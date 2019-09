I en pressemelding fra FNB står det følgende: «Hovedstyret har mottatt dokument signert tidligere styreleder Geir Morten Øvestad i FNB Klepp om at det var en kollektiv utmelding av medlemmer som følge av hovedstyrets avgjørelse i går 17.09.19



Vi registrerer at det er personer som står på tilsendt dokument som hevder at de ikke har blitt forespurt om dette.

Vi godtar ikke kollektiv utmelding siden det er usikkerhet om medlemmer ønsker utmelding, og vil kun godta personlig utmelding via medlem@neitilmerbompenger.no.»

– Jeg har snakket med en person som føler seg misforstått og misrepresentert i denne situasjonen. Han ønsker å snakke med meg, så vi skal ha en samtale om dette i morgen. Åpenbart har vi tolket en Messenger-melding ulikt, hvor jeg oppfattet at han mente at han ville trekkee seg. Personen, som verken er listekandidat eller styremedlem, må nok tenke seg litt om, og vet ikke om han ønsker å trekke seg fra partiet, sier Øvestad til RA.

Medlem i FNB, Herman Bærheim, mener dette ikke er en misforståelse.

– Jeg ser ikke på dette som en misforståelse. Jeg visste ingenting om denne situasjonen før i dag, og da var jeg ikke lenger medlem av partiet. Jeg skal møte Øvestad i morgen, for jeg har lyst til å rydde opp, og det er fullt mulig han har misforstått meg. Det er ikke alle som er fornøyde med at jeg tar dette til media, men jeg ønsker å stå for det jeg sier og ønsker å være ærlig. Jeg mange politikere kan lære av meg i denne situasjonen, jeg ønsker kun å være ærlig, sier Bærheim, til RA.

Han forteller at han er litt skuffet over situasjonen.

– Jeg hadde stor tro på dette, og jeg skulle gjerne hatt litt mer informasjon, sier Bærheim.

LES OGSÅ: 15 medlemmer i FNB Klepp melder seg ut

LES OGSÅ: SISTE: Omgjør ekskluderingsvedtaket i FNB Sandnes