Kvinnen som døde etter å ha blitt funnet kritisk skadet i en bolig i Nilsabakken på Ålgård, var 69 år gamle Gjertrud Åshild Sætre Horve. Avdøde hadde bostedsadresse der hun ble funnet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag.

– Navnet frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet.

LES OGSÅ: Mann siktet for drap i natt – kvinne død etter brann

Fengslingsmøte onsdag, etterforskningen fortsetter

Siktede blir fremstilt for fengsling i Jæren tingrett onsdag klokken 13.00. Siktede vil ikke være til stede.

Politiet opplyser at de mener de har god oversikt over saken, men at det fremdeles gjenstår en god del etterforskning.

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men vi begynner å få relativt god oversikt over saken, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma.

LES OGSÅ: Drapssiktet mann er avhørt

Undersøker boligen

Det pågår fortsatt kriminaltekniske undersøkelser i boligen i Nilsabakken. Dette skjer med bistand fra Kripos. En rekke vitner er avhørt, og det jobbes fortsatt med å undersøke elektroniske spor. Avdøde skal etter planen obduseres i dag.

– Aktiviteten i etterforskningen vil gå noe ned de neste dagene, opplyser politiet lille julaften.

LES OGSÅ: Drapssiktet kjente kvinnen – nekter straffskyld