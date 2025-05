Hvem stoler du på?

I dag er det 100 dager igjen til stortingsvalget 2025. Et valg som med sikkerhet vil være blant de mest avgjørende i norsk historie. Ja, vi lever i en så selvbevisst tid.

Det er en tommelfingerregel i norsk politikk at saker og ikke personer avgjør valg. Vi er da tross alt ikke barbarer, et USA der alt er kjendiseri. Og vi har ikke presidentvalg. Her stemmer vi rasjonelt og på sak og parti, vi snakker om dagsorden og sakseierskap, og lar oss ikke affisere av de smilende menneskene på plakatene. Sånn har det vært her.

Men påvirker ikke de ekstraordinære omstendighetene nå hvordan vi gjør våre politiske vurderinger? Tar vi ikke mange av livets aller største valg nettopp på intuisjon, på magefølelse. Valg av livspartner, få barn, kjøp av drømmehus, valg av statsminister?

Sitter man på livets sete 19B, er man prisgitt pilotene.

Norske velgere er også blitt mer flyktige. Fire av ti velgere som stemte i de to foregående stortingsvalgene, byttet parti. Vi er blitt mindre trofaste, kanskje mer tilbøyelige til å bli med på stemningsskifter. Og mediene er mestre på å bygge opp under disse. Husk valget i 2017, som på denne tida av året virket dønn avgjort i Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støres favør. Slik gikk det slett ikke. «Med elleve dager igjen til valget er landets største opposisjonsparti i trøbbel. Hva skjer med Arbeiderpartiet?», skrev Dagsavisen 31. august 2017.

I den store utryggheten og forvirringens tid, koker politikk ned til hvem det er vi stoler på. Til et basalt behov for å kjenne trygghet, på at noen har kontroll. For sitter man på livets sete 19B, er man prisgitt pilotene der framme. Dette er anekdotisk, men jeg har ikke tall på hvor mange − vanlige folk i en uvanlig tid – som har fortalt meg at nå skal det stemmes Arbeiderpartiet. Noen for første gang. Andre finner tilbake. Debuterende Venstre-folk og returnerende private næringsdrivende. Men det er en fellesnevner, og den handler om menneskene i front. Om Jens. Og Jonas. Støre og Stoltenberg.

Vi står foran et personvalg. Svaret på Arbeiderpartiets comeback er sammensatt, men det er rimelig å anta at Jens Stoltenbergs retur til norsk politikk, har hatt stor betydning. Sammen med Arbeiderpartiets brudd med Senterpartiet og ikke minst behovet for stødighet når kaoset tok til i Washington i vinter. Stoltenbergs erfaring og ro er attraktiv for velgerne. For mange vil dette valget som skal tas om 100 korte dager, handle nettopp om x-faktorene; om intuisjon, om tillit, om tro. Om behovet for stabilitet. Er det Jens og Jonas – norsk politikks «glimmer twins» − eller er det duoen Sylvi Listhaug og Erna Solberg − samlet eller enkeltvis − man forestiller seg at gjør en best jobb foran peisen til Trump i Det hvite hus? En falmet høyrestjerne eller en uerfaren Fremskrittsparti-leder.

Arbeiderpartiets vekst på meningsmålingene har også løftet partileder Jonas Gahr Støre. Når VG har spurt folket om hvem som er den foretrukne statsministerkandidaten, har Støre slitt tungt mot Solberg etter valget i 2021. Selv da Solberg sto til knes i Sindre og aksjeskandalen høsten 2023, foretrakk folk henne foran Støre. Nå har dette snudd og 42 prosent vil at statsministeren fortsetter. Bare 28 prosent ønsker seg Solberg tilbake. 19 prosent vil ha Listhaug. Summen av de to blå er verdt å merke seg.

Verden der ute dominerer det nasjonale nyhetsbildet. Akkurat nå har Norge tre utenriksministre. Tidligere utenriksminister statsminister Støre er engasjert, for å si det pent, over alt og alltid i utenriks-, forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Finansminister Stoltenbergs kommer jo rett fra fronten der ute, og hans hverdag er preget av Trumps tollkrig og uro i de globale markedene der våre felles oljesparepenger lever i spenning. Og til slutt har jo landet også en velfungerende utenriksminister, Espen Barth Eide. Det er mer enn jobb nok til alle. Og gjennomslaget i norske medier er enormt. En lakmustest kan tas i tekstarkivet Retriever. Der er Arbeiderpartiets superduo nevnt i 22.500 saker så langt i år, mens Solberg og Listhaug har 10.000.

Interessen for og trykket på Arbeiderpartiets to frontfigurer er enormt. Det er derfor ikke rart at Erna Solberg nå vil snakke om innenrikspolitikk. For det er åpenbart at statsminister Støre snakker bedre og mer engasjert om sikkerhetspolitikk enn om prisene på leverpostei. Høyre prøver nå å minne Norge på og fyre opp igjen misnøyen som var, og kontre Arbeiderpartiets plutselige styringstrygghet med påminnelser om utrygghet: «For nå er det for mange piler som går i feil retning. Derfor skal Høyre hver dag fremover forsøke å tvinge Arbeiderpartiet til også å snakke om innenrikspolitikk», skrev Erna Solberg på Facebook ved inngangen til denne uka, da den lange valgkampen begynte så brått.

Hun vil tvinge medienes fokus tilbake til økonomi og rentekuttene som forsvant, om helse og ventelister, om trygghet i hjemlige gater og om skole og resultatene som ikke kommer. Få podet i folk følelsen av at dette landet ikke fungerer. At et skifte er nødvendig.

Ja, hun vil tilbake spørsmålene som gjorde det så vanskelig for Støre at krefter i Arbeiderpartiet for et halvår siden trommet sammen til palassrevolusjon, villige til å ofre statsminister Støre for å stå bedre rustet i 2029. For valget denne høsten var for lengst tapt i manges øyne etter vedvarende blytung oppslutning, stabilt under 20 prosent over to år, og med 17,2 på snittet av målingene i desember.

Det er en for Høyre helt nødvendig strategi å tvinge det nasjonale blikket tilbake mot egen navle. Det er rasjonelt, for hvis Erna Solberg lar vårt behov for trygge farsfigurer i en svimlende turbulent tid og stemningen i folket styre, vet hun at hun er sjanseløs. Jens og Jonas eller Sylvi og Erna − i Det hvite hus, i en nasjonal krise eller i en krigssituasjon?

For mange er det en «nobrainer». Den følelsen vil avgjøre valget.

Les flere kommentarer fra Lars West Johnsen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen