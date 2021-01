Drapssiktet på Ålgård også siktet for voldtekt

Ifølge Stavanger Aftenblad ble mannen onsdag varetektsfengslet i fire nye uker av Jæren tingrett. I kjennelsen kommer det blant annet fram at siktelsen er utvidet til også å omfatte voldtekt, samt «fremkalling av fare for allmennheten».

Den siktedes forsvarer, advokat Vegard F. Bråstein, betegner siktelsen for voldtekt som spekulativ.

– Min klient nekter straffskyld både for drap, voldtekt og for å ha forårsaket fare for allmennheten. Han er sjokkert, sier forsvareren.

Den siktede forklarte på eget initiativ allerede i det første avhøret at han hadde hatt frivillig sex med 69-åringen, legger advokaten til.

69 år gamle Gjertrud Åshild Sætre Horve ble funnet skadd i en brennende bolig sent på kvelden 21. desember i fjor og ble senere erklært død på Stavanger universitetssjukehus.

