks kameraer til hver kamp, og de plukker opp det aller meste. Det er selvsagt sånn at jo flere kameraer du har, jo mer kan du se. Men det oppsettet vi har i dag er bra, og kameraposisjonene er gode. Det systemet vi bruker er godkjent av FIFA, og brukes i veldig mange land i UEFA. Det gir en feilmargin, men den feilmarinen er langt mindre enn hvis vi kun hadde assistentdommeren to øyne å stole på når det kommer til offside.

Les også: – Klimaendringer er den største sikkerhetstrusselen på sikt (+)

– Hvor mye påvirkes dagens VAR i norsk fotball av økonomi, og av de ressursene man har til rådighet? «Alle» er jo veldig glade i mållinjeteknologi og nå har også semi-assistert offside-teknologi kommet. Er det noe vi vil se i norsk fotball de kommende årene?

– Vi ønsker alt av hjelpemidler som kan gi flest mulig korrekte avgjørelser velkommen, men det er klart at det har en økonomisk kostnad. Enkelte typer teknologi krever også andre typer stadioner, da noe av den teknologien fint kan implementeres på enkelte stadioner, mens det blir vanskelig på andre stadioner.

Det er en sinnssyk teknologisk utvikling som foregår nå, også innen fotballen. Bare tenk deg på mobilen i dag kontra ti år siden, og den utviklingen vil bare fortsette. Her i Norge jobber vi med et AI-program som skal hjelpe oss med å ta offside-avgjørelser, som vi håper å ha klar fra høsten av. Målet er å ta det i bruk fra august/september. Vi tenker hele tiden utvikling, utvikling, utvikling, og nå som det er bestemt at det skal være VAR i norsk fotball, må vi utvikle både teknologien og hvordan vi bruker den. Det må vi gjøre sammen, alle som er glade i norske fotball.

– Du rakk vel å dømme litt med VAR selv. Hvordan var din erfaring med det? Og hvordan synes du det var å være VAR-dommer?

– Jeg synes det var veldig kjekt å være VAR-dommer, men også at det var veldig krevende. Det er ingen enkel jobb å være VAR-dommer, da du sitter der som et sikkerhetsnett for fotballen. Det er viktig å få fram at du ikke bare er der for å fange opp avgjørelser som dommeren ikke får med seg, men du hjelper klubbene med å få riktige resultater og kamper til å få riktig utfall. Du jobber for høyest grad av rettferdighet, og for at kampene får riktig vinner. Det viktigste er å hindre at ingen taper på åpenbare feil, og i verste fall rykker ned på grunn av en dommerfeil.

Les også: Familieprosjektet Rooth: Der Kajsa pusher Markus (+)

Alle husker handsen til Thierry Henry som sendte Frankrike videre til VM, og Irland ut av mesterskapet. Det var da erkjennelsen kom om at det står for mye på spill i fotballen, og at vi trenger et sikkerhetsnett som kan hindre at de type avgjørelser skjer igjen. I dag hadde det aldri skjedd, og nå som fotballen bare går raskere og raskere trenger vi også et system som kan hjelpe dommerne med det.

Så kan det nok i fremtiden bli sånn at VAR-dommerne skilles ut som en egen profesjon. Det kan være en naturlig utvikling at noen utdanner seg til å bli rene VAR-dommere, da det er to forskjellige roller. Det er ingen automatikk et en god dommer er en god VAR-dommer eller motsatt, men fellesnevneren er at begge ønsker å ta riktige avgjørelser og bidra til at kampene får det riktige utfallet.